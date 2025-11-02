La estafa que se viraliza y genera pánico entre miles de usuarios

Hay que desconfiar de cualquier enlace que llegue sin haberlo pedido. Antes de hacer clic, conviene llamar directamente al centro de salud o a la municipalidad para chequear si realmente están ofreciendo turnos por ese medio. Los organismos públicos usan canales formales, páginas web oficiales, líneas telefónicas conocidas, atención presencial. No mandan links por WhatsApp a los usuarios.

Asimismo, activar la verificación en dos pasos en WhatsApp es fundamental. Ya que es una barrera extra que complica mucho el trabajo de los estafadores, porque aunque consigan el código de verificación, van a necesitar también ese PIN para entrar.

Qué medidas tomar si la estafa ya se llevó a cabo

Ahora bien, si se descubre que la cuenta fue robada, hay que moverse rápido. Llamar de inmediato a la compañía telefónica y contarles lo que pasó. Desinstalar WhatsApp del celular y volver a instalarlo con el número. Ir a la comisaría y hacer la denuncia es otro de los pasos. Cada denuncia ayuda a que la policía rastree estas bandas y evite que sigan operando.

---------------------------------

Más contenido en Urgente24

¿Jey Mammón se va del país?: "Ya no estoy en el piso como me dejaron. Tengo ganas de..."

La miniserie de 3 capítulos ideal para cerrar el domingo

A Nancy Pazos no la apoyan ni sus hijos: Qué dijo uno de ellos

Las zapatillas que todos buscan llenan un local recién abierto