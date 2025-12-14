José Kast (derecha) tomaría ventaja de 20 puntos en el conteo sobre Jeannette Jara (izquierda)

Hace un mes, votó más del 85% lo que significó un verdadero récord. En esa ocasión, a pesar de existir solamente 2 boletas, los guarismos fueron nuevamente muy elevados.

Giro hacia la derecha en Sudamérica

En 2025 se sucedieron éxitos electorales de los candidatos liberales y conservadores en países como:

-Rodrigo Paz en Bolivia, tras 20 años del Movimiento al Socialismo en el poder,

-Javier Milei en Argentina (se impuso en las parlamentarias de medio término;

-Daniel Noboa en Ecuador, donde logró la relección tras superar a la candidata apadrinada por Rafael Correa.

A ellos se suman los mandatarios de derecha de Paraguay, Santiago Peña, y el émulo peruano de Nayib Bukele, el joven José Jeri.