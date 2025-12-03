urgente24
Javier Milei 'resiste' a la fractura del peronismo pero evitar la foto con Tapia le sale caro

Imagen creada con IA/Grok
Imagen creada con IA/Grok

Scott Bessent canceló su viaje a la Argentina y dejó pagando a Javier Milei que se 'relame' por la actualidad peronista y no por las señales desde EE.UU.

3 de diciembre de 2025 - 09:18

A partir de lo comentado por Ámbito, fuentes del entorno de Bessent revelaron que la cancelación del viaje estaría vinculada a irritaciones en la Casa Blanca provocadas por lo que califican como un "acercamiento excesivo" de Argentina a China.

Para el Gobierno, la suspensión representa un duro revés. En un contexto de fragilidad económica, reservas en tensión y vencimientos de deuda próximos, la expectativa de apoyo financiero externo era crucial. La cancelación de Bessent podría exacerbar la incertidumbre en los mercados y complicar la estrategia de estabilización cambiaria.

El alejamiento de Bessent y Milei —aunque no definitivo, por ahora— deja entrever que la relación entre Estados Unidos y Argentina dependerá cada vez más de intereses geopolíticos, comerciales y estratégicos, más que de simpatías ideológicas o coincidencias partidarias. En un escenario de crisis estructural y vulnerabilidad externa, ese tipo de señales dibujan un panorama complejo para un país que esperaba en Washington una tabla de salvación.

En paralelo, siguen los cambios en la administración libertaria mientras el peronismo continúa hundiéndose: Raúl Jalil, cumplió con su promesa. Después de semanas de negociaciones, el gobernador de Catamarca mandó a sus diputados a romper con el bloque peronista en la Cámara baja y le regaló al Gobierno la primera minoría.

Viral en U24: ¿Reconciliación posible o misión imposible?

Jorge Rial aseguró que no está enojado con Luis Ventura y volvió a justificar su ausencia en los Martín Fierro.

Del otro lado, Ventura no fue tan benévolo: volvió a disparar contra su exsocio sin dejar margen para la tregua.

¿Habrá reconciliación tras la estatuilla de APTRA?

¿O estamos frente a una misión imposible en la TV argentina?

El temor por Lorena Villaverde

Sorpresivamente, este martes (02/12) Lorena Villaverde retiró su renuncia a la banca en Diputados, como 'plan B' por si no la dejan asumir como senadora, tras las impugnaciones que presentó el peronismo. La legisladora de La Libertad Avanza (LLA) fue acusada de "inhabilidad moral" por sus antecedentes judiciales.

La senadora electa por Río Negro no juró el pasado viernes 28/11 junto al resto de los senadores electos, dado que -ante las impugnaciones- el jefe del bloque libertario, Ezequiel Atauche, pidió devolver el pliego a la Comisión de Asuntos Constitucionales, argumentando que todavía quedaban “cuestiones por resolver sobre el título y las mayorías necesarias”. La explicación formal encubría un dato político clave: no estaban los votos para habilitar su jura.

Este miércoles, en diálogo con Radio Rivadavia, Villaverde remarcó: "No soy narcotraficante".

image
¿Qué va a pasar con la AFA?: Intervención y presión sobre 'Chiqui'

El titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vítolo, remarcó que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) "está bajo supervisión" del organismo que encabeza, aunque descartó que estén pensando "en una intervención".

El funcionario advirtió que Claudio Tapia "tiene que explicar gastos por USD 111 millones", dado que la entidad madre del fútbol acumula ocho años de estados contables sin aprobar por la falta de respuesta a los requerimientos oficiales. Entre los rubros cuestionados se encuentran pagos a jugadores, gastos de hotelería, aportes a FIFA y a la Confederación Sudamericana de Fútbol.

"Aquí se están dando causas donde se investiga lavado de dinero, por lo que el juez puede tomar medidas para preservar el bien o patrimonios y pruebas del delito. Es un tema judicial", señaló en diálogo con Radio Rivadavia.

Javier Milei fue esquivo de Tapia pero se olvidó de Donald Trump

La decisión de Scott Bessent se produce pocos días después de que el presidente argentino Javier Milei anunciara la cancelación de su viaje a Estados Unidos para evitar la foto con el presidente de la AFA, originalmente programado para el 5 de diciembre en Washington, donde iba a participar del sorteo del Mundial de Fútbol 2026 como invitado de Donald Trump.

La suspensión mutua de ambos viajes podría revelar tensiones en la relación personal e ideológica entre Trump y Milei, que en sus comienzos se mostró cercana, con encuentros en Mar-a-Lago y elogios mutuos en redes sociales.

La ausencia de Bessent podría retrasar anuncios sobre nuevas facilidades crediticias, justo cuando el Congreso estadounidense se prepara para debatir el Presupuesto 2026 y la Reforma Laboral en sesiones extraordinarias a partir del 10 de diciembre.

Miércoles clave para Axel Kicillof

La Cámara de Diputados y el Senado bonaerense fueron convocados este miércoles 03/12 para la última sesión de la actual Legislatura y tratar el Gran Tema Pendiente: el Endeudamiento solicitado por Axel Kicillof para la Provincia de Buenos Aires.

Un doble acuerdo, por el que presionaron alcaldes municipales con problemas para pagar el aguinaldo y sindicatos de trabajadores provinciales y municipales, garantizaría la aprobación:

La venganza que prepara la AFA

El cruce AFA-Estudiantes y más precisamente Tapia-Verón por el “Pasillo-Gate” fue una bomba que explotó y sus esquirlas dañaron más de lo pensado, sobre todo a Claudio Chiqui Tapia y sus planes de fin de año con respecto a ascensos y descensos de las dos primeras categorías. Pero ahora Tapia prepara una venganza contra Estudiantes y Verón por esos planes truncos, y esa venganza se llama Gimnasia.

Con Gimnasia en semifinales los cruces del destino lo ubicaron emparejado con Estudiantes, y lo mejor de todo para AFA, jugarán en el Bosque, la casa del “Lobo”. Si Gimnasia le gana a Estudiantes ya será histórico, pero si luego sale campeón será épico y el daño a Estudiantes similar al de River a Boca en Madrid.

Sería el primer título de la historia de Gimnasia y ganándole en la semifinal a Estudiantes, vengándose de años y años de gastadas por los grandes títulos del “Pincha”, pero este significaría mucho para el clásico platense. Y todo eso se daría en el mandato de Verón, o sea, con La Bruja como presidente de Estudiantes, Gimnasia sería campeón por primera vez en primera división y eliminado a Estudiantes. Una mancha que difícilmente se saque Verón, por eso es la venganza perfecta para el Chiqui Tapia.

Escala el conflicto entre Javier Milei y Chiqui Tapia

El fútbol argentino está en su etapa más caliente y no solo porque se avecinan las semifinales del Torneo Clausura. En las últimas semanas se desató una tremenda guerra política entre Estudiantes de La Plata y la AFA personificada en Juan Sebastián Verón y Claudio Tapia. Ahora el que se metió de lleno es Javier Milei.

En la presentación de la nueva Ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, la Oficina del Presidente, por medio de su cuenta de X, compartió una imagen donde se pudo ver que el Presidente continúa el combate contra 'Chiqui'. Lo más llamativo tuvo que ver cuando en el fondo de la mesa de diálogo se pudo apreciar, sobre el sillón de Rivadavia, una camiseta de Estudiantes de La Plata.

Está más que claro que desde el Gobierno con Javier Milei a la cabeza, están decididos a apoyar a Verón y el Pincha en su lucha contra la AFA de Tapia. Ahora los dirigidos por Eduardo Domínguez se enfrentará a Gimnasia, lo que se podría decir que es una semifinal apreciada por la Casa Rosada teniendo en cuenta los gestos del presidente de la Argentina con La Brujita y el cariño de Federico Sturzenegger por el Lobo.

En paralelo, la crisis industrial no da respiro

La antesala a las Fiestas viene siendo el peor y no parece modificarse. La fábrica de alimentos, Georgalos, reconocida por clásicos como Mantecol y Palitos de la Selv', quedó en la cornisa por un fuerte recorte que afecta a 600 trabajadores de su planta bonaerense de Victoria. Plan de suspensiones que trajo internas.

Las suspensiones ocurren mientras se profundiza una ola de cierres y cesantías que se aceleró desde la llegada del actual Gobierno. En ese período, más de 19.164 firmas bajaron sus persianas en todo el país, una cifra que alimenta la tensión laboral en distintos sectores y suma presión sobre actividades que ya arrastraban caídas.

La paradoja es evidente: la empresa ajusta puertas adentro mientras intenta conquistar nuevos mercados para ganar competitividad frente a las mismas importaciones que hoy usa como argumento para suspender al personal.

El caso de Georgalos se suma a un cuadro más amplio que atraviesa a toda la industria nacional. De acuerdo a informes recientes elaborados a partir de datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, en los últimos meses se destruyeron más de 55 mil puestos de trabajo industriales.

Lo que viene: Más autos importados en Argentina

El Gobierno nacional asignó el cupo de 50.000 autos importados sin arancel extrazona que llegarán al país en 2026. Se trata de una segunda edición del programa creado en 2025, por el cual automotrices e importadoras accedieron a una mayor oferta de coches en el rango “accesible”.

El programa prevé el ingreso de estas nuevas unidades a partir del año que entra, contemplando vehículos eléctricos o híbridos. Además, su valor en puerto de origen no puede superar los 16.000 dólares, apuntando a mantener el programa alejado de artículos suntuosos.

Salario mínimo: El Gobierno fijó el aumento hasta agosto 2026

A través de la Resolución 9/2025 publicada este miércoles (3/12) en el Boletín Oficial, el gobierno de Javier Milei fijó el aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) desde noviembre de este año hasta agosto de 2026 en un 16,88% en 10 tramos que oscilan los $6.000.

Se determinó que el sueldo mínimo tendrá una suba del 16,8% en agosto del año que viene cuando se terminen de pagar las actualizaciones mensuales en 10 tramos de alrededor de $6.000 que estableció el Gobierno.

Redes de U24: Atención con los subsidios de luz y gas

El Gobierno lanzó un nuevo sistema: se eliminan N1, N2 y N3 y, desde 2026, sólo habrá dos grupos con subsidio o sin subsidio.

Para mantener la ayuda, tu hogar debe ganar menos de $3,6 millones por mes.

7,5 millones de familias quedarán afuera. 9,1 millones seguirán dentro, pero con topes de consumo.

Quienes no cumplan, pagarán tarifa plena desde Año Nuevo. El plan ya está en consulta pública.

Javier Milei se 'relame' de la fractura peronista

El Presidente celebró, por medio de sus redes sociales, que La Libertad Avanza lograra constituirse como primera minoría en la Cámara de Diputados, luego de que el bloque sumara una nueva banca y superara al peronismo.

Análisis de Walter Schmidt en Clarín:

"(...) Hay dos elementos que reflejan ese coctail de crisis y declive en un PJ, cuyos órganos partidarios clave como el PJ nacional y el PJ bonaerense, están paralizados y en desuso.

Por un lado, su dirigente de mayor peso específico, porque gobierna el principal distrito, Axel Kicillof, está enfrascado en una feroz interna que lo obligó a negociar y entregar puestos en el directorio del Banco Provincia, fondos de miles de millones de pesos a intendentes, más otras cajas, para que le aprueben el Presupuesto y un endeudamiento de 3.500 millones de dólares.

En simultáneo, en el Congreso nacional, el peronismo quedó al filo de perder la primera minoría en la Cámara de Diputados, como consecuencia de que algunos de los pocos gobernadores peronistas que hay -siete, si se cuenta a Córdoba que siempre fue antikirchnerista-, el menor número desde el retorno de la democracia, decidieron acercarse a Javier Milei y retirar sus diputados de Fuerza Patria. Es el caso del tucumano Osvaldo Jaldo y del catamrqueño Raúl Jalil (...)".

A la espera de definiciones de 'Toto'

El ministro de Economía, Luis Caputo, participa este miércoles de un evento organizado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), en el que será recibido por los principales empresarios de la Argentina, y se esperan anuncios sobre el dólar y el plan económico.

Se prevé que el titular del Palacio de Hacienda, que expondrá desde las 12:30, realizará un repaso del año y adelantará los próximos pasos del Gobierno. En ese marco, hay expectativa por el futuro del tipo de cambio y el esquema de bandas.

Diputados: La Libertad Avanza llega con ventaja

La Cámara de Diputados tendrá este miércoles su sesión preparatoria, que estará atravesada por la disputa entre los bloques de La Libertad Avanza y Unión por la Patria por cuál es la primera minoría en el recinto. Una pelea en la que el oficialismo llega con ventaja.

En la sesión, convocada para las 13, jurarán los 127 diputados elegidos en las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Además, se designará a las autoridades de la Cámara y se integrarán las comisiones permanentes.

Primera minoría en el Congreso: Raúl Jalil cumplió y Rogelio Frigerio aportó

Raúl Jalil sacó a 3 de sus 4 diputados del bloque de Unión por la Patria (UxP) y dejó al peronismo sin la primera minoría, ya que en paralelo La Libertad Avanza (LLA) logró sumar a un hombre de Rogelio Frigerio y romper la paridad provocada por el quiebre con el catamarqueño.

El gobernador de Catamarca retiró a tres de sus cuatro diputados de UxP en una movida que empató en 94 bancas al peronismo con LLA facilitándole al oficialismo la búsqueda de la primera minoría.

Horas más tarde, el gobierno nacional cerró un acuerdo con el entrerriano para que uno de sus legisladores se sumara al bloque libertario, alcanzando las 95 bancas necesarias para convertirse en la primera fuerza de la Cámara baja.

Economía desequilibrada: Malabares de Javier Milei y Luis Caputo

La Administración Javier Milei 'secó' la economía de pesos para sostener el dólar atrasado y así ganar las elecciones del 26/10 y el costo fue altísimo para los bancos, afirma Bloomberg.

Es muy interesante: la sociedad votó contra el miedo que provocaban los Kirchner y a favor del 'falso dólar' que le permite una calma irreal. Esta decisión tiene consecuencias. Javier Milei debería interesarse en corregirlas para evitar los costos de 'la resaca'. Sin embargo, no hay acciones al respecto todavía.

El dólar sigue atrasado, y el Banco Central inyecta liquidez básicamente para reducir el costo de financiamiento del Estado pero los deudores privados no se enteran de la supuesta 'mejora'.

En una economía con desequilibrios estructurales y alto nivel de vulnerabilidad externa, las señales de Donald Trump/Scot Bessent añaden complejidad a una relación clave para la política exterior del Gobierno.

05/12 que no será

La información que 'filtró' la Casa Rosada semanas atrás afirmó: "En principio, el presidente Javier Milei viajará a USA el 05/12 para participar del sorteo del Mundial 2026, por lo que la expectativa crece. Ese será un próximo encuentro entre él y Donald Trump, porque compartirán palco en el Kennedy Center de Washington DC. En el Gobierno estiman que no se firmará el acuerdo en el marco de otro evento, pero nadie puede confirmar aún fecha."

O sea que la fecha del acuerdo de aranceles era el 05/12 pero Milei suspendió ese viaje a USA.

La pregunta de Urgente24: ¿Milei suspendió el viaje por alguna cuestión vinculada a su enojo con AFA (Asociación del Fútbol Argentino) o porque se encuentra trabado el acuerdo de aranceles?

Para el gobierno de Milei, la decisión de Scott Bessnt representa un contratiempo significativo. La expectativa en torno a su visita era alta, tanto por su rol en la arquitectura del swap como por su línea directa con la administración estadounidense. Su ausencia podría: Aumentar la volatilidad en los mercados. Dilatar acuerdos operativos previstos para fin de año. Debilitar la estrategia de fortalecimiento de reservas. Reforzar dudas sobre la solidez de la alianza bilateral

Aunque la relación entre el Presidente y la administración norteamericana no está rota, la cancelación revela que el vínculo dependerá menos de afinidades personales y más de la convergencia de intereses económicos, comerciales y geopolíticos.

En una economía con desequilibrios estructurales y alto nivel de vulnerabilidad externa, estas señales añaden complejidad a una relación clave para la política exterior del Gobierno.

Cambios en el Gobierno

El gobierno nacional confirmó la salida de Sergio Neiffert como responsable de la SIDE y anunció como su reemplazante a Cristian Auguadra, contador público y profesional con amplia trayectoria en auditoría, gestión de riesgos, fortalecimiento institucional y administración pública.

Según detalló el Gobierno, el cambio responde al objetivo del presidente de “dotar a la Argentina de un servicio de inteligencia a la altura de los desafíos contemporáneos y del rol protagónico que nuestro país ha recuperado en el mundo”.

La decisión de Javier Milei que salió cara

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, suspendió la visita oficial que tenía prevista para la próxima semana en Buenos Aires. La decisión impacta en la estrategia internacional de Javier Milei y genera dudas sobre el futuro de los acuerdos financieros que Washington había impulsado para apuntalar la estabilidad macroeconómica argentina.

La noticia se conoció pocos días después de que el Presidente de Argentina desistiera de asistir al sorteo del Mundial 2026 en Washington, un evento programado para este viernes 5 de diciembre en el Kennedy Center.

En primera instancia, Milei había adelantado que viajaría para participar del evento, en el que se esperaba que estuviera ubicado junto al presidente anfitrión. Sin embargo, la decisión del Gobierno argentino de cancelar la visita —en medio de la disputa con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y su presidente, Claudio 'Chiqui' Tapia, quien sí asistirá— alteró las expectativas en Washington.

