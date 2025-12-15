Javier Milei ya prepara otro viaje en busca de Trump pero siguen las dudas sobre el acuerdo comercial

Las dudas que persisten

A cargo del encuentro Milei-Trump en Davos está el ministro de Relaciones Exteriores Pablo Quirno.

Según en portal TN del Grupo Clarín, el Gobierno quiere acelerar las negociaciones con la administración estadounidense para comenzar a implementar el acuerdo comercial anunciado por la Casa Blanca el 13 de noviembre pasado, por el cual Argentina acepta abrir sus mercados a productos estadounidenses a cambio de una reducción de los aranceles sobre sus exportaciones a Estados Unidos, indicó Washington en esa ocasión.

Desde entonces no han ocurrido novedades al respecto pero sí abundan las versiones referentes a:

El acero y qué ocurre con la situación del Grupo Techint.

El aluminio y qué sucede con la situación de Aluar.

Las patentes medicinales y qué sucede con la situación de los laboratorios argentinos.

image Donald Trump 'salvó' electoralmente a Javier Milei y no deja de recordarlo.

Es curioso que, en público, los industriales argentinos mencionan el 'fantasma chino' pero en privado todos temen el impacto del acuerdo con USA que, en el fondo, preferirían que no se firme. Hay fundamentos que respaldan esto, comenzando por

la ausencia de una política industrial en la Argentina y

la declaración de funcionarios de que no es necesaria esa planificación.

No obstante, sí lo es para USA, tal como lo ha señalado en reiteradas ocasiones Donald Trump, motivo por el cual se protege al acero y al aluminio estadounidenses. De todos modos, el problema de fondo es la baja actividad manufacturera doméstica.

