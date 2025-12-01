Torneo Clausura: Barracas Central 0-2 Gimnasia de La Plata, habrá clásico con Estudiantes

Gimnasia de La Plata derrotó como visitante a Barracas Central por 2 a 0 y dió el golpe. Los autores de los goles fueron Manuel Panaro en el primer tiempo y Franco Torres en el complemento. Ahora Gimnasia de La Plata recibirá en el Bosque a Estudiantes de La Plata, y habrá clásico, será para alquilar balcones.
Final Gimnasia es semifinalista y enfrentará a Estudiantes como local
El "Lobo" derrotó a Barracas Central 2-0 y se metió en semifinales, donde será local ante Estudiantes, el enemigo de toda la vida.
