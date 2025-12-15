Rosario Central tiene nuevo DT: Boca quedó atrás y ahora dirigirá a Di María

Jorge Almirón: el entrenador con experiencia en Copa Libertadores que necesitaba Rosario Central

Con Ángel Di María a la cabeza, Rosario Central intentará repetir en 2026 su buen 2025, con el agregado de un desafío muy tentador: la Copa Libertadores. Tras haber finalizado primero en la Tabla Anual, el Canalla sacó así boleto directo al certamen más importante del continente.

image Almirón se quedó a las puertas del título de Libertadores con Boca Foto NA: MARCELO CAPECE

Jorge Almirón se encontraba sin equipo al momento de la firma con el club de Arroyito. Su último paso había sido por Colo Colo, a donde llegó en enero de 2024 y de donde se marchó en agosto de 2025. Se fue con un título local bajo el brazo, obtenido a fines de 2024.

image Almirón vuelve al país tras su paso por el Cacique FOTO: CLAUDIO FANCHI/NA.

Al Cacique arribó tras su paso por Boca. A fines de 2023, llevó al Xeneize a la final de la Copa Libertadores, que luego perdió con Fluminense. A pesar de llegar lejos en la competencia, aquel Boca dejó muchos puntos en el debe en cuanto al juego.

Almirón también llevó a Lanús a la final de la Copa Libertadores. Fue en 2017, y el Granate cayó con Gremio.

Además del Xeneize y el Grana, también dirigió a Godoy Cruz, Independiente, San Lorenzo y Defensa y Justicia.

+ de Golazo24