River 0 - Gimnasia 1: batacazo del Lobo y el Monumental gritó "que se vayan todos"
22:40
Final del partido: River perdió 1-0 ante Gimnasia
22:38
¡Borja falla el penal! VIDEO: el arquero Insfrán le adivinó el palo al colombiano y mantuvo el arco en cero
22:33
¡Penal para River! El árbitro cobra una falta sobre Martínez Quarta dentro del área
22:23
El árbitro agrega 9 minutos más y explota todo el banco de Gimnasia: ¿Estuvo bien adicionado?
22:21
"Que se vayan todos, que no quede ni uno solo": el Monumental vuelve a tronar
22:14
El Millonario va con lo último y le falta la puntada final para llegar al empate: Gimnasia, por ahora, se salva
22:07
El Lobo corre y aguanta: es todo defensa ante los avances de un River desesperado
21:59
"¿Cómo puede ser?": el enojo de Gallardo con la displicencia de Borja, que ingresó hace algunos minutos
21:56
"Jugadores, la c... de su madre": el Monumental explota de furia y canta contra el equipo de Gallardo
21:48
¡GOL DE GIMNASIA! VIDEO: Torres cambia el penal por gol y pone las cosas 1-0
-
21:46
[VAR] Decisión final: penal para Gimnasia tras un choque de Portillo a Piedrahita dentro del área
21:45
[VAR] Revisión de posible penal para Gimnasia y Esgrima (VIDEO)
-
21:37
Comienza el 2T
21:34
VIDEO: el Monumental despidió al equipo con silbidos tras el final del 1T
-
21:18
Final del 1T
21:14
El Millonario está desencontrado y muestra síntomas de un presente complejo
21:03
Gallardo no para de gesticular y es un director de orquesta: qué le pide a los jugadores
-
20:56
River necesita más del desequilibrio de Subiabre y Jaime por las bandas, para así romper el bloque bajo del Lobo
-
Malas noticias para River: se lesionó Facundo Colidio, salió reemplazado entre lágrimas y se encienden alarmas para el Superclásico
-
20:40
El Millonario domina con pelota, mientras el Lobo espera agazapado para contragolpear
-
20:30
Comienza el partido
20:07
Fue una noche oscura en Núñez. Una noche que, en la previa, le exigía al Millonario dar una muestra de carácter. Quizás hasta resignando su esencia vinculada al buen juego y enfocado más en obtener la victoria como fuere. Había razones más que sobradas: la necesidad de calma emocional, la reciente eliminación ante Independiente Rivadavia por Copa Argentina, y llegar mejor parado al Superclásico ante Boca el fin de semana que viene.
Nada de eso ocurrió. Ni dejando a Enzo Pérez en el banco de suplentes, ni la titularidad de Juanfer Quintero y Ian Subiabre, ni la dupla Castaño-Portillo en el mediocampo. Volvió a quedar en deuda en el juego y se lo vio con todos los síntomas de un equipo desorientado, impreciso. Sus piezas, desconectadas entre sí, no terminaban de entender cómo encastrarse. Desde afuera, Marcelo Gallardo tampoco aportaba soluciones.
Para colmo, Facundo Colidio se lesionó solo apenas iniciado el cotejo y obligó a cambiar los papeles. Se retiró entre lágrimas, y muy probablemente quede descartado para el Superclásico.
Enfrente, un Gimnasia con una necesidad imperiosa de sumar para alejarse de la zona de descenso, fue aplicado para llevar a cabo su plan de partido. Ordenado para defender, esperó al local con un bloque bajo y apostó por los contragolpes. River, sin creatividad y poco lúcido, nunca lo pudo incomodar.
Con amor propio, se animó a atacar cada vez que podía y así encontró un penal. Torres, al minuto 55´, lo cambió por gol. Logró alejarse del último puesto que lo mande a la Primera B Nacional, pero el fantasma sigue merodeando. Por eso la victoria en Núñez, además de histórica, fue una bocanada enorme de oxígeno.
Las tribunas del Monumental jugaron su propio partido. Enfurecidas con la actuación de los suyos, que (aunque con altibajos) ya lleva más de un año, explotaron. Los cánticos de la hinchada fueron cayendo como un goteo e in crescendo a medida que avanzaban los minutos y el equipo no encontraba respuestas.
Primero un "Movete, River movete, movete y dejá de joder". Después sonó "A ver si nos entendemos los jugadores y la popular". Luego, el hastío total con "Jugadores, la c... de su madre".
Y el punto de quiebre, que hasta ahora no se había dado nunca con Gallardo como entrenador, que fue "Que se vayan todos, que no quede ni uno solo".
El Millonario pudo haberlo empatado con un penal sobre la hora que el árbitro, Nazareno Arasa, pitó primero y ratificó con el VAR después. Fue la polémica de la noche por dos razones.
En primer lugar, por la falte sobre Martínez Quarta que dio el penal. ¿Era un agarrón suficiente como para cobrarlo?
En segundo lugar, porque el árbitro adicionó 9 minutos más tras los 90´. Pareció algo exagerado en función del desarrollo del cotejo; 3 o 4 minutos, a lo sumo, hubieran estado bien. Todo el banco del Lobo se mostró muy disconforme con la decisión.
Entre el pitazo de Arasa y el chequeo en el VAR, el penal se terminó pateando al minuto 90+16´. Se hizo cargo Miguel Borja, pero el arquero Insfrán le adivinó el palo.
Será una semana difícil para el Millonario. Gallardo, que decidió irse al vestuario apenas terminó el cotejo (cuando siempre suele esperar a los futbolistas), llamó la atención y es un síntoma de la paciencia que mantiene para con sus dirigidos.
El Superclásico está en el horizonte y Núñez es una completa crisis. El partido vs. Boca será uno de los últimos objetivos del año. ¿Lo cumplirá?
