Javier Milei quiere cosechar en el Congreso mientras Luis Caputo busca dólares

Comienza la etapa verde para Javier Milei en el Congreso. Su reelección depende de las reformas y del financiamiento que pueda conseguir Luis Caputo vía deuda.

3 de diciembre de 2025 - 13:40

En lo inmediato, los esfuerzos de la Casa Rosada estarán en asegurar los proyectos de reforma laboral, Código Penal y Presupuesto 2026. Se trata de las primeras tres grandes batallas que plantearán los bloques oficialistas, expandidos con el apoyo de algunos gobernadores que rompieron con Fuerza Patria y otros con antecedentes dialoguistas.

Mientras tanto, Luis Caputo enfrenta el desafío de concretar financiamiento para los vencimientos iniciales del 2026, que iban a ser cubiertos con el prestamo privado que no llegó desde los Estados Unidos. En ese sentido, el apoyo irrestricto del secretario del Tesoro de USA, Scott Bessent, habría mermado al calor de la crítica demócrata por el swap y el presunto salvataje al socio Milei.

Andisgate se sigue moviendo: Más audios

Si bien el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, se había negado a responder preguntas de la Justicia en la causa por presuntas coimas, sí realizó un descargo para explicar cuestiones sobre el allanamiento en su casa y el dinero que encontraron en su caja de seguridad. Ahora se conoció el video.

Allí, con muestras de evidente nerviosismo, Diego Spagnuolo -tras la imputación y la lectura de los detalles de la acusación- aseguró primero: "niego las imputaciones que se me formulan”.

La inflación de noviembre ya se deja ver

Las mediciones privadas llegaron este mes con una dispersión mínima. Según el promedio de las consultoras relevadas, las estimaciones para noviembre se concentraron en un rango de 2,1% a 2,5% con una mediana del 2,4%, es decir, una décima arriba del 2,3% de inflación de octubre reportado por el INdEC.

Ese ajuste leve, pero persistente, es clave para los analistas porque rompe con la tendencia descendente que se insinuaba en el tercer trimestre y obliga a repensar si el proceso desinflacionario realmente encontró su velocidad crucero o si sigue expuesto a shocks sectoriales.

Redes U24: Vaca Muerta sin infraestructura no va

La crisis de infraestructura en Vaca Muerta es total.

Cada día, cientos de camiones forman largas filas para poder operar en la zona, perdiendo horas y productividad.

Ni la Provincia ni la Nación se hacen cargo de las obras esenciales que el yacimiento necesita con urgencia.

Mientras la producción crece, las rutas y accesos siguen en el siglo pasado.

¿Qué debería hacerse primero?

Javier Milei, en la tribuna del Congreso

Juran los diputados electos, con una presencia de 'lujo': en un palco, Javier Milei, Karina Milei y Manuel Adorni, exultantes, arengando y cantando "la casta tiene miedo". Lejos parece haber quedado eso del "nido de ratas" que era el Congreso, según el Presidente, ahora que el oficialismo logró la 1era. minoría.

La transmisión oficial se encargó de enfocar a los hermanos Milei cantando en el palco.

