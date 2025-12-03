urgente24
Milei reconoció que por las fuertes importaciones Argentina tiene déficit de cuenta corriente

El presidente Javier Milei disertó en el cierre de la jornada Encuentro de Líderes que se realiza en la sede de la Sociedad Rural Argentina.

03 de diciembre de 2025 - 20:49
image

“Tenemos equilibrio fiscal y apenas déficit de la cuenta corriente (más egreso que ingreso de dólares)” aceptó Javier Milei en un encuentro celebrado en la Sociedad Rural Argentina para luego cargar una vez más contra la presidencia de Mauricio Macri.

Según el Jefe de Estado: " no se puede comparar con el año 2017 porque nunca se hizo el ajuste fiscal. Durante el gobierno de Cambiemos, en ningún momento se corrigió sino que hubo más endeudamientos. Se tomaron US$ 60.000 millones".

"Los que buscan la devaluación quieren licuar su situación con el hambre de los argentinos. Buscan borrar algunos analistas sus errores de pronósticos sobre el dólar. Los economistas son parte del problema porque toman una serie y calculan el promedio según donde les gusta que quede el tipo de cambio."

"Nosotros bajamos el gasto público 30% en términos reales, eso les permite vivir con un tipo de cambio real más bajo. No tenemos que reportarle a 4 o 5 atorrantes del círculo rojo. Nosotros les reportamos a 48 millones de argentinos”.

Según el presidente, la volatilidad en la Argentina se caracteriza porque "en la época de populismo desenfrenado el tipo de cambio se va a las nubes y cuando hay un gobierno ordenado se aprecia. Dada esa volatilidad, no tiene sentido trabajar con promedio".

"Aquellos que profetizaron el apocalipsis, negaron el 'riesgo kuka' y después de que el riesgo país se desplomó tras las elecciones lo siguen negando. No somos dogmáticos, pero no queremos ver más inflación en la Argentina. Me contrataron para resolver problemas, si no lo hago estaría bien que no me renueven el contrato”

image

¿Qué ocurre con las importaciones y las exportaciones?

El déficit de cuenta corriente llegó en el mes de Octubre de 2025 a US$ 2600 millones. Fue el peor registro en ocho años.

Tras el adelantamiento de exportaciones en septiembre para aprovechar la quita temporal de retenciones, octubre mostró salida neta de dólares por comercio de bienes. A eso se sumaron los enormes egresos por turismo y los pagos de la deuda externa.

Según datos del Banco Central, en 7 siete de los primeros 10 meses de este año se registró déficit de cuenta corriente.

¿Tú también, Bruto? Ni la TV Pública lo transmitió

A la hora del discurso de Javier Milei, las 6 señales informativas más importantes (TN, C5N, LN+, A24, Crónica TV y Canal 26) no pusieron al aire el acto emitido desde la Sociedad Rural Argentina.

La TV Pública acompañó al principio pero logró 0.0 de rating y tal vez por ello decidió volver con las noticias del día.

#LaTraicion 6.4

#AhoraCaigo 3.4

#SQP 2.7

#Telenueve 1.9

#TVPNoticias 0.0

