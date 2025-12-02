Javier Milei cree que Verón le está ganando por goleada a Chiqui Tapia (AFA)

En los últimos días, la gestión de Chiqui Tapia al frente de la AFA ha estado en el centro de la polémica debido a su disputa con el presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón. Javier Milei se posicionó del lado del mandatario del Pincha y volvió a publicar mensajes en contra de la conducción del fútbol argentino.
En lo deportivo, el equipo dirigido tácticamente por Eduardo Domínguez se clasificó a las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Profesional y, este lunes 1 de diciembre, se confirmó que su rival será Gimnasia de La Plata.
Hace algunas semanas, la situación en el fútbol argentino está bastante convulsionada.
La gota que rebalsó el vaso fue el pasillo de espaldas que Estudiantes de La Plata le hizo a Rosario Central, luego de que la AFA presidida por Chiqui Tapia le otorgara el campeonato de Liga al Canalla y obligara al Pincha a realizar dicho pasillo.
Esto derivó en una disputa de alcance nacional, más allá de lo estrictamente futbolístico, y el presidente de la Nación, Javier Milei, no se quedó al margen.
Tras la victoria del Pincha frente a Central Córdoba de Santiago del Estero (equipo vinculado a Pablo Toviggino, número dos de la AFA), el presidente tuiteó:
"3-0
1° X/Twitter
2° Tribunas
3° Cancha VLLC!"
Ayer, lunes 1 de noviembre, se confirmó que el rival de Estudiantes será Gimnasia de La Plata, que eliminó a Barracas Central (equipo vinculado a Chiqui Tapia).
El presidente se autocitó y sumó:
"5-0
4° Simular Normalidad
5° Entonces Lobo-Tripero..."
Lo cierto es que el asunto parece haber dejado de ser meramente deportivo para convertirse en una cuestión política de alcance nacional. Ahora habrá que esperar para ver qué sucede en el clásico platense.
Ambos equipos se metieron “por la ventana” en la instancia de playoffs y ahora se cruzarán en las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Profesional.
Gimnasia estuvo peleando el descenso hasta las últimas fechas, pero tras el triunfo ante River y bajo la conducción de Fernando Zaniratto encontró un buen nivel que le permitió meterse entre los cuatro mejores.
El conjunto de Eduardo Domínguez, por su parte, tenía tres combinaciones posibles para quedar fuera de los octavos de final del Clausura tras la derrota frente a Argentinos Juniors. Finalmente, ni Belgrano, ni Defensa y Justicia ni Huracán ganaron, y Estudiantes logró clasificarse entre los mejores 16.
Así, el clásico de La Plata se disputará en semifinales de la Liga Profesional, generando una gran expectativa.
Todo apunta a que el encuentro se jugará el próximo lunes 8 de diciembre (feriado en Argentina), en el estadio de Gimnasia.
