Provincias Unidas formalizó bloque en Diputados, con sorpresas

La sorpresa principal es que ni Miguel Pichetto ni Nicolás Massot formarán parte del bloque, y continuarán en Encuentro Federal. Urgente24 ya había anticipado que Pichetto se había enojado al enterarse que la presidenta de la bancada sería Scaglia, ya que él pretendía ser el titular. Finalmente, ante esta situación, decidió no incorporarse a Provincias Unidas, igual que Massot.