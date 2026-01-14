El viernes 16/01 subirá al escenario del tradicional Festival de Jesús María (desde 1966) su artista emblemático, 'El Chaqueño Palavecino' (nombre artístico del salteño Oscar Esperanza Palavecino). Todos esperan que el presidente Javier Milei se encuentre presente esa noche en el Festival Nacional de Doma y Folklore en la localidad de la provincia de Córdoba.
VISITA AL FESTIVAL
Antes que llegue Javier Milei, Alejandra Monteoliva fiscalizó Jesús María
Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad de la Nación, en Jesús María antes que llegue Javier Milei (por las dudas... ).
- Néstor Kirchner estuvo en 2004,
- Mauricio Macri en 2017,
- Javier Milei llegará en 2026.
Las entradas se encuentran agotadas en Guanusacate (era el nombre del lugar cuando llegaron los jesuitas, que significa "agua muerta".
Antes, el domingo 11/01 llegó a Jesús María la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, acompañada por el secretario de Turismo, Daniel Scioli.
Ella, nacida en Córdoba, ingresó al Anfiteatro José Hernández rodeada por efectivos de Gendarmería Nacional y del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), dialogó con el presidente de la Comisión del Festival, Juan López; y el intendente municipal, Federico Zárate.
También visitó el sector VIP de la platea y el palco de autoridades, y presenció el espectáculo.
Suspensión
Monteoliva llegó antes de las lluvias, que obligaron a cancelar la jornada del martes 13/01 (¡qué fecha!).
La Comisión Directiva anunció una jornada complementaria, el lunes 19/01, exclusivamente con espectáculos artísticos, sin actividad de campo. Se presentarán Sergio Galleguillo, LBC, Euge Quevedo y Damián Córdoba.
Las entradas generales del martes 13/01 podrán utilizarse el miércoles 14, jueves 15 o lunes 19, presentándose directamente con el ticket en el ingreso principal.
En tanto, las plateas y espacios VIP del martes 13 serán válidos únicamente para el lunes 19.
No están previstas lluvias el viernes 16/01 en Jesús María.
Monteoliva aprovechó para transmitir su preocupación por los altos costos de los alquileres a los gendarmes que se radican en Jesús María, donde funciona la Escuela de Suboficiales Cabo Raúl Remberto Cuello.
Además muy cerca se encuentra el Destacamento Móvil III y el Escuadrón Vial de Sinsacate.
Sin embargo ¿qué pueden hacer las autoridades municipales por los alquileres que pagan los inquilinos gendarmes?
En verdad, Monteoliva tiene un problema más intenso que ese: los bajos salarios que paga Gendarmería Nacional.
Zárate señaló que en Jesús María hay complejos habitacionales completos que se construyen sólo para ser rentados por los uniformados.
En el caso de ella, descartó los rumores sobre un eventual traslado de la Escuela de Suboficiales a otra localidad.
--------------
Más noticias en Urgente24:
La principal textil de la Argentina cerró por tiempo indefinido su planta de Tucumán y hay casi 200 despidos
La Cámpora acepta a Julio Alak con tal de frenar a Verónica Magario ¿y Kicillof?
Javier Milei busca recorrer el interior y ya tiene otro destino en la mira
Demián Reidel, moroso categoría 4, en 'la caja' de Nucleoeléctrica Argentina