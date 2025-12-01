urgente24
Torneo Clausura: Barracas Central 0-2 Gimnasia de La Plata, habrá clásico con Estudiantes

Barracas Central cayó 2 a 0 con Gimnasia de La Plata en el Estadio Claudio Fabián Tapia y se metió en la semifinal, donde lo espera Estudiantes.

1 de diciembre de 2025 - 16:19

EN VIVO

Gimnasia de La Plata derrotó como visitante a Barracas Central por 2 a 0 y dió el golpe. Los autores de los goles fueron Manuel Panaro en el primer tiempo y Franco Torres en el complemento. Ahora Gimnasia de La Plata recibirá en el Bosque a Estudiantes de La Plata, y habrá clásico, será para alquilar balcones.

Gimnasia de La Plata quiere vencer a Barracas Central para jugar con Estudiantes la semifinal.

Toda la previa de Barracas vs Gimnasia

Ambos venían de dar la sorpresa en octavos de final ya que lograron ganar de visitante, por eso la localía en este partido no tendía tanto peso, ya que si lo hicieron antes pueden ganar afuera. Barracas se había sacado de encima a Riestra que había sido tercero en su grupo, y Gimnasia a Unión, escolta de Boca en la zona "A".

En los primeros minutos ya se vio lo que iba a ser el partido, como si fuera una pelea de boxeo, Gimnasia se lo iba a ganar por puntos, como esas peleas en que un púgil cansa al otro y lo liquida al final. Bueno acá fue algo parecido. Gimnasia fue hasta que consiguió la diferencia, luego golpeó de contra, dejó que su rival hiciera el desgaste, se cerró bien abajo y salía rápido.

Tanto el primer como el segundo tiempo se dieron así, Barracas lo atacaba constantemente pero Gimnasia llegaba una vez y lastimaba más, como diciéndole "cuidate que de contra te liquido". Por eso Barracas no se terminó de soltar nunca, porque tenía el arco rival entre ceja y ceja pero por sobre el hombro relojeaba el siyo, sabiendo que si lo dejaba desguarnecido iba a sufrir.

Ya en el complemento, cuando parecía que al "Lobo" se le escapaba la victoria y finalmente llegaba el empate, el arquero Isfrán salió rápido de contra, le puso una pelota increible a Castro, este tocó para Torres, que quedó mano a mano con el arqeuro rival para liquidar el partido apenas a dos minutos de que se cumpla el tiempo reglamentario.

Ahora Gimnasia puede lograr la venganza de su vida, juega la semifinal en su estadio ante su eterno rival, ese que le refregó toda su vida los títulos que tiene y que el "Lobo" no, Estudiantes, y porque no soñar con un campeonato, que de lograrse sería épico.

El partido Barracas Central vs Gimnasia de La Plata

Final Gimnasia es semifinalista y enfrentará a Estudiantes como local

El "Lobo" derrotó a Barracas Central 2-0 y se metió en semifinales, donde será local ante Estudiantes, el enemigo de toda la vida.

Goooooooool de Gimnasia 2-0, habrá clásico platense en semis!!! Video

Como lo veníamos anticipando, con Barracas Central tirado todo adelante, en una rápida salida Gimnasia pone el 2-0 por medio de Torres y liquida el partido. Gimnasia y Estudiantes jugarán el clásico de La Plata en el Bosque.

Gimnasia sale de contra pero Barracas lo tiene contra las cuerdas

El "Lobo" busca lastimar de contra y tuvo una que dio en el palo, pero Barracas llega una y otra vez, en cada llagada con más peligro. Quedan 3 minutos y el descuento, no sabemos si el "Lobo" podrá aguantar la diferencia o si "El Guapo" lo empata.

El Guapo tiene la posesión y el Lobo está cada vez más metido en la cueva

Barracas va en busca del empate y Gimnasia, con el resultado a favor, se defiende. Pero el Lobo juega cada vez más cerca de su arco y ahora sufre el partido. No logra tener la pelota, la pierde rápido y el Guapo se acerca al empate.

¡Tiro libre al travesaño y se salva Gimnasia! VIDEO: Candia le pegó bárbaro pero el palo le dijo que no

Comenzó el segundo tiempo

Reacciona Barracas y salva Isfran

Luego del gol de Gimnasia, Barracas reaccionó y tuvo el empate pero salvó el arquero del "Lobo". Ahora Barracas va con todo en busca del empate y Gimnasia se para de contra para buscar liquidar el partido de esa forma. Barracas salió muy desesperado y si no empata se expone al segundo de Gimnasia, sin pensar qeu todavóia falta mucho, pero un gol más sería lapidario. Van 37 minutos de juego.

Gooooool de Gimnasia!!!! Video

El gol de Panaro, que en un principio fue anulado por fuera de juego, fue convalidado por el VAR y ahora Gimnasia gana justamente 1 a 0.

Domina Gimnasia sobre 20 minutos

Ya es marcado el dominio del visitante. Gimnasia tuvo 4 situaciones claras de gol y lo va metiendo en su propio arco a Barracas, inclusive el "Lobo" llegó al gol pero fue anulado por fuera de juego. Mejor Gimnasia.

En 10´ partido parejo

Partido parejo sobre 10 minutos de partido, igualan 0 a 0 pero tuvo llegadas con más peligro Gimnasia. Encuentro con paridad.

Comenzó el partido

Los últimos 4 fueron de Gimnasia

Gimnasia de La Plata lleva un dominio sobre Barracas Central ya que lo derrotó las últimas 4 veces qeu se vieron las caras, fueron 2 de local, 1 de visitante y 1 en cancha neutral, todas para el "Lobo".

A fines de 2023 el "Lobo" derrotó al "Guapo" a domicilio por 2 a 1, luego llegaron 3 enfrentamientos en 2024, mientras qeu este año aún no se vieron las caras. En los de 2024 fueron 2-0 y 2-1 en cancha de Gimnasia por el torneo local, y 1 a 0 por Copa Argentina en terreno neutral.

Los 11 de Gimnasia de La Plata

Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Nicolás Barros Schelotto, Augusto Max; Manuel Panaro, Bautista Merlini, Alejandro Piedrahita; Marcelo Torres.

Los 11 de Barracas Central

