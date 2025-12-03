Sergio Lapegüe acaba de revelar una historia que mantuvo en silencio durante años, y créannos que no es para menos. El periodista, que a fines de 2024 dejó atrás tres décadas en TN, enfrenta ahora una batalla que nada tiene que ver con las cámaras ni los estudios de televisión. Se trata de algo mucho más personal, más turbio y definitivamente más angustiante: dos casos de usurpación que lo tienen al límite.
Sergio Lapegüe reveló el infierno que vive: "Me sacó con un arma"
En "Lape Club Social", Sergio Lapegüe sorprendió al contar un conflicto personal que lo persigue hace años.
Todo salió a la luz en su programa "Lape Club Social" por América TV, donde el conductor decidió romper el silencio de la manera más cruda posible. "Ahora les voy a mostrar como dejaron la casa de mi mujer usurpada en Mar del Plata. Nunca lo quise contar", soltó sin filtros, dejando a todos sus compañeros con la boca abierta. Pero ahí no terminó la cosa, porque inmediatamente agregó una segunda bomba que nadie esperaba: " Lo viví y lo estoy viviendo ahora también, porque tengo en la carnicería un tipo que está atrincherado y no se va, no paga la luz, se cuelga".
Mauro Szeta, incrédulo ante semejante confesión, le preguntó directamente: "Entonces, ¿vos sos víctima de 2 ocupas?". La respuesta de Lapegüe fue tan simple como devastadora: "De dos". Y ahí nomás le pidió a la producción que mostrara el material que evidenciaba el desastre absoluto en el que quedó convertida la propiedad de su esposa, Silvia "Bochi" Todaro.
Sergio Lapegüe cuenta cómo perdió una casa tras 20 años
La historia de la casa marplatense es digna de una película de terror. "20 años usurpada", expresó Lapegüe mientras en pantalla aparecían las imágenes del deterioro total del inmueble. Pero lo realmente escalofriante vino después, cuando comenzó a relatar cómo arrancó toda esta pesadilla: "Ellos toman la casa, hace 20 años. Se metió porque mi suegro le dijo 'me la podés cuidar' a un tipo. Y el tipo le hizo juicio a mi suegro diciendo que él le estaba pagando para que se la cuide".
Lo que empezó como un favor terminó siendo una verdadera trampa judicial que se extendió durante dos décadas. "Se la quisimos sacar, fuimos a la justicia, y la justicia tardó 20 años", explicó el periodista, evidentemente agotado de tanto pelear. Pero lo más grave llegó cuando relató su intento de recuperar la propiedad por sus propios medios: "Yo fui a la puerta y el tipo me sacó con un arma". "La terminamos regalando", añadió con resignación.
Sin embargo, la carnicería, también perteneciente a "Bochi" presenta un escenario todavía más preocupante. El local, ubicado a apenas dos cuadras de la municipalidad de Lomas de Zamora, está en manos de un ocupante que según Lapegüe actúa con total impunidad: "El tipo amenaza, toquetea a las empleadas, no les paga, maltrata a la gente, un desastre", cerró el conductor, dejando en claro que esta batalla continúa.
