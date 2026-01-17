Con Chaqueño Palavecino, Javier Milei cantó 'Amor Salvaje' (por Córdoba) en Jesús María

Nos besamos sin decir una palabra / Fuimos cómplices callados del verano / Y mis manos temblorosas, se quemaron / Seducidas por el fuego de tu piel"

Fiel a su tradición, a las 21:10 del viernes 16/01, Oscar Esperanza Palavecino hizo su ingreso al Anfiteatro José Hernández montado a caballo. En la Edición 60 del festival fue una noche de gran convocatoria, con entradas agotadas.

"Es un halago que nos visite", dijo más tarde el salteño, en referencia a Milei, y le agradeció antes de cantar a dúo en el escenario.

chaqueño palavecino

Tras el imponente recibimiento en el campo, la expectativa se trasladó al escenario para el concierto principal, que duró 150 minutos, programado para comenzar a las 00:10.

Con una lista de temas que recorre décadas de historia folclórica, el 'Chaqueño' salteño celebró en una noche que permitió olvidar la lluvia que por 2da. noche en la semana obligó a cancelar actividades del festival.

jesus maria

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, dijo a Cadena 3 que se desplegó una fuerte presencia de Gendarmería Nacional en el operativo en Jesús María, más la policía provincial, custodiando la llegada del jefe de Estado.

"Acá se consume bebida alcohólica, así que hay que tener mucho cuidado. Apelamos a que la gente viva una fiesta", sostuvo.

Este sábado 17/01, Milei viaja a Paraguay, y luego partirá hacia Suiza para disertar en el Foro Económico de Davos.

milei en cordoba Los Milei en Jesús María.

