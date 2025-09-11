Alerta máxima por esta estafa que se expande sin freno ni control

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) recientemente documentó un caso emblemático que ilustra perfectamente esta metodología. Un usuario había sido contactado por un presunto reclutador de YouTube, quien lo incorporó posteriormente a un grupo de Telegram donde le ofrecieron pagos sustanciosos a cambio de realizar una "inversión" inicial. Aunque la primera transacción resultó positiva, los términos cambiaron y le pidieron contribuciones mucho más altas.

Afortunadamente, esta víctima desarrolló sospechas oportunas y consultó con INCIBE antes de sufrir pérdidas devastadoras. Las autoridades proporcionaron un protocolo específico de actuación que incluye reportar inmediatamente los contactos fraudulentos en las plataformas correspondientes, notificar al banco sobre las transacciones sospechosas, recolectar meticulosamente toda la evidencia posible, radicar una denuncia formal ante la Policía o Guardia Civil y, cuando corresponda, asistir a la Agencia Española de Protección de Datos para requerir la supresión de datos personales en riesgo.

image

Este fenómeno delictivo representa una evolución preocupante de las estafas digitales tradicionales, aprovechando nuestra familiaridad con las redes sociales para generar una falsa sensación de legitimidad. Los criminales comprendieron que la monetización de actividades cotidianas online resulta conceptualmente atractiva para amplios sectores de la población, especialmente durante períodos de incertidumbre económica.

