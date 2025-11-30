Gimnasia y Esgrima LP tiene nuevo presidente y con récord: Carlos Ancleto

Carlos Anacleto se impuso en las elecciones en Gimnasia y Esgrima LP por delante de Daniel Onofri, Diego Patiño y Edgardo Medina y se convirtió en el sucesor de Mariano Cowen en el cargo de presidente, y estará al frente del club por los próximos 3 años. En total, 5.739 votos (el 74,06%). Onofri lo siguió con 1.097, Patiño cosechó 502 y Medina 328.