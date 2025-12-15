Rosario Central presentó su nuevo entrenador. Jorge Almirón, que había tenido su último paso por el fútbol de Chile, ahora retorna el país para hacerse cargo del plantel de Arroyito. El club le dio la bienvenida en sus redes sociales.
VUELVE AL FÚTBOL ARGENTINO
Rosario Central tiene nuevo DT: Boca quedó atrás y ahora dirigirá a Di María
Rosario Central y Jorge Almirón llegaron a un acuerdo. El entrenador se hará cargo del plantel que tiene como referente a Ángel Di María.
"Jorge Almirón es el nuevo DT de Rosario Central ¡Bienvenido!", informó el Canalla en un breve comunicado. Es una llegada sorpresiva al club santafecino, que también vio sorpresiva la salida de Ariel Holan, flamante entrenador campeón del equipo con la última copa por la Tabla Anual.
Así y todo, a pesar de haber hecho una gran campaña y haber sido reconocido por los escritorios de AFA con un título de validez oficial, Holan decidió marcharse por cuestiones que solo se explican en los pasillos del club.
La dirigencia comandada por Gonzalo Belloso se movió rápido. El flamante Campeón de Liga (uno de los 5 campeones que tiene el fútbol argentino en 2025) no podía quedarse sin DT. Es así que Jorge Almirón toma el mando ahora.
Tendrá la difícil tarea de continuar lo hecho por Holan, puliendo aquellas cosas a las que su antecesor no pudo darle forma y sin meter mano en aquellas que sí funcionaron.
Jorge Almirón: el entrenador con experiencia en Copa Libertadores que necesitaba Rosario Central
Con Ángel Di María a la cabeza, Rosario Central intentará repetir en 2026 su buen 2025, con el agregado de un desafío muy tentador: la Copa Libertadores. Tras haber finalizado primero en la Tabla Anual, el Canalla sacó así boleto directo al certamen más importante del continente.
Jorge Almirón se encontraba sin equipo al momento de la firma con el club de Arroyito. Su último paso había sido por Colo Colo, a donde llegó en enero de 2024 y de donde se marchó en agosto de 2025. Se fue con un título local bajo el brazo, obtenido a fines de 2024.
Al Cacique arribó tras su paso por Boca. A fines de 2023, llevó al Xeneize a la final de la Copa Libertadores, que luego perdió con Fluminense. A pesar de llegar lejos en la competencia, aquel Boca dejó muchos puntos en el debe en cuanto al juego.
Almirón también llevó a Lanús a la final de la Copa Libertadores. Fue en 2017, y el Granate cayó con Gremio.
Además del Xeneize y el Grana, también dirigió a Godoy Cruz, Independiente, San Lorenzo y Defensa y Justicia.