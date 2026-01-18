Los bonos tecnológicos crecen a niveles récord y encienden alarmas en el mercado

Las proyecciones indican que la emisión seguirá aumentando a medida que se intensifique la carrera por la infraestructura de IA.

Bonos versus acciones

No obstante, los bonos no ofrecen el mismo atractivo que las acciones. A diferencia de los accionistas, que buscan revalorización ilimitada, los inversores en renta fija priorizan estabilidad, previsibilidad y la recuperación del capital. Ryan Jungk, gestor de carteras de Newfleet Asset Management, señaló a Barron’s:

Esperamos recuperar nuestro dinero; no buscamos asumir riesgos adicionales por modas tecnológicas. Esperamos recuperar nuestro dinero; no buscamos asumir riesgos adicionales por modas tecnológicas.

Aunque los rendimientos de estos bonos resultan hoy más atractivos que meses atrás, el riesgo no es homogéneo. Oracle, por ejemplo, alcanzó a finales del año pasado su nivel más alto de riesgo de impago en 16 años, en medio de un fuerte aumento del gasto de capital y nuevos compromisos de arrendamiento vinculados, en gran parte, a OpenAI. Ese riesgo nunca se hizo realidad, ya que siempre pagó sus obligaciones.

Un bono del Tesoro estadounidense a 10 años tiene un rendimiento del 4,17%, los bonos a 10 años de Microsoft, 4,22%, los de Amazon, 4,69%, los de Meta, 4,92% y los de Alphabet, 4,69%. Oracle, sube al 5,78%.

No todos ponderan los bonos tecnológicos

Mientras varios bancos de inversión mantienen una visión optimista sobre las acciones tecnológicas, el entusiasmo no se replica en la renta fija. Morgan Stanley, Barclays, Deutsche Bank y JP Morgan mantienen una infraponderación en bonos tecnológicos, preocupados por la avalancha de nueva deuda. Bank of America estima que el endeudamiento del sector podría llegar a US$ 950.000 millones en los próximos tres años.

Si bien los balances de la mayoría de estas empresas siguen siendo sólidos —con bajos niveles de apalancamiento en Microsoft, Alphabet, Amazon y Meta—, el problema radica en la capacidad del mercado para absorber semejante volumen de emisiones.

Históricamente, expansiones aceleradas en sectores de moda han derivado en crisis, como ocurrió con la energía en 2014 o las telecomunicaciones a comienzos de los años 2000.

A pesar de ello, los rendimientos siguen seduciendo a algunos gestores. Los bonos a 10 años de estas compañías ofrecen tasas ligeramente superiores a las de los bonos del Tesoro estadounidense, una diferencia que muchos consideran asumible. Otros inversores, en cambio, prefieren alternativas más defensivas, como deuda bancaria o valores respaldados por hipotecas.

Más noticias en Urgente24

Miércoles 21/01 en AFA: Claudio Tapia anuncia la distribución de dinero 2026 a los clubes

En Jesús María, Lali Espósito le ganó la batalla cultural a Javier Milei

2026, la odisea de Javier Milei

China hace aparecer islas nuevas en el mar que rodea a Taiwán

El BCRA dice tener reservas de US$ 44.800 millones pero estarían en rojo por US$ 20.000 millones