Antes que llegue Javier Milei, Alejandra Monteoliva fiscalizó Jesús María

Suspensión

Monteoliva llegó antes de las lluvias, que obligaron a cancelar la jornada del martes 13/01 (¡qué fecha!).

La Comisión Directiva anunció una jornada complementaria, el lunes 19/01, exclusivamente con espectáculos artísticos, sin actividad de campo. Se presentarán Sergio Galleguillo, LBC, Euge Quevedo y Damián Córdoba.

Las entradas generales del martes 13/01 podrán utilizarse el miércoles 14, jueves 15 o lunes 19, presentándose directamente con el ticket en el ingreso principal.

En tanto, las plateas y espacios VIP del martes 13 serán válidos únicamente para el lunes 19.

Embed Se suspendió una jornada del Festival de Jesús Maria por condiciones climáticas Y SE RE PICÓ CON EL PÚBLICO. pic.twitter.com/fOUe7MYat0 — Real Time (@RealTimeRating) January 14, 2026

No están previstas lluvias el viernes 16/01 en Jesús María.

Monteoliva aprovechó para transmitir su preocupación por los altos costos de los alquileres a los gendarmes que se radican en Jesús María, donde funciona la Escuela de Suboficiales Cabo Raúl Remberto Cuello.

Además muy cerca se encuentra el Destacamento Móvil III y el Escuadrón Vial de Sinsacate.

Sin embargo ¿qué pueden hacer las autoridades municipales por los alquileres que pagan los inquilinos gendarmes?

En verdad, Monteoliva tiene un problema más intenso que ese: los bajos salarios que paga Gendarmería Nacional.

Zárate señaló que en Jesús María hay complejos habitacionales completos que se construyen sólo para ser rentados por los uniformados.

En el caso de ella, descartó los rumores sobre un eventual traslado de la Escuela de Suboficiales a otra localidad.

--------------

Más noticias en Urgente24:

La principal textil de la Argentina cerró por tiempo indefinido su planta de Tucumán y hay casi 200 despidos

La Cámpora acepta a Julio Alak con tal de frenar a Verónica Magario ¿y Kicillof?

Javier Milei busca recorrer el interior y ya tiene otro destino en la mira

Demián Reidel, moroso categoría 4, en 'la caja' de Nucleoeléctrica Argentina