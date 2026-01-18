La inteligencia artificial (IA) se consolidó como uno de los motores más poderosos del mercado bursátil en los últimos años. Las principales empresas tecnológicas del mundo han capitalizado el entusiasmo inversor, pero ese mismo auge comienza a generar cautela entre los participantes del mercado de renta fija. Mientras las acciones celebran, los bonos tecnológicos enfrentan crecientes cuestionamientos.
FIEBRE POR LA IA
Los bonos tecnológicos crecen a niveles récord y encienden alarmas en el mercado
El boom de la inteligencia artificial dispara la emisión de bonos tecnológicos, pero inversores alertan sobre riesgos y exceso de deuda.
Un grupo de cinco gigantes tecnológicos —Amazon, Meta, Oracle, Microsoft y Alphabet— registró en promedio un alza del 23 % el año pasado, superando ampliamente el 16 % del índice S&P 500.
Sin embargo, el crecimiento de la IA no es gratuito. La expansión acelerada de centros de datos, el uso de chips especializados, sistemas de refrigeración avanzada y redes de alta capacidad ha disparado las necesidades de capital.
Tras agotar buena parte de su flujo de caja libre, estas compañías comenzaron a recurrir de manera agresiva al mercado de deuda, según detalló Barron’s.
En conjunto, emitieron más de US$ 120.000 millones en bonos de alta calidad durante el último año, una cifra siete veces superior a la del año anterior.
Las proyecciones indican que la emisión seguirá aumentando a medida que se intensifique la carrera por la infraestructura de IA.
Bonos versus acciones
No obstante, los bonos no ofrecen el mismo atractivo que las acciones. A diferencia de los accionistas, que buscan revalorización ilimitada, los inversores en renta fija priorizan estabilidad, previsibilidad y la recuperación del capital. Ryan Jungk, gestor de carteras de Newfleet Asset Management, señaló a Barron’s:
Aunque los rendimientos de estos bonos resultan hoy más atractivos que meses atrás, el riesgo no es homogéneo. Oracle, por ejemplo, alcanzó a finales del año pasado su nivel más alto de riesgo de impago en 16 años, en medio de un fuerte aumento del gasto de capital y nuevos compromisos de arrendamiento vinculados, en gran parte, a OpenAI. Ese riesgo nunca se hizo realidad, ya que siempre pagó sus obligaciones.
Un bono del Tesoro estadounidense a 10 años tiene un rendimiento del 4,17%, los bonos a 10 años de Microsoft, 4,22%, los de Amazon, 4,69%, los de Meta, 4,92% y los de Alphabet, 4,69%. Oracle, sube al 5,78%.
No todos ponderan los bonos tecnológicos
Mientras varios bancos de inversión mantienen una visión optimista sobre las acciones tecnológicas, el entusiasmo no se replica en la renta fija. Morgan Stanley, Barclays, Deutsche Bank y JP Morgan mantienen una infraponderación en bonos tecnológicos, preocupados por la avalancha de nueva deuda. Bank of America estima que el endeudamiento del sector podría llegar a US$ 950.000 millones en los próximos tres años.
Si bien los balances de la mayoría de estas empresas siguen siendo sólidos —con bajos niveles de apalancamiento en Microsoft, Alphabet, Amazon y Meta—, el problema radica en la capacidad del mercado para absorber semejante volumen de emisiones.
Históricamente, expansiones aceleradas en sectores de moda han derivado en crisis, como ocurrió con la energía en 2014 o las telecomunicaciones a comienzos de los años 2000.
A pesar de ello, los rendimientos siguen seduciendo a algunos gestores. Los bonos a 10 años de estas compañías ofrecen tasas ligeramente superiores a las de los bonos del Tesoro estadounidense, una diferencia que muchos consideran asumible. Otros inversores, en cambio, prefieren alternativas más defensivas, como deuda bancaria o valores respaldados por hipotecas.
