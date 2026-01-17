Javier Milei cumplió con las expectativas: cantó en el recital del salteño 'Chaqueño Palavecino' en el Festival de Doma y Folclore Jesús María, en la Provincia de Córdoba, y la diputada nacional y amiga íntima del Presidente, Lilia Lemoine (LLA / PBA), subió el video a YouTube.
REFORZANDO EL SUFRAGIO PROVINCIAL
Con Chaqueño Palavecino, Javier Milei cantó 'Amor Salvaje' (por Córdoba) en Jesús María
Javier Milei visitó Jesús María y cantó 'Amor Salvaje' con Chaqueño Palavecino para reforzar el vínculo con sus electores en la Provincia de Córdoba.
Milei le pidió a Palavecino cantar 'Amor Salvaje' porque dijo que es lo que él siente por Córdoba, reiterando que él es Presidente de la Nación por electores cordobeses. Fue evidente que Milei concurrió a reforzar su vínculo político con la Provincia mediterránea, pensando en su propio intento de reelección.
Antes de darle el triunfo a Milei, con un guiño de Martín Llaryora, la Provincia de Córdoba le concedió el triunfo a Mauricio Macri, con un guiño de Juan Schiaretti. Deberá hacerse cargo Córdoba de su rol en estas cuestiones.
'Amor Salvaje', de Roberto Juan Ternavasio / Mario Cabrera, dice en un fragmento de su letra:
"Te llevé, sin preguntarte ni tu nombre / Con mi brazo encadenado a tu cintura / Asalté tu intimidad y tu ternura / Para amar, sin más razones que el amor.
Nos besamos sin decir una palabra / Fuimos cómplices callados del verano / Y mis manos temblorosas, se quemaron / Seducidas por el fuego de tu piel"
Fiel a su tradición, a las 21:10 del viernes 16/01, Oscar Esperanza Palavecino hizo su ingreso al Anfiteatro José Hernández montado a caballo. En la Edición 60 del festival fue una noche de gran convocatoria, con entradas agotadas.
"Es un halago que nos visite", dijo más tarde el salteño, en referencia a Milei, y le agradeció antes de cantar a dúo en el escenario.
Tras el imponente recibimiento en el campo, la expectativa se trasladó al escenario para el concierto principal, que duró 150 minutos, programado para comenzar a las 00:10.
Con una lista de temas que recorre décadas de historia folclórica, el 'Chaqueño' salteño celebró en una noche que permitió olvidar la lluvia que por 2da. noche en la semana obligó a cancelar actividades del festival.
El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, dijo a Cadena 3 que se desplegó una fuerte presencia de Gendarmería Nacional en el operativo en Jesús María, más la policía provincial, custodiando la llegada del jefe de Estado.
"Acá se consume bebida alcohólica, así que hay que tener mucho cuidado. Apelamos a que la gente viva una fiesta", sostuvo.
Este sábado 17/01, Milei viaja a Paraguay, y luego partirá hacia Suiza para disertar en el Foro Económico de Davos.
