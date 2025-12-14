urgente24
¿Kast será aliado de Casa Rosada o insistirá con reclamos de Chile sobre Patagonia y Antártida?

“Argentina ya nos ha robado suficiente" ha dicho en redes sociales José Antonio Kast, el futuro presidente de Chile (asumirá el 11/3/26).

14 de diciembre de 2025 - 20:15
José Antonio Kast

El líder de la derecha dura trasandina, José Antonio Kast, ha expresado en redes sociales y en entrevistas su ánimo beligerante en torno a cuestiones limítrofes con nuestro país al punto que lo califican como "antiargentino".

El líder ultraconservador es considerado “pinochetista” en muchos de sus planteos y tiene posiciones encontradas con Buenos Aires sobre la cuestión limítrofe tanto en la Patagonia como en la Antártida.

El 25 de julio de 2020, durante el gobierno de Alberto Fernández, Kast tuiteó:

Argentina ya nos ha robado suficiente territorio a los chilenos. Espero que el Gobierno se ponga firme frente a los delirios expansionistas de la izquierda radical. Argentina ya nos ha robado suficiente territorio a los chilenos. Espero que el Gobierno se ponga firme frente a los delirios expansionistas de la izquierda radical.

El asesor de Kast que fogonea el conflicto con Argentina

El académico Jorge Guzmán, quien reivindica los derechos de Chile sobre la Península Antártica, la Plataforma Continental, el Estrecho de Magallanes y el Campo de Hielo Patagónico Sur, es uno de sus principales asesores.

El catedrático está especializado en los conflictos limítrofes entre Chile y Argentina por estos territorios, y no cree en la vía diplomática para resolverlos.

En 2021 expresó en una explosiva columna de opinión:

Ya es evidente que en la cuestión de la plataforma continental magallánico-antártica, Chile y Argentina están de acuerdo en que no están de acuerdo. Procedería, entonces, que, conforme lo establece el TPA [el Tratado de Paz y Amistad entre Chile y Argentina, firmado en 1984], ambas partes iniciaran un procedimiento de solución de controversias. Ya es evidente que en la cuestión de la plataforma continental magallánico-antártica, Chile y Argentina están de acuerdo en que no están de acuerdo. Procedería, entonces, que, conforme lo establece el TPA [el Tratado de Paz y Amistad entre Chile y Argentina, firmado en 1984], ambas partes iniciaran un procedimiento de solución de controversias.

Kast no volvió a mencionar los temas limítrofes en la campaña presidencial actual pero jamás borró el mencionado tuit donde opinó: "Argentina ya nos ha robado suficiente territorio".

Javier Milei, Eduardo Bolsonaro y José Antonio Kast

Quien llegará al Palacio de la Moneda en su tercer intento tiene posturas fuertes en torno a cuestiones de derechos humanos y de género. Ha expresado su apoyo a la dictadura militar de Augusto Pinochet y en su momento al gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil.

Además, se manifestó en contra del matrimonio igualitario y el aborto bajo cualquier circunstancia, incluso en el caso de embarazos producto de violación.

También, marcó su postura a favor de cerrar las fronteras a la inmigración y prometió deportar casi 300.000 exiliados que se encuentran dentro de las fronteras trasandinas.

Alejado de las polémicas, el presidente argentino Javier Milei se alegró por el triunfo del Partido Republicano.

"LA LIBERTAD AVANZA Enorme alegría por el aplastante triunfo de mi amigo @joseantoniokast en las elecciones presidenciales de Chile! Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del Siglo XXI...!!! VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!! "LA LIBERTAD AVANZA Enorme alegría por el aplastante triunfo de mi amigo @joseantoniokast en las elecciones presidenciales de Chile! Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del Siglo XXI...!!! VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!

