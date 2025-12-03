Sergio Lapegüe reveló el infierno que vive: "Me sacó con un arma"

Todo salió a la luz en su programa "Lape Club Social" por América TV, donde el conductor decidió romper el silencio de la manera más cruda posible. "Ahora les voy a mostrar como dejaron la casa de mi mujer usurpada en Mar del Plata. Nunca lo quise contar", soltó sin filtros, dejando a todos sus compañeros con la boca abierta. Pero ahí no terminó la cosa, porque inmediatamente agregó una segunda bomba que nadie esperaba: " Lo viví y lo estoy viviendo ahora también, porque tengo en la carnicería un tipo que está atrincherado y no se va, no paga la luz, se cuelga".