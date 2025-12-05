El primo de Bashar al-Assad cranea un estallido en Siria contra Ahmed Al-Sharaa

image Assad, Putin y Al-Sharaa, el nuevo presidente de facto de Siria | GENTILEZA FOTOMONTAJE

En la actualidad, el hermano de Assad, Maher, quien también se encuentra asilado en Moscú, todavía controla a miles de ex soldados. Sin embargo, aún no ha dado dinero ni órdenes, dijeron las cuatro personas cercanas a los Assad que hablaron con Reuters bajo condición de anonimato.

En diciembre del año pasado, Al Assad, el expresidente sirio depuesto, junto a altos cargos de Damasco, no tuvieron más remedio que huir a Rusia cuando ocurrió el golpe de estado librado por una coalición de fuerzas yihadistas lideradas por el HTS (Hayat Tahrir al-Sham), claramente con la ayuda de los kurdos y la logística de Washington, el cual se la tenía “jurada” al aliado de Putin.

Ex jefe de inteligencia y primo de Bashar al-Assad planean un contragolpe en Siria

Mientras que el expresidente sirio Bashar Al-Assad se resignó a mantenerse en el exilio en Rusia, el mayor general Kamal Hassan y el primo multimillonario de Al-Assad, Rami Makhlouf, compiten desde Moscú para conformar milicias que les respondan en las costas de Siria y Líbano, compuestas por miembros alauitas, facción musulmana asociada a la familia Assad, según un informe de Reuters.

En total, ambos hombres leales a Al-Assad que se disputan el poder, están financiando a más de 50.000 combatientes alauitas con la esperanza de ganarse su lealtad y retornar al poder de Damasco.

image Kamal Hassan y el primo multimillonario de Al-Assad, Rami Makhlouf.

Hassan y Makhlouf controlan una red de 14 salas de mando subterráneas (al estilo las de Gaza) construidas en la costa siria hacia el final del régimen de Assad, así como a varios depósitos de armas.

Dos oficiales y un gobernador regional sirio confirmaron a Reuters la existencia de estas salas ocultas, que cuentan con arsenal y municiones. Los detalles y el contenido de estso convoys aparecen en fotos vistas por Reuters.

Al igual que Assad, ambos cuentan con un abultado patrimonio que se acrecentó en el último tiempo debido a las ganancias del entramado de tráfico de captagon —una droga yihadista altamente adictiva y análoga al fentanilo — que conforman con la milicia libanesa Hezbolá, según un informe de Bloomberg.

Según la fuentes que dialogaron con la agencia de noticias, Rami Makhlouf, el primo multimillonario del derrocado presidente, y el exjefe de inteligencia sirio, Kamal Hassan, compiten por controlar a la comunidad alauita y ascender al poder, no así por complacer a Al-Assad o que este retorne.

image Los principales secuaces de Bashar al Asad huyeron de Siria y de la justicia | GENTILEZA THE NEW YORK TIMES

"Hassan, quien fuera jefe de inteligencia militar de Bashar, ha estado realizando llamadas y enviando mensajes de voz incansablemente a comandantes y asesores. En ellos, se enfurece por la pérdida de influencia y describe visiones grandiosas de cómo gobernaría la costa siria, hogar de la mayoría de la población alauita siria y antigua base de poder de Assad", expone la agencia Reuters.

"Makhlouf, primo de los Assad, utilizó su imperio empresarial para financiar al dictador durante la guerra civil, solo para enfrentarse a sus parientes más poderosos y acabar bajo años de arresto domiciliario. Ahora se presenta en conversaciones y mensajes como una figura mesiánica que regresará al poder tras desencadenar una batalla final apocalíptica", agrega el medio.

Más noticias en Urgente24:

Furor total por este parque acuático a 20 minutos de Capital Federal

Beto Casella se va, pero antes le marcó a El Nueve que Edith no suma: "No tiene la misma..."

Sergio Lapegüe reveló el infierno que vive: "Me sacó con un arma"

Telefe empieza a cortar cabezas: Qué famosa conductora se queda sin sueldo

ARCA pone su atención en las billeteras virtuales: Qué deben saber los usuarios