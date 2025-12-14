Reforma laboral a espaldas de las Pymes: el motor del empleo que nadie escucha

Uno de los puntos más criticados es el elevado costo laboral. Las cargas sociales —como aportes a la seguridad social, obras sociales y contribuciones gremiales— pueden elevar el costo de un salario hasta casi 50 % sobre el sueldo base, según empresarios consultados por TN.

Esto configura, para muchos, una “doble carga” que desalienta la contratación formal y empuja a las empresas a mantener empleo en negro o a evitar tomar nuevos trabajadores.

Mientras sectores del Ejecutivo sostienen que la flexibilización creará incentivos para formalizar el empleo, distintos análisis apuntan a que la actual propuesta está orientada mayormente a las grandes empresas, dejando de lado a los sectores productivos de menor escala.

Reforma sin reactivación económica no generará cambios

Un reciente documento de IDESA advierte que, si no se incorporan mecanismos que impulsen la formalización en micro y pequeñas empresas, la reforma tendrá pocas chances de alcanzar su objetivo declarado de registrar a millones de trabajadores informales que aún operan fuera del sistema formal.

Además, representantes empresariales como Industriales Pymes Argentinos (IPA) sostienen que la reforma no puede limitarse a un ajuste normativo sin un plan integral de reactivación económica que garantice una recuperación sostenida del consumo y la actividad industrial, elementos necesarios para que las Pymes puedan crecer y contratar más personal.

La ausencia de una voz Pyme en la mesa de negociación alimenta la percepción de que la reforma está siendo diseñada sin un diálogo amplio y representativo. Para muchos empresarios, esto refleja un enfoque que prioriza la macroeconomía por sobre las realidades de miles de emprendimientos productivos que luchan diariamente por mantenerse a flote en un contexto de alta inflación y costos crecientes.

Con una narrativa de querer generar las bases para que crezca el empleo formal, el gobierno de Javier Milei está enviando un proyecto de reforma laboral que se enfoca justamente en el sector donde menos informalidad hay, las grandes empresas.

Según el INDEC, de los trabajadores informales en el sector privado:

El 80% está en empresas con menos de 10 trabajadores

está en empresas con menos de 10 trabajadores El 16% está en empresas con entre 10 y 100 trabajadores

está en empresas con entre 10 y 100 trabajadores El 4% restante está en empresas con más de 100 trabajadores.

image Distribución de informalidad por tamaño de empresa. Fuente: IDESA.

La reforma laboral y los sindicatos

El debate en torno a la reforma laboral también generó fricciones con los sindicatos. La Confederación General del Trabajo (CGT) criticó al Gobierno por no haber abierto un canal de negociación formal con los referentes gremiales antes de presentar el proyecto, mientras afirmó estar dispuesto a discutir sus contenidos, aunque desde una posición de defensa de los derechos laborales tradicionales.

IDESA plantea que sería " recomendable establecer que los convenios colectivos de actividad no sean aplicables a empresas con menos de 10 trabajadores. Es decir, que los pequeños emprendimientos estén obligados a respetar solamente la legislación laboral (Ley de Contrato de Trabajo, jornada, salario mínimo, etc.) y nada más, sin aplicar el convenio colectivo de actividad. Esto debería ser complementado con la posibilidad a las empresas medianas de desengancharse del convenio sectorial y celebrar con sus propios trabajadores un convenio de empresa".

Las cargas sociales deberían ser diferenciadas

IDESA también propone una diferenciación en el pago de cargas sociales:

En materia de cargas sociales la manera más directa y menos costosa desde el punto de vista fiscal de aliviar a las empresas más chicas es con un mínimo no imponible sobre la masa salarial para las contribuciones patronales. El Consejo de Política Social, organismo que forma parte del gobierno, propuso un mínimo no imponible a la masa salarial de $5.000.000 mensuales y estimó que su costo rondaría el 0,23% del PBI. En materia de cargas sociales la manera más directa y menos costosa desde el punto de vista fiscal de aliviar a las empresas más chicas es con un mínimo no imponible sobre la masa salarial para las contribuciones patronales. El Consejo de Política Social, organismo que forma parte del gobierno, propuso un mínimo no imponible a la masa salarial de $5.000.000 mensuales y estimó que su costo rondaría el 0,23% del PBI.

Con el proyecto tramitándose en el Congreso, la postura de las Pymes se ha vuelto un elemento central de la discusión: sin rebajas de cargas sociales adaptadas a su escala productiva, sin mecanismos de formalización específicos y sin un espacio propio de diálogo, advierten que la reforma podría profundizar las dificultades para generar empleo en blanco y consolidar un mercado laboral más inclusivo.

