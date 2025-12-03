Javier Milei quiere cosechar en el Congreso mientras Luis Caputo busca dólares

MIÉRCOLES 3 DE DICIEMBRE DE 2025. Arranca la etapa más fructífera para Javier Milei desde lo legislativo. Con un Congreso favorable tras la victoria en las elecciones de octubre, el oficialismo buscará impulsar las reformas necesarias para atraer la inversión primaria extranjera.
Andisgate se sigue moviendo: Más audios
Si bien el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, se había negado a responder preguntas de la Justicia en la causa por presuntas coimas, sí realizó un descargo para explicar cuestiones sobre el allanamiento en su casa y el dinero que encontraron en su caja de seguridad. Ahora se conoció el video.
Allí, con muestras de evidente nerviosismo, Diego Spagnuolo -tras la imputación y la lectura de los detalles de la acusación- aseguró primero: "niego las imputaciones que se me formulan”.
