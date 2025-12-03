Leones FC es, en este momento, uno de los clubes más importantes del Ascenso del fútbol argentino. La reciente alianza con una gran entidad bancaria lo confirma. El club de la familia de Lionel Messi firmó un acuerdo con Banco Macro, cuyo presidente es el ex River Jorge Brito, para que sea su patrocinador principal.
MARKETING DEPORTIVO
Jorge Brito sella acuerdo con la familia Messi y ahora Banco Macro juega con Leones FC
Banco Macro será el sponsor principal de Leones FC, el equipo fundado por la familia de Lionel Messi.
Así lo confirmó el propio club, conocido popularmente como Leones FC pero cuyo nombre completo es Leones de Rosario FC. Una asociación civil fundada en 2015 por la familia del Diez argentino en la localidad santafecina de Alvear, y que tras disputar varios años la liga regional dio un salto importante.
La AFA le dio el visto bueno para que juegue en la Primera C en 2026, a través de un decreto que sacó a fines de octubre. Así, Chiqui Tapia le dio el empujón necesario para que Leones FC no necesite cumplir el recorrido que exige el reglamento de la propia AFA: el club de los Messi se salteó el Torneo Promocional Amateur y el Torneo Regional Federal Amateur, para pasar a disputar la Primera C (en orden ascendente, luego viene la Primera B Metropolitana, la Primera B Nacional y por último la Liga Profesional de Fútbol).
Leo Messi y el atractivo para la industria: Banco Macro ahora juega en el Ascenso
Todo lo que involucre la palabra "Messi" resulta muy atractivo para encontrar la manera de volverlo un negocio. Así como este año se creó el equipo Deportivo Luis Suárez Lionel Messi en Uruguay, Deportivo LSM (que tiene a Lucho y a Leo como sus dueños), ahora el Leones FC se acomoda en la góndola del fútbol nacional para tener mayor presencia.
La anuencia de Chiqui Tapia se saltea el reglamento, un modus operandi tan característico de su gestión y la de Pablo Toviggino. Pero al mismo tiempo la alianza con la entidad que preside Jorge Brito (que hace poco finalizó su gestión al frente de River y cuyo sucesor, de la línea oficialista, es Stéfano Di Carlo), expone el valor que tiene el club rosarino y su potencial impacto en la vidriera de la industria deportiva.
Macro es una institución con presencia y recorrido en el deporte; no solo el fútbol, sino también el hockey o el rugby, entre otras disciplinas. Es, además, patrocinador de clubes de Primera División como Tigre o Independiente Rivadavia.
En ese sentido, ahora la entidad presidida por Brito juega fuerte en un club del Ascenso.
"Banco Macro será el main sponsor de Leones FC. El presidente de Leones de Rosario FC, Matías Messi, firmó un acuerdo con el presidente de Banco Macro, Jorge Brito, por el cual la entidad financiera será el patrocinador principal del equipo".
"La firma del contrato que selló la alianza comercial tuvo lugar en las oficinas de la Torre Macro en Buenos Aires, donde Matías Messi le entregó a Jorge Brito una camiseta oficial de Leones".
Matías Messi, hermano de Lionel, destacó: "Estamos contentos por este acuerdo, y valoramos que Macro nos acompañe en un momento importante para Leones".