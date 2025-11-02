River 0 - Gimnasia 1: batacazo del Lobo y el Monumental gritó "que se vayan todos"

Gimnasia y Esgrima de La Plata superó 1-0 a River por la fecha 14 del Torneo Clausura . El Lobo hizo historia en el Monumental, ya que volvió a ganar en Núñez luego de 20 años . Enfrente, el equipo de Marcelo Gallardo se fue completamente reprobado por la hinchada.

Fue una noche oscura en Núñez. Una noche que, en la previa, le exigía al Millonario dar una muestra de carácter. Quizás hasta resignando su esencia vinculada al buen juego y enfocado más en obtener la victoria como fuere. Había razones más que sobradas: la necesidad de calma emocional, la reciente eliminación ante Independiente Rivadavia por Copa Argentina, y llegar mejor parado al Superclásico ante Boca el fin de semana que viene.

Nada de eso ocurrió. Ni dejando a Enzo Pérez en el banco de suplentes , ni la titularidad de Juanfer Quintero y Ian Subiabre, ni la dupla Castaño-Portillo en el mediocampo. Volvió a quedar en deuda en el juego y se lo vio con todos los síntomas de un equipo desorientado, impreciso. Sus piezas, desconectadas entre sí, no terminaban de entender cómo encastrarse. Desde afuera, Marcelo Gallardo tampoco aportaba soluciones.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Para colmo, Facundo Colidio se lesionó solo apenas iniciado el cotejo y obligó a cambiar los papeles. Se retiró entre lágrimas, y muy probablemente quede descartado para el Superclásico.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

River vs. Gimnasia El Lobo ganó en el Monumental tras 20 años FOTO NA: Damian Dopacio

Enfrente, un Gimnasia con una necesidad imperiosa de sumar para alejarse de la zona de descenso, fue aplicado para llevar a cabo su plan de partido. Ordenado para defender, esperó al local con un bloque bajo y apostó por los contragolpes. River, sin creatividad y poco lúcido, nunca lo pudo incomodar.

Con amor propio, se animó a atacar cada vez que podía y así encontró un penal. Torres, al minuto 55´, lo cambió por gol. Logró alejarse del último puesto que lo mande a la Primera B Nacional, pero el fantasma sigue merodeando. Por eso la victoria en Núñez, además de histórica, fue una bocanada enorme de oxígeno.

Las tribunas del Monumental jugaron su propio partido. Enfurecidas con la actuación de los suyos, que (aunque con altibajos) ya lleva más de un año, explotaron. Los cánticos de la hinchada fueron cayendo como un goteo e in crescendo a medida que avanzaban los minutos y el equipo no encontraba respuestas.

2025_11_MG_46862-scaled Subiabre fue titular en River FOTO NA: Damian Dopacio

Primero un "Movete, River movete, movete y dejá de joder". Después sonó "A ver si nos entendemos los jugadores y la popular". Luego, el hastío total con "Jugadores, la c... de su madre".

Y el punto de quiebre, que hasta ahora no se había dado nunca con Gallardo como entrenador, que fue "Que se vayan todos, que no quede ni uno solo".

Y el punto de quiebre, que hasta ahora no se había dado nunca con Gallardo como entrenador, que fue "Que se vayan todos, que no quede ni uno solo". Y el punto de quiebre, que hasta ahora no se había dado nunca con Gallardo como entrenador, que fue "Que se vayan todos, que no quede ni uno solo".

El Millonario pudo haberlo empatado con un penal sobre la hora que el árbitro, Nazareno Arasa, pitó primero y ratificó con el VAR después. Fue la polémica de la noche por dos razones.

En primer lugar, por la falte sobre Martínez Quarta que dio el penal. ¿Era un agarrón suficiente como para cobrarlo?

En segundo lugar, porque el árbitro adicionó 9 minutos más tras los 90´. Pareció algo exagerado en función del desarrollo del cotejo; 3 o 4 minutos, a lo sumo, hubieran estado bien. Todo el banco del Lobo se mostró muy disconforme con la decisión.

Entre el pitazo de Arasa y el chequeo en el VAR, el penal se terminó pateando al minuto 90+16´. Se hizo cargo Miguel Borja, pero el arquero Insfrán le adivinó el palo.

2025_11_MG_48492-scaled El Muñeco fue recibido con ovación, pero todo terminó en silbidos y reproches FOTO NA: Damian Dopacio

Será una semana difícil para el Millonario. Gallardo, que decidió irse al vestuario apenas terminó el cotejo (cuando siempre suele esperar a los futbolistas), llamó la atención y es un síntoma de la paciencia que mantiene para con sus dirigidos.

El Superclásico está en el horizonte y Núñez es una completa crisis. El partido vs. Boca será uno de los últimos objetivos del año. ¿Lo cumplirá?

Resumen del partido

Live Blog Post Final del partido: River perdió 1-0 ante Gimnasia

Live Blog Post ¡Borja falla el penal! VIDEO: el arquero Insfrán le adivinó el palo al colombiano y mantuvo el arco en cero Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1985160634422489524&partner=&hide_thread=false ¡¡¡INSFRÁN, EL HÉROE!!! El arquero de Gimnasia le tapó el penal a Borja en la última del partido.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/sbCfYYYJ0C — SportsCenter (@SC_ESPN) November 3, 2025

Live Blog Post ¡Penal para River! El árbitro cobra una falta sobre Martínez Quarta dentro del área

Live Blog Post El árbitro agrega 9 minutos más y explota todo el banco de Gimnasia: ¿Estuvo bien adicionado?

Live Blog Post "Que se vayan todos, que no quede ni uno solo": el Monumental vuelve a tronar

Live Blog Post El Millonario va con lo último y le falta la puntada final para llegar al empate: Gimnasia, por ahora, se salva

Live Blog Post El Lobo corre y aguanta: es todo defensa ante los avances de un River desesperado

Live Blog Post "¿Cómo puede ser?": el enojo de Gallardo con la displicencia de Borja, que ingresó hace algunos minutos El DT no le gustó nada la reacción del colombiano en una jugada que pedía mayor esfuerzo. Se dio media vuelta y le lanzó a su ayudante, Matías Biscay: "¿Cómo puede ser?"

Live Blog Post "Jugadores, la c... de su madre": el Monumental explota de furia y canta contra el equipo de Gallardo

Live Blog Post ¡GOL DE GIMNASIA! VIDEO: Torres cambia el penal por gol y pone las cosas 1-0 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1985147850011865147&partner=&hide_thread=false ARRIBA EL LOBO EN EL MÁS MONUMENTAL: Torres cambió penal por gol para el 1-0 de Gimnasia ante River.ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/SxU43uFzo2 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 3, 2025

Live Blog Post [VAR] Decisión final: penal para Gimnasia tras un choque de Portillo a Piedrahita dentro del área

Live Blog Post [VAR] Revisión de posible penal para Gimnasia y Esgrima (VIDEO) Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1985147059603673188&partner=&hide_thread=false PENAL A FAVOR DE GIMNASIA ANTE RIVER Y SUENA "MOVETE" EN EL MÁS MONUMENTAL.ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/6OkncjzVjn — SportsCenter (@SC_ESPN) November 3, 2025

Live Blog Post Comienza el 2T

Live Blog Post VIDEO: el Monumental despidió al equipo con silbidos tras el final del 1T Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1985140414878261618&partner=&hide_thread=false Pitazo final en el Más Monumental, entretiempo con el partido 0-0 vs. Gimnasia (LP) y silbidos para el River de Gallardo. pic.twitter.com/DzoarrC2IG — SportsCenter (@SC_ESPN) November 3, 2025

Live Blog Post Final del 1T

Live Blog Post El Millonario está desencontrado y muestra síntomas de un presente complejo

Live Blog Post Gallardo no para de gesticular y es un director de orquesta: qué le pide a los jugadores Con una clara expresión de molestia, el Muñeco no está conforme con lo hecho hasta ahora del equipo. Mueve los brazos en círculos con una indicación clara: circulación. El DT pide mayor circulación y a una mayor velocidad, para poner en aprietos a la defensa de Gimnasia y Esgrima, que por ahora se mantiene ordenada y atenta. VER +

Live Blog Post River necesita más del desequilibrio de Subiabre y Jaime por las bandas, para así romper el bloque bajo del Lobo

Live Blog Post Malas noticias para River: se lesionó Facundo Colidio, salió reemplazado entre lágrimas y se encienden alarmas para el Superclásico Los papeles se queman rápido en el Monumental. Apenas 15 minutos de juego y Colidio se lesionó solo, en una jugada en la que saltó y estiró la pierna. El posible desgarro parecería ser en el isquiotibial. Las lágrimas del futbolista, que fue reemplazado por Jaime, lo dicen todo. Se sentó en el banco de suplentes y rompió en llanto. Fue consolado por Enzo Pérez y Nacho Fernández. La cara de Gallardo también lo dice todo: fastidio total del Muñeco con el imprevisto. VER +

Live Blog Post El Millonario domina con pelota, mientras el Lobo espera agazapado para contragolpear

Live Blog Post Comienza el partido

Live Blog Post Enzo Pérez ya no es el hijo mimado de Gallardo: no será titular esta noche Cuando se suponía que Enzo Pérez volvería a la titularidad, el entrenador se inclinó por Portillo y Castaño. El ex Talleres y el colombiano jugarán de arranque, seguramente como doble cinco. Quintero estará como enlace, acompañado de Subiabre y Colidio en las bandas. Salas, como único punta. VER +

Live Blog Post Formaciones confirmadas en River y GELP: Gallardo arriesga a pesar del Superclásico El Millonario va con los titulares de siempre, a pesar de que algunos de ellos están al límite de amarillas: una más esta noche ante GELP y quedarán afuera del partido ante Boca el fin de semana que viene. Son: Martínez Quarta, Rivero y Acuña. River: Armani; Bustos, Martínez Quarta, Rivero, Acuña; Portillo, Castaño, Quintero; Subiabre, Colidio, Salas GELP: Insfrán; Pintado, Giampaoli, Martínez, Silva Torrejón; Max, Barros Schelotto, Panaro, Merlini; Piedrahita, Torres VER +

Live Blog Post ¿Claudio Echeverri vuelve a River? Cómo sigue la situación tras su enigmático y sugestivo posteo en Instagram Hace unos días, el Diablito Echeverri sorprendió a todos con una imagen en su cuenta personal de Instagram: era una foto suya de cuando jugaba con la camiseta de River, y un emoji de un reloj, un "back" y un corazón. ¿Planea su vuelta al Millonario? Aunque despertó una ola de rumores, lo cierto es que la dirigencia del Millonario no inició ninguna gestión para repatriarlo. Sin embargo, desde el Bayer Leverkusen aseguran el Echeverri tiene ganas de volver para poder sumar minutos. Con su pase en manos del Manchester City, fue cedido a mitad de año al Leverkusen, pero tras el portazo repentino del anterior DT, Erik Ten Hag, el nuevo entrenador no deposita votos de confianza en el argentino. Así lo argumentó el propio director deportivo del club alemán, Simon Rolfes: "El problema de Echeverri es que no siempre juega tan preciso posicionalmente como a Kasper Hjulmand le gustaría, por lo que actualmente el entrenador está depositando su confianza en jugadores tácticamente fiables como Jonas Hofmann". VER +

Live Blog Post River tiene nuevo presidente: Stefano Di Carlo arrasó en las urnas y sigue el legado de Brito y D´Onofrio Stefano Di Carlo se convirtió este sábado en el nuevo presidente de River Plate. En una jornada democrática que desde el club calificaron como "histórica" por los más de 25 mil votantes que se hicieron presentes, Di Carlo no dio lugar a las sorpresas y ganó con el 61%. El candidato, de 36 años, era hasta el sábado secretario general de la directiva que lideró Jorge Brito durante los últimos cuatro años. El próximo lunes por la tarde asumirá el cargo de manera formal como titular de la institución del más joven en la historia del club desde el ascenso de Antonio Vespucio Liberti (nacido en agosto de 1901) a la presidencia en 1933. VER +

Live Blog Post TV: Dónde ver River vs. Gimnasia de La Plata El encuentro es televisado por ESPN Premium, el canal del pack fútbol de ESPN.

Live Blog Post Por qué no juega Gonzalo Montiel en River y es duda para el Superclásico En la práctica del jueves pasado, Montiel sufrió un esguince en su rodilla derecha. Debió retirarse del entrenamiento y además es baja para el partido de esta tarde. En Núñez rezan para que llegue al partido vs. Boca.

Live Blog Post Los jugadores de River que deben cuidarse: una amarilla los deja afuera del Superclásico El domingo 9/11 será el Superclásico. Pensando en ese partido, hay tres jugadores del Millonario que están al límite. Son Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña. Los tres tienen cuatro amarillas cada uno, por lo que una amarilla ante Gimnasia los dejaría automáticamente afuera del partido vs. Boca.