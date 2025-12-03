Jorge Brito sella acuerdo con la familia Messi y ahora Banco Macro juega con Leones FC

Papelón de River y Jorge Brito con un refuerzo que no jugó: quieren devolverlo Jorge Brito culminó su mandato como presidente de River

Macro es una institución con presencia y recorrido en el deporte; no solo el fútbol, sino también el hockey o el rugby, entre otras disciplinas. Es, además, patrocinador de clubes de Primera División como Tigre o Independiente Rivadavia.

En ese sentido, ahora la entidad presidida por Brito juega fuerte en un club del Ascenso.

"Banco Macro será el main sponsor de Leones FC. El presidente de Leones de Rosario FC, Matías Messi, firmó un acuerdo con el presidente de Banco Macro, Jorge Brito, por el cual la entidad financiera será el patrocinador principal del equipo".

SaveClip.App_590410928_18315584320217750_3438596693687459429_n (1) Brito y Messi firmaron el acuerdo de patrocinio @leonesderosariofc

"La firma del contrato que selló la alianza comercial tuvo lugar en las oficinas de la Torre Macro en Buenos Aires, donde Matías Messi le entregó a Jorge Brito una camiseta oficial de Leones".

Matías Messi, hermano de Lionel, destacó: "Estamos contentos por este acuerdo, y valoramos que Macro nos acompañe en un momento importante para Leones".

