Carlos Anacleto se impuso en las elecciones en Gimnasia y Esgrima LP por delante de Daniel Onofri, Diego Patiño y Edgardo Medina y se convirtió en el sucesor de Mariano Cowen en el cargo de presidente, y estará al frente del club por los próximos 3 años. En total, 5.739 votos (el 74,06%). Onofri lo siguió con 1.097, Patiño cosechó 502 y Medina 328.
"POR LA 3RA. ESTRELLA"
Gimnasia y Esgrima LP tiene nuevo presidente y con récord: Carlos Ancleto
Gimnasia y Esgrima LP necesita recuperarse. Carlos Anacleto es el nuevo presidente y una oportunidad para vencer a Estudiantes LP de Juan Verón.
De esta manera, el club tiene una nueva conducción dado que, al igual que en los anteriores comicios del 2022, cuando Cowen fue electo, el oficialismo decidió no presentar ninguna alternativa para ir en busca de una continuidad.
La agrupación 'Usina Tripera' presentó el tridente Anacleto - Ezequiel Ibáñez - Ricardo Casal - Josefina Gaskin.
Las elecciones se dieron en el marco de una jornada histórica debido a la concurrencia récord con más de 7.000 socios que se acercaron a votar.
El protocolo establece que la dirigencia saliente deberá convocar a una reunión para el traspaso de mando dentro de los 5 días posteriores al acto eleccionario.
Carlos Anacleto:
- "No sé si esperábamos tanto margen pero confiamos en una gran elección. Hicimos un gran trabajo, somos más de 200 personas trabajando y eso tiene frutos".
- "Después de esta elección hay que pacificar el club, tratar de unirlo más. Gimnasia es grande pero tenemos que tirar todos para el mismo lado. Le doy un mensaje de esperanza al socio".
- "Va a haber un tiempo de transición pero el lunes los equipos técnicos van a empezar a trabajar. Seguramente el jueves sea la asunción".
- "A Barracas Central debería ir la actual CD. Les corresponde a ellos. Nosotros acompañaremos".
- "Todavía no sabemos el número puntual de la deuda pero creemos que es de US$ 12 millones".
- "Primero tenemos que ordenar, pagar los sueldos porque hay cuestiones de urgencia para resolver".
- "Vamos por la 3ra. estrella, vamos por un Gimnasia más grande. Por lo que están y por los que vendrán".