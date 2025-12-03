Milei reconoció que por las fuertes importaciones Argentina tiene déficit de cuenta corriente

"Aquellos que profetizaron el apocalipsis, negaron el 'riesgo kuka' y después de que el riesgo país se desplomó tras las elecciones lo siguen negando. No somos dogmáticos, pero no queremos ver más inflación en la Argentina. Me contrataron para resolver problemas, si no lo hago estaría bien que no me renueven el contrato”

image

¿Qué ocurre con las importaciones y las exportaciones?

El déficit de cuenta corriente llegó en el mes de Octubre de 2025 a US$ 2600 millones. Fue el peor registro en ocho años.

Tras el adelantamiento de exportaciones en septiembre para aprovechar la quita temporal de retenciones, octubre mostró salida neta de dólares por comercio de bienes. A eso se sumaron los enormes egresos por turismo y los pagos de la deuda externa.

Según datos del Banco Central, en 7 siete de los primeros 10 meses de este año se registró déficit de cuenta corriente. Según datos del Banco Central, en 7 siete de los primeros 10 meses de este año se registró déficit de cuenta corriente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1996362394344579441&partner=&hide_thread=false “HAY QUE SER CARADURA E IGNORANTE…”



EL PRESIDENTE MILEI COMPLETAMENTE EN LLAMAS CONTRA LOS PIFIADORES SÉRIALES Y ECONOCHANTAS K EN LA RURAL @JMilei pic.twitter.com/gjFiGzKLBf — Agarra la Pala (@agarra_pala) December 3, 2025

¿Tú también, Bruto? Ni la TV Pública lo transmitió

A la hora del discurso de Javier Milei, las 6 señales informativas más importantes (TN, C5N, LN+, A24, Crónica TV y Canal 26) no pusieron al aire el acto emitido desde la Sociedad Rural Argentina.

La TV Pública acompañó al principio pero logró 0.0 de rating y tal vez por ello decidió volver con las noticias del día.

#LaTraicion 6.4

#AhoraCaigo 3.4

#SQP 2.7

#Telenueve 1.9

#TVPNoticias 0.0