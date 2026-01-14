Rosario Central tuvo un buen 2025, que coronó con el polémico título de Liga obtenido gracias a su puntaje en la tabla anual. Sin embargo, de cara al 2026, tiemblan Ángel Di María y Jorge Almirón, ya que el Canalla podría perder a una de sus principales figuras.
¿VA A BRASIL?
Tiembla Ángel Di María: Rosario Central podría perder a uno de sus mejores jugadores
Tiemblan Jorge Almirón y Ángel Di María: Rosario Central podría perder una de sus figuras para la Copa Libertadores.
Mientras tanto, la Academia se viene armando de buena manera, entendiendo que este año tendrá como gran desafío la Copa Libertadores. De igual manera,hay inquietud en Rosario, ya que uno de sus jugadores más importantes podría continuar su carrera en un equipo de Brasil.
Tiemblan Jorge Almirón y Ángel Di María por Alejo Véliz
Rosario Central se viene armando de gran manera de cara a la temporada, pero una noticia vinculada a Alejo Véliz sacudió al equipo de Jorge Almirón.
El periodista Germán García Grova aseguró que Bahía de Brasil alcanzó un acuerdo con Tottenham, club dueño de su pase, para concretar la transferencia del delantero. La operación sería por una suma cercana a los 10 millones de euros.
Cabe mencionar que Rosario Central cuenta actualmente con Véliz en condición de cedido hasta junio, aunque desde el club inglés buscan interrumpir el préstamo para venderlo al fútbol brasileño. Por el momento, el atacante no se pronunció al respecto, pero se esperan horas decisivas para definir su futuro.
Rosario Central y el 2026
Luego de un 2025 particular bajo la conducción de Ariel Holan, Rosario Central afrontará un 2026 con la Copa Libertadores en el horizonte.
El Canalla se consagró campeón de la Liga por tabla anual la temporada pasada, un título que generó una enorme repercusión, y ahora va por más. De momento, el equipo dirigido por Jorge Almirón ya incorporó tres refuerzos y continúa activo en el mercado de pases: Jeremías Ledesma, Gastón Ávila y Vicente Pizarro.
La llegada de “Conan” se dio entendiendo que Jorge Broun atraviesa la recta final de su carrera y que el arquero no tenía lugar en River. Ávila, en tanto, aparece como una fija para conformar la zaga central junto a Facundo Mallo, mientras que el chileno Pizarro arribó tras la salida de Ignacio Malcorra.
Además, Central tiene apuntado a Cristian “Chimi” Ávila, hermano de Gastón, aunque todo indica que su futuro estaría en el Getafe de España. Boca Juniors también mantiene al delantero en carpeta.
El Canalla, que integrará la zona B del Torneo Apertura, ya conoce su fixture y estos serán sus primeros tres partidos en la Liga Profesional del fútbol argentino:
- Fecha 1: Rosario Central vs. Belgrano | Viernes 24 de enero | 22.00 hs
- Fecha 2: Racing vs. Rosario Central | Martes 28 de enero | 18.00 hs
- Fecha 3: Rosario Central vs. River Plate | Sábado 1 de febrero | 21.30 hs
+ EN GOLAZO 24
Un San Lorenzo en crisis analiza la llegada de un jugador mundialista con Uruguay
Fassi sacude Talleres y está a nada de cerrar un jugador top del fútbol argentino
En Boca Juniors no pueden creer lo que pasó con Marino Hinestroza
Impacto en River por lo que dijo César Luis Merlo sobre Gianluca Prestianni