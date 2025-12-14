El líder de la derecha dura trasandina, José Antonio Kast, ha expresado en redes sociales y en entrevistas su ánimo beligerante en torno a cuestiones limítrofes con nuestro país al punto que lo califican como "antiargentino".
MILEI FELICITA A JOSÉ ANTONIO, PERO...
¿Kast será aliado de Casa Rosada o insistirá con reclamos de Chile sobre Patagonia y Antártida?
“Argentina ya nos ha robado suficiente" ha dicho en redes sociales José Antonio Kast, el futuro presidente de Chile (asumirá el 11/3/26).
El líder ultraconservador es considerado “pinochetista” en muchos de sus planteos y tiene posiciones encontradas con Buenos Aires sobre la cuestión limítrofe tanto en la Patagonia como en la Antártida.
El 25 de julio de 2020, durante el gobierno de Alberto Fernández, Kast tuiteó:
El asesor de Kast que fogonea el conflicto con Argentina
El académico Jorge Guzmán, quien reivindica los derechos de Chile sobre la Península Antártica, la Plataforma Continental, el Estrecho de Magallanes y el Campo de Hielo Patagónico Sur, es uno de sus principales asesores.
El catedrático está especializado en los conflictos limítrofes entre Chile y Argentina por estos territorios, y no cree en la vía diplomática para resolverlos.
En 2021 expresó en una explosiva columna de opinión:
Kast no volvió a mencionar los temas limítrofes en la campaña presidencial actual pero jamás borró el mencionado tuit donde opinó: "Argentina ya nos ha robado suficiente territorio".
Quien llegará al Palacio de la Moneda en su tercer intento tiene posturas fuertes en torno a cuestiones de derechos humanos y de género. Ha expresado su apoyo a la dictadura militar de Augusto Pinochet y en su momento al gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil.
Además, se manifestó en contra del matrimonio igualitario y el aborto bajo cualquier circunstancia, incluso en el caso de embarazos producto de violación.
También, marcó su postura a favor de cerrar las fronteras a la inmigración y prometió deportar casi 300.000 exiliados que se encuentran dentro de las fronteras trasandinas.
Alejado de las polémicas, el presidente argentino Javier Milei se alegró por el triunfo del Partido Republicano.