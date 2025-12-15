A fines de noviembre, Javier Milei se bajó del sorteo del Mundial 2026 en USA entre las tensiones con la AFA pero por las diferencias que aún existían en el acuerdo de aranceles. El libertario buscará verse con Trump en enero en el foro de Davos y disipar malestares de Washington.
EN ENERO
Javier Milei ya prepara otro viaje en busca de Trump pero siguen las dudas sobre el acuerdo comercial
El presidente Javier Milei podría verse con Trump en Davos y reactivar el acuerdo comercial anunciado en noviembre, aunque todavía quedan muchas incógnitas.
Javier Milei - Donald Trump: Del Mundial 2026 a Davos
Ya el 1ro de diciembre nos preguntamos en Urgente24 si Milei suspendió el viaje a USA por el sorteo del mundial de fútbol por alguna cuestión vinculada a su enojo con la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) o porque se encuentra trabado el acuerdo de aranceles con Trump.
Desde Casa Rosada filtraron por entonces que la fecha del acuerdo de aranceles era el 05/12 pero Milei suspendió el viaje. Luego, hablaron de malestar de Washington, donde el presidente argentino iba a ser ubicado en un palco preferencial junto con Trump para el acto del mundial.
Se descarta ya una visita del secretario del Tesoro Scott Bessent a la Argentina, entre cortocircuitos de éste con Trump y porque los Milei no estarían cumpliendo su parte en la ayuda financiera prestada antes de las elecciones como el acuerdo de gobernabilidad con aliados y romper con China.
Con el fin de sortear los malestares, en el Gobierno ya se trabaja en un encuentro entre Milei y Trump que podría darse en Davos a mediados de enero.
Las dudas que persisten
A cargo del encuentro Milei-Trump en Davos está el ministro de Relaciones Exteriores Pablo Quirno.
Según en portal TN del Grupo Clarín, el Gobierno quiere acelerar las negociaciones con la administración estadounidense para comenzar a implementar el acuerdo comercial anunciado por la Casa Blanca el 13 de noviembre pasado, por el cual Argentina acepta abrir sus mercados a productos estadounidenses a cambio de una reducción de los aranceles sobre sus exportaciones a Estados Unidos, indicó Washington en esa ocasión.
Desde entonces no han ocurrido novedades al respecto pero sí abundan las versiones referentes a:
- El acero y qué ocurre con la situación del Grupo Techint.
- El aluminio y qué sucede con la situación de Aluar.
- Las patentes medicinales y qué sucede con la situación de los laboratorios argentinos.
Es curioso que, en público, los industriales argentinos mencionan el 'fantasma chino' pero en privado todos temen el impacto del acuerdo con USA que, en el fondo, preferirían que no se firme. Hay fundamentos que respaldan esto, comenzando por
- la ausencia de una política industrial en la Argentina y
- la declaración de funcionarios de que no es necesaria esa planificación.
No obstante, sí lo es para USA, tal como lo ha señalado en reiteradas ocasiones Donald Trump, motivo por el cual se protege al acero y al aluminio estadounidenses. De todos modos, el problema de fondo es la baja actividad manufacturera doméstica.
--------------
