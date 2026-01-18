¿Cómo logra el presidente de USA, Donald Trump, con casi 80 años, mantener tanta vitalidad?

1-No fumar le ha permitido mejorar su salud cardiovascular y reducir el riesgo de enfermedades respiratorias.

Le ha aumentado la esperanza de vida en al menos 10 años y le ha reducido el riesgo de cáncer de pulmón, boca, garganta, esófago, vejiga y páncreas.

Además, le redujo la fatiga emocional que va asociada al tabaquismo.

image

2-No tomar bebidas alcohólicas ni consumir sustancias prohibidas lo ayudó tanto en la salud mental como física.

Le mejoró los patrones de sueño, las funciones hepáticas, el azúcar en sangre y le disminuyó el riesgo de diabetes.

Tiene menos chances de protagonizar cualquier tipo de accidente y estimula un buen estado de ánimo.

Contribuye a mantener el peso corporal y aleja las enfermedades que afectan las capacidades cognitivas.

image

3-Caminar varios kilómetros por día al aire libre es vital en su rutina.

En las zonas del Norte de Estados Unidos es casi imposible deambular por calles que están congeladas y a menudo bajo la nieve.

Además, las distancias suelen ser tan gigantescas en las ciudades estadounidenses que las familias utilizan los rodados para casi todos los quehaceres.

Por ello, (y por cuestiones impositivas) Trump se mudó a la cálida Mar a Lago, Palm Beach, Florida.

Allí, puede jugar al golf y caminar bajo el sol (fuente de vitamina D). Luce un bronceado permanente.

image

4-El punto más controvertido: alto consumo de calorías

Toma gaseosas dietéticas y come fast food de manera permanente. Tambièn, waffles como postre y tortas de chocolate.

La nueva pirámide de Trump, en su faz gubernamental, le plantea a los ciudadanos un regreso de las grasas y la “comida real”, según lo ordenado por su secretario de Salud, Robert Kennedy junior.

El Jefe de Estado prioriza el consumo de proteínas densas en nutrientes tanto de fuentes animales (huevos, aves, carnes rojas, mariscos) como vegetales (frijoles, lentejas, nueces). Donald dio por terminada la “guerra contra las grasas” de administraciones demócratas anteriores y hoy fomenta la necesidad de consumirlas. El Jefe de Estado prioriza el consumo de proteínas densas en nutrientes tanto de fuentes animales (huevos, aves, carnes rojas, mariscos) como vegetales (frijoles, lentejas, nueces). Donald dio por terminada la “guerra contra las grasas” de administraciones demócratas anteriores y hoy fomenta la necesidad de consumirlas.

Los médicos, como en la política, se mantienen distantes y ocupando ambas márgenes de la grieta

Algunos apoyan estas dietas ricas en proteínas y otros advierten que no se puede generalizar ya que cada cuerpo humano requiere un modelo de ingesta particular.

image Trump y su exceso de calorías

Los problemas de salud de Donald Trump

En 2025, Trump reemplazó a Joe Biden, quien se retiró de la Casa Blanca con más de 80 años.

El republicano se burló muchas veces de su antecesor y lo llamó Sleepy Joe (el dormilón, un personaje de (Blancanieves y los 7 enanitos").

Pero, el karma le jugó una mala pasada y el propio Donald se durmió durante una reunión clave del gabinete nacional. Ocurrió tras arribar de un largo viaje y tuvo que despertarlo su secretario de Estado Marco Rubio con un toque de brazos sutil. Pero, el karma le jugó una mala pasada y el propio Donald se durmió durante una reunión clave del gabinete nacional. Ocurrió tras arribar de un largo viaje y tuvo que despertarlo su secretario de Estado Marco Rubio con un toque de brazos sutil.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1995990710474944672&partner=&hide_thread=false ÚLTIMA HORA: En un momento impactante, Donald Trump se quedó dormido durante su propia reunión de gabinete. ¡Qué vergüenza!

pic.twitter.com/DEiBURM6xl — Gonzalo Guillén (@HELIODOPTERO) December 2, 2025

Trump superó con éxito varios test de suficiencia cognitiva. El neoyorquino ha planteado varias veces que debería ser un examen obligatorio para los candidatos a ocupar importantes responsabilidades públicas.

Sin embargo, el principal problema de salud del primer mandatario se relaciona con la circulación de sus extremidades inferiores.

Padece insuficiencia venosa crónica, según indica un memorándum médico publicado por la Casa Blanca el 17 de julio de 2025. Se trata de una afección común en personas mayores que ocurre cuando las venas tienen problemas para devolver la sangre de las piernas al corazón, provocando hinchazón, pesadez y posibles complicaciones como varices y úlceras. Padece insuficiencia venosa crónica, según indica un memorándum médico publicado por la Casa Blanca el 17 de julio de 2025. Se trata de una afección común en personas mayores que ocurre cuando las venas tienen problemas para devolver la sangre de las piernas al corazón, provocando hinchazón, pesadez y posibles complicaciones como varices y úlceras.

image Trump padece insuficiencia venosa crónica, algo muy común en la cuarta edad

Aunque no es una enfermedad que ponga en peligro la vida, es progresiva y por eso debe cuidarse con la máxima atención.