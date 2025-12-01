Torneo Clausura: Barracas Central 0-2 Gimnasia de La Plata, habrá clásico con Estudiantes

Gimnasia de La Plata derrotó como visitante a Barracas Central por 2 a 0 y dió el golpe. Los autores de los goles fueron Manuel Panaro en el primer tiempo y Franco Torres en el complemento. Ahora Gimnasia de La Plata recibirá en el Bosque a Estudiantes de La Plata, y habrá clásico, será para alquilar balcones.

image Gimnasia de La Plata quiere vencer a Barracas Central para jugar con Estudiantes la semifinal. Toda la previa de Barracas vs Gimnasia Ambos venían de dar la sorpresa en octavos de final ya que lograron ganar de visitante, por eso la localía en este partido no tendía tanto peso, ya que si lo hicieron antes pueden ganar afuera. Barracas se había sacado de encima a Riestra que había sido tercero en su grupo, y Gimnasia a Unión, escolta de Boca en la zona "A".

En los primeros minutos ya se vio lo que iba a ser el partido, como si fuera una pelea de boxeo, Gimnasia se lo iba a ganar por puntos, como esas peleas en que un púgil cansa al otro y lo liquida al final. Bueno acá fue algo parecido. Gimnasia fue hasta que consiguió la diferencia, luego golpeó de contra, dejó que su rival hiciera el desgaste, se cerró bien abajo y salía rápido.

Tanto el primer como el segundo tiempo se dieron así, Barracas lo atacaba constantemente pero Gimnasia llegaba una vez y lastimaba más, como diciéndole "cuidate que de contra te liquido". Por eso Barracas no se terminó de soltar nunca, porque tenía el arco rival entre ceja y ceja pero por sobre el hombro relojeaba el siyo, sabiendo que si lo dejaba desguarnecido iba a sufrir.

