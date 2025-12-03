Antes del comienzo de la jura de diputados nacionales, Provincias Unidas -la bancada conformada por la alianza de gobernadores- presentó formalmente este miércoles (03/12) su nómina de integrantes, que tendrá 18 miembros. Y hay sorpresas: una incorporación y dos diputados afuera.
PICHETTO, AFUERA
Provincias Unidas formalizó bloque en Diputados, con sorpresas
Provincias Unidas, bancada conformada por la alianza de gobernadores, presentó su nómina de 18 diputados, con sorpresas: una incorporación y 2 diputados afuera.
Formarán parte Juan Schiaretti, Lourdes Arrieta, Jorge Ávila, Carolina Basualdo, Juan Brügge, Sergio Capozzi, Mariela Coletta, Pablo Farias, Pablo Juliano, Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez, Martin Lousteau, José Núñez, Esteban Paulón, Jorge Rizzotti, Gisela Scaglia, Alejandra Torres y María Inés Zigaran.
La sorpresa principal es que ni Miguel Pichetto ni Nicolás Massot formarán parte del bloque, y continuarán en Encuentro Federal. Urgente24 ya había anticipado que Pichetto se había enojado al enterarse que la presidenta de la bancada sería Scaglia, ya que él pretendía ser el titular. Finalmente, ante esta situación, decidió no incorporarse a Provincias Unidas, igual que Massot.
La otra sorpresa es la incorporación de la ex libertaria Lourdes Arrieta, que actualmente formaba parte de Coherencia, junto con Marcela Pagano, Carlos D'Alessandro y Gerardo González.
