Javier Milei 'resiste' a la fractura del peronismo pero evitar la foto con Tapia le sale caro

El cruce AFA-Estudiantes y más precisamente Tapia-Verón por el “Pasillo-Gate” fue una bomba que explotó y sus esquirlas dañaron más de lo pensado, sobre todo a Claudio Chiqui Tapia y sus planes de fin de año con respecto a ascensos y descensos de las dos primeras categorías. Pero ahora Tapia prepara una venganza contra Estudiantes y Verón por esos planes truncos, y esa venganza se llama Gimnasia.

Con Gimnasia en semifinales los cruces del destino lo ubicaron emparejado con Estudiantes, y lo mejor de todo para AFA, jugarán en el Bosque, la casa del “Lobo”. Si Gimnasia le gana a Estudiantes ya será histórico, pero si luego sale campeón será épico y el daño a Estudiantes similar al de River a Boca en Madrid.

Sería el primer título de la historia de Gimnasia y ganándole en la semifinal a Estudiantes, vengándose de años y años de gastadas por los grandes títulos del “Pincha”, pero este significaría mucho para el clásico platense. Y todo eso se daría en el mandato de Verón, o sea, con La Bruja como presidente de Estudiantes, Gimnasia sería campeón por primera vez en primera división y eliminado a Estudiantes. Una mancha que difícilmente se saque Verón, por eso es la venganza perfecta para el Chiqui Tapia.

