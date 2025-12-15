Donald Trump apabulla a los inmigrantes y arrestan a la sobrina brasileña de la portavoz

En este contexto de intensificación del asedio a los inmigrantes, el gobierno de Trump anunció este viernes la cancelación de los programas parole de reunificación familiar (FRP, por sus siglas en inglés) para siete países hispanos: Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras y Haití.

La medida, tomada por el Departamento de Seguridad Nacional, frenó el programa parole de reunificación, creado en 2023 por el gobierno de Biden para permitir la entrada legal y temporal al país de familiares directos de personas con estatus migratorio regular en EE.UU., mientras aguardaban la tramitación de sus visas.

En tanto, en una de las redadas antiimigrantes, fue detenida una pariente brasileña de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Bruna Caroline Ferreira fue detenida en noviembre por el servicio de inmigración estadounidense (ICE, por sus siglas en inglés) en Revere (Massachusetts). Se encontraba bajo custodia en una instalación en Luisiana, según informó la emisora de radio WBUR.

La detenida es madre del sobrino de 11 años de la secretaria de prensa de Trump y mantuvo una relación sentimental con su hermano, Michael Leavitt.

image Bruna Caroline Ferreira, madre del sobrino de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, estuvo detenida hasta hace siete días en unas instalaciones del ICE en Luisiana.

La portavoz del Departamento de Seguridad Interna de EE.UU., Tricia McLaughlin, afirmó en un comunicado que Ferreira tenía un "antecedente de arresto por agresión" y que la brasileña ingresó en EE.UU., cuando era menor de edad, con una visa de turista que la obligaba a abandonar el país en 1999.

"Bajo el gobierno del presidente Trump y de la secretaria (Kristi) Noem, todos los individuos en situación irregular en Estados Unidos están sujetos a deportación", declaró McLaughlin, según WBUR.

Hace siete días, la pariente de Karoline Leavitt fue liberada bajo fianza de la custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas.

La hermana de Ferreira, Graziela Dos Santos Rodrigues, abrió una campaña de recaudación de fondos en GoFundMe para ayudar a cubrir los gastos legales relacionados con la detención de la brasileña.

"Bruna llegó a EE.UU. con nuestros padres en diciembre de 1998, siendo aún una niña, ingresando con visa", escribió Rodrigues en el sitio web.

"Desde entonces, siempre hizo todo lo posible para construir una vida honesta, estable y correcta. Ella siempre mantuvo su estatus legal mediante el DACA, cumplió con todas las exigencias y nunca dejó de hacer lo correcto", agregó.

La Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) es un programa creado en 2012, durante el gobierno de Barack Obama, que otorga permiso temporal de residencia, trabajo y un número de seguro social a inmigrantes que ingresaron ilegalmente en EE.UU. cuando eran niños.

A pesar de esta protección legal, miles de beneficiarios del DACA han sido detenidos en operativos migratorios durante el gobierno de Trump.

La portavoz del Departamento de Seguridad Interna, Tricia McLaughlin, declaró a la agencia Associated Press que las personas "que alegan ser beneficiarias del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) no están automáticamente protegidas contra deportaciones".

"El DACA no confiere ningún tipo de estatus legal en este país", alertó.

