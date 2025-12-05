Rami Makhlouf, el primo multimillonario del derrocado presidente sirio Bashar al-Assad, y el exjefe de inteligencia sirio, Kamal Hassan, invierten millones de dólares para financiar a las fuerzas opuestas al actual gobierno de facto de Siria, el cual les arrebató el poder con el apoyo extraoficial de Washington, Bruselas y Arabia Saudita.
DESDE RUSIA
El primo de Bashar al-Assad cranea un estallido en Siria contra Ahmed Al-Sharaa
Desde Rusia, el primo y el ex jefe de espías del expresidente sirio Bashar al- Assad, recientemente derrocado, invierten millones para hacer rodar la cabeza de Al-Sharaa, de orígen saudí y legitimado por Trump.
Desde el exilio en Rusia, donde tuvieron que huir tras un golpe de Estado, canalizan millones de dólares hacia grupos alauitas leales en Siria con el propósito de armarlos y generar las condiciones materiales para un levantamiento contra el nuevo gobierno de facto del HTS.
El primo de Al- Assad y el ex jefe de inteligencia están craneando y financiando a las fuerzas alauitas para hacer rodar la cabeza del presidente de facto sirio, Ahmed al Sharaa, un saudí con un pasado yihadista, ex combatiente de Al Qaeda y a quien el mandatario Donald Trump le levantó las sanciones. Según una investigación de la agencia de noticias Reuters, divulgada este viernes (05/12/25):
En la actualidad, el hermano de Assad, Maher, quien también se encuentra asilado en Moscú, todavía controla a miles de ex soldados. Sin embargo, aún no ha dado dinero ni órdenes, dijeron las cuatro personas cercanas a los Assad que hablaron con Reuters bajo condición de anonimato.
En diciembre del año pasado, Al Assad, el expresidente sirio depuesto, junto a altos cargos de Damasco, no tuvieron más remedio que huir a Rusia cuando ocurrió el golpe de estado librado por una coalición de fuerzas yihadistas lideradas por el HTS (Hayat Tahrir al-Sham), claramente con la ayuda de los kurdos y la logística de Washington, el cual se la tenía “jurada” al aliado de Putin.
Ex jefe de inteligencia y primo de Bashar al-Assad planean un contragolpe en Siria
Mientras que el expresidente sirio Bashar Al-Assad se resignó a mantenerse en el exilio en Rusia, el mayor general Kamal Hassan y el primo multimillonario de Al-Assad, Rami Makhlouf, compiten desde Moscú para conformar milicias que les respondan en las costas de Siria y Líbano, compuestas por miembros alauitas, facción musulmana asociada a la familia Assad, según un informe de Reuters.
En total, ambos hombres leales a Al-Assad que se disputan el poder, están financiando a más de 50.000 combatientes alauitas con la esperanza de ganarse su lealtad y retornar al poder de Damasco.
Hassan y Makhlouf controlan una red de 14 salas de mando subterráneas (al estilo las de Gaza) construidas en la costa siria hacia el final del régimen de Assad, así como a varios depósitos de armas.
Dos oficiales y un gobernador regional sirio confirmaron a Reuters la existencia de estas salas ocultas, que cuentan con arsenal y municiones. Los detalles y el contenido de estso convoys aparecen en fotos vistas por Reuters.
Al igual que Assad, ambos cuentan con un abultado patrimonio que se acrecentó en el último tiempo debido a las ganancias del entramado de tráfico de captagon —una droga yihadista altamente adictiva y análoga al fentanilo — que conforman con la milicia libanesa Hezbolá, según un informe de Bloomberg.
Según la fuentes que dialogaron con la agencia de noticias, Rami Makhlouf, el primo multimillonario del derrocado presidente, y el exjefe de inteligencia sirio, Kamal Hassan, compiten por controlar a la comunidad alauita y ascender al poder, no así por complacer a Al-Assad o que este retorne.
"Hassan, quien fuera jefe de inteligencia militar de Bashar, ha estado realizando llamadas y enviando mensajes de voz incansablemente a comandantes y asesores. En ellos, se enfurece por la pérdida de influencia y describe visiones grandiosas de cómo gobernaría la costa siria, hogar de la mayoría de la población alauita siria y antigua base de poder de Assad", expone la agencia Reuters.
"Makhlouf, primo de los Assad, utilizó su imperio empresarial para financiar al dictador durante la guerra civil, solo para enfrentarse a sus parientes más poderosos y acabar bajo años de arresto domiciliario. Ahora se presenta en conversaciones y mensajes como una figura mesiánica que regresará al poder tras desencadenar una batalla final apocalíptica", agrega el medio.
Más noticias en Urgente24:
Furor total por este parque acuático a 20 minutos de Capital Federal
Beto Casella se va, pero antes le marcó a El Nueve que Edith no suma: "No tiene la misma..."
Sergio Lapegüe reveló el infierno que vive: "Me sacó con un arma"
Telefe empieza a cortar cabezas: Qué famosa conductora se queda sin sueldo
ARCA pone su atención en las billeteras virtuales: Qué deben saber los usuarios