Javier Milei 'resiste' a la fractura del peronismo pero evitar la foto con Tapia le sale caro

La decisión del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, de suspender su viaje a la Argentina deja pagando a Javier Milei. La abrupta cancelación de su visita, para evitar la foto con Claudio Tapia, deja en el aire cómo hará el Ministerio de Economía para pagar el vencimiento de U$S 4200 millones que se ejecuta el próximo 9 de enero.
Viral en U24: ¿Reconciliación posible o misión imposible?
Jorge Rial aseguró que no está enojado con Luis Ventura y volvió a justificar su ausencia en los Martín Fierro.
Del otro lado, Ventura no fue tan benévolo: volvió a disparar contra su exsocio sin dejar margen para la tregua.
¿Habrá reconciliación tras la estatuilla de APTRA?
¿O estamos frente a una misión imposible en la TV argentina?
