Tiembla Ángel Di María: Rosario Central podría perder a uno de sus mejores jugadores

image

Rosario Central y el 2026

Luego de un 2025 particular bajo la conducción de Ariel Holan, Rosario Central afrontará un 2026 con la Copa Libertadores en el horizonte.

El Canalla se consagró campeón de la Liga por tabla anual la temporada pasada, un título que generó una enorme repercusión, y ahora va por más. De momento, el equipo dirigido por Jorge Almirón ya incorporó tres refuerzos y continúa activo en el mercado de pases: Jeremías Ledesma, Gastón Ávila y Vicente Pizarro.

La llegada de “Conan” se dio entendiendo que Jorge Broun atraviesa la recta final de su carrera y que el arquero no tenía lugar en River. Ávila, en tanto, aparece como una fija para conformar la zaga central junto a Facundo Mallo, mientras que el chileno Pizarro arribó tras la salida de Ignacio Malcorra.

image

Además, Central tiene apuntado a Cristian “Chimi” Ávila, hermano de Gastón, aunque todo indica que su futuro estaría en el Getafe de España. Boca Juniors también mantiene al delantero en carpeta.

El Canalla, que integrará la zona B del Torneo Apertura, ya conoce su fixture y estos serán sus primeros tres partidos en la Liga Profesional del fútbol argentino:

Fecha 1: Rosario Central vs. Belgrano | Viernes 24 de enero | 22.00 hs

Rosario Central vs. Belgrano | | Fecha 2: Racing vs. Rosario Central | Martes 28 de enero | 18.00 hs

Racing vs. Rosario Central | | Fecha 3: Rosario Central vs. River Plate | Sábado 1 de febrero | 21.30 hs

+ EN GOLAZO 24

Un San Lorenzo en crisis analiza la llegada de un jugador mundialista con Uruguay

Fassi sacude Talleres y está a nada de cerrar un jugador top del fútbol argentino

En Boca Juniors no pueden creer lo que pasó con Marino Hinestroza

Impacto en River por lo que dijo César Luis Merlo sobre Gianluca Prestianni