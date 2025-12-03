Javier Milei quiere cosechar en el Congreso mientras Luis Caputo busca dólares

Live Blog Post

Si bien el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, se había negado a responder preguntas de la Justicia en la causa por presuntas coimas, sí realizó un descargo para explicar cuestiones sobre el allanamiento en su casa y el dinero que encontraron en su caja de seguridad. Ahora se conoció el video.

Allí, con muestras de evidente nerviosismo, Diego Spagnuolo -tras la imputación y la lectura de los detalles de la acusación- aseguró primero: "niego las imputaciones que se me formulan”.

