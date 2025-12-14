Están pesando en Chile a favor de la oposición conservadora los argumentos de José Antonio Kast sobre seguridad interna, migración y clima de malestar social.
ADIOS AL CENTRO
José Kast (derecha) tomaría ventaja de 20 puntos en el conteo sobre Jeannette Jara (izquierda)
Las diferencias de las mesas predictoras de los conservadores de Kast a nivel nacional les dan más del 59% contra poco más del 40% a los progresistas.
El planteo de la derecha es concreto, buscan la deportación casi inmediata de un total de 300.000 personas que deberían abandonar el país trasandino.
El balotaje se dio tras una primera vuelta ajustada, celebrada el pasado 16 de noviembre, en la que Jeanette Jara (candidata de la coalición oficialista Unidad por Chile) se ubicó en el primer lugar con el 26,85% de los votos, seguida por José Antonio Kast, que obtuvo el 23,93%.
Sin embargo, luego de esos comicios iniciales, existió un reordenamiento del escenario político que favoreció al referente conservador ya que fue respaldado por otros candidatos con importante peso electoral.
Hace un mes, votó más del 85% lo que significó un verdadero récord. En esa ocasión, a pesar de existir solamente 2 boletas, los guarismos fueron nuevamente muy elevados.
Giro hacia la derecha en Sudamérica
En 2025 se sucedieron éxitos electorales de los candidatos liberales y conservadores en países como:
-Rodrigo Paz en Bolivia, tras 20 años del Movimiento al Socialismo en el poder,
-Javier Milei en Argentina (se impuso en las parlamentarias de medio término;
-Daniel Noboa en Ecuador, donde logró la relección tras superar a la candidata apadrinada por Rafael Correa.
A ellos se suman los mandatarios de derecha de Paraguay, Santiago Peña, y el émulo peruano de Nayib Bukele, el joven José Jeri.