Se ocupa Trump de cuestiones domésticas de USA pero también trata de influir en procesos electorales como los de Honduras, Argentina, Chile y Bolivia: además, maneja casi por control remoto a países como Venezuela, una nación que luce intervenida por Washington.
LAS 4 CLAVES DEL MAGNATE
¿Cómo logra el presidente de USA, Donald Trump, con casi 80 años, mantener tanta vitalidad?
Trump parece vivir sobre un avión y dando conferencias de prensa en pleno vuelo. Al mismo tiempo, se muestra omnipresente en USA y el tablero político global.
Cuando Ronald Reagan llegó a la presidencia de Estados Unidos a principios de los 80, ya tenía 69 años de edad. Se había convertido en el presidente norteamericano de mayor edad al asumir el cargo.
Pero, Donald Trump marcaría en 2025 un nuevo récord tras el colapso físico y mental de Joe Biden, un ex mandatario que entregó el poder a los 82.
Los secretos del magnate de Nueva York
Trump cree màs en los hábitos que en las dietas: aprendió que si mantiene ciertas disciplinas a lo largo del tiempo su cuerpo se adaptará a las buenas costumbres.
¿Cuáles son las claves de presidente de la Unión para poder revertir todos los problemas de salud que le han adjudicado (especialmente circulatorios) y mostrarse tan activo a pesar de ser casi un octogenario?
1-No fumar le ha permitido mejorar su salud cardiovascular y reducir el riesgo de enfermedades respiratorias.
Le ha aumentado la esperanza de vida en al menos 10 años y le ha reducido el riesgo de cáncer de pulmón, boca, garganta, esófago, vejiga y páncreas.
Además, le redujo la fatiga emocional que va asociada al tabaquismo.
2-No tomar bebidas alcohólicas ni consumir sustancias prohibidas lo ayudó tanto en la salud mental como física.
Le mejoró los patrones de sueño, las funciones hepáticas, el azúcar en sangre y le disminuyó el riesgo de diabetes.
Tiene menos chances de protagonizar cualquier tipo de accidente y estimula un buen estado de ánimo.
Contribuye a mantener el peso corporal y aleja las enfermedades que afectan las capacidades cognitivas.
3-Caminar varios kilómetros por día al aire libre es vital en su rutina.
En las zonas del Norte de Estados Unidos es casi imposible deambular por calles que están congeladas y a menudo bajo la nieve.
Además, las distancias suelen ser tan gigantescas en las ciudades estadounidenses que las familias utilizan los rodados para casi todos los quehaceres.
Por ello, (y por cuestiones impositivas) Trump se mudó a la cálida Mar a Lago, Palm Beach, Florida.
Allí, puede jugar al golf y caminar bajo el sol (fuente de vitamina D). Luce un bronceado permanente.
4-El punto más controvertido: alto consumo de calorías
Toma gaseosas dietéticas y come fast food de manera permanente. Tambièn, waffles como postre y tortas de chocolate.
La nueva pirámide de Trump, en su faz gubernamental, le plantea a los ciudadanos un regreso de las grasas y la “comida real”, según lo ordenado por su secretario de Salud, Robert Kennedy junior.
Los médicos, como en la política, se mantienen distantes y ocupando ambas márgenes de la grieta
Algunos apoyan estas dietas ricas en proteínas y otros advierten que no se puede generalizar ya que cada cuerpo humano requiere un modelo de ingesta particular.
Los problemas de salud de Donald Trump
En 2025, Trump reemplazó a Joe Biden, quien se retiró de la Casa Blanca con más de 80 años.
El republicano se burló muchas veces de su antecesor y lo llamó Sleepy Joe (el dormilón, un personaje de (Blancanieves y los 7 enanitos").
Trump superó con éxito varios test de suficiencia cognitiva. El neoyorquino ha planteado varias veces que debería ser un examen obligatorio para los candidatos a ocupar importantes responsabilidades públicas.
Sin embargo, el principal problema de salud del primer mandatario se relaciona con la circulación de sus extremidades inferiores.
Aunque no es una enfermedad que ponga en peligro la vida, es progresiva y por eso debe cuidarse con la máxima atención.