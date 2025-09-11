urgente24
La Provocación: Los Milei reinician la motosierra cuando faltan 45 días

Los Milei vetando.

Los Milei vetando.

Los Milei vetando.

Los Milei vetando.

La motosierra hacia el 26/10. Javier Milei provoca a casi todos con sus vetos. Movilizaciones en su contra en los 45 días venideros hasta el comicio.

11 de septiembre de 2025 - 08:35

Los Milei reinician la motosierra, en una provocación faltando 45 días para las elecciones del 26/10. Su plan de batalla ratificando aquello que es rechazado por la mayoría desalentará a muchos de sus propios electores. Había alternativas que Javier Milei decidió ignorar. En cuanto a su hermana Karina, sólo se dedica a ampliar su control del poder institucional. Es peligroso el horizonte, en particular si La Libertad Avanza fracasa ruidosamente otra vez. Con sus vetos, Milei le facilita el proselitismo a sus opositores, convocando a movilizaciones en defensa de causas loables: la salud pública que utiliza como ícono al Hospital Garrahan, y la educación pública con movilidad social ascendente que utiliza como totem a la universidad. Serán días conflictivos, intensos, que impactarán en los mercados que el Presidente necesita estables. Hay garantía de riesgo país en ascenso.

Bienvenidos al VIVO matutino de Urgente24 producido por Agostina Cañete, Florencia Biagini y Marcos Molina:

motosierra44.jpg

Pésimo panorama para la maquinaria agrícola

Interesante columna de Favio Re para Bichos de Campo:

"(..) El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundió su Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPIM) correspondiente a julio, en el que uno de los datos destacados corresponde a la maquinaria agrícola.

Pero no por lo positivo, sino todo lo contrario: de acuerdo con los datos oficiales, el rubro “maquinaria agropecuaria” registró una baja del 7,1% en el séptimo mes del año, con respecto al mismo período de 2024.

Se trata de la primera caída en lo que va del 2025 y corta un proceso de recuperación que llevaba ocho meses, tras los magros números que se habían registrado en el ejercicio anterior.

Este dato revelado por el INDEC constituye una confirmación del paso atrás que atraviesa la cadena de la maquinaria agrícola, luego de un primer semestre que había entusiasmado por el ritmo de ventas, sobre todo en abril y mayo, luego de la realización de Expoagro.

En ese entonces, las bajas tasas provocaron un aumento en la demanda de sembradoras, tractores, cosechadoras, pulverizadoras y otros equipos para las labores a campo.

Por eso, en el acumulado de los primeros siete meses, la industria sectorial mantiene un alza del 24,8%, de acuerdo con el INDEC.

Pero el mercado comenzó a enfriarse en junio y desde entonces entró en un nuevo tobogán, que se profundizó hasta llegar a un desplome del 45% en los patentamientos de agosto (...)".

El Garrahan desafía al Gobierno: Si hay veto, hay paro

Tras el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia Pediátrica que había aprobado el Congreso de la Nación y garantizaba el financiamiento del Hospital Garrahan, la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del hospital confirmó un paro y convocó a una conferencia de prensa para sumar sectores que le reclamen a diputados y senadores que insistan con la ley.

"Ante el veto a la Emergencia Pediátrica y el Financiamiento Universitario, no tenemos dudas: hay que vetar al presidente en las calles", indicaron desde el sindicato que conduce Norma Lezana.

Asimismo, propusieron "para el lunes 15 de septiembre una conferencia de prensa de todos los sectores que apoyan la causa del Garrahan, la salud pública y la universidad (consensuada en un cabildo abierto de más de 30 organizaciones) para que diputados y senadores traten urgente los vetos".

La inflación en Estados Unidos sigue subiendo (la más alta desde enero)

La inflación de agosto en Estados Unidos sube a 2.9% casi en línea con la expectativa, el efecto de los aranceles no se ve muy visible, una variación 0.4%. La subyacente 3.1% a tasa anual.

Internacionales: Reino Unido echó a Peter Mandelson por vínculos con Jeffrey Epstein

El primer ministro británico, Keir Starmer, despidió al embajador del Reino Unido en Estados Unidos, Peter Mandelson, debido a sus vínculos con el pedófilo convicto Jeffrey Epstein.

El ministro de Asuntos Exteriores, Stephen Doughty, afirmó en una declaración en la Cámara de los Comunes que la decisión se tomó tras la publicación esta semana de correos electrónicos que Mandelson envió a Epstein.

“A la luz de la información adicional en los correos electrónicos escritos por Peter Mandelson, el primer ministro ha solicitado al secretario de Asuntos Exteriores que lo retire como embajador”, señaló en un comunicado la Oficina de Asuntos Exteriores.

“Los correos electrónicos muestran que la profundidad y el alcance de la relación de Peter Mandelson con Jeffrey Epstein son materialmente diferentes de lo que se conocía en el momento de su nombramiento”, indicó.

Discapacidad y jubilados en crisis: Gustavo Sáenz elevó un pedido a Javier Milei

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, calificó como una "torpeza", la suspensión indiscriminada e injusta de beneficios a personas con discapacidad: "No es lo mismo en la Capital Federal notificar a la gente, que en la geografía de Salta, que tiene una geografía muy grande, donde hay parajes muy alejados", explicó.

El Tribuno:

El gobernador propuso una alternativa que sería mucho más fácil que pedirle a un discapacitado que se traslade: "Yo planteé ya en varias oportunidades que con los planes sociales, sobre todo las provincias que somos fronterizas, vemos cómo mes a mes se cruzan de un país a otro, a cobrar una asignación universal por hijo y después se vuelven al país vecino", afirmó.

Sáenz sugirió que se deben "suspender todos los planes sociales en zona de frontera" y exigir que "vengan cada uno de los que acrediten la residencia real en nuestra provincia y en cada una de las provincias y en el país". Con esta medida, el gobernador sostiene que se podría beneficiar a los jubilados y aumentar los beneficios a las personas con discapacidad, ya que se estaría evitando "la cantidad de fondos que estamos regalando a los extranjeros que no viven y que no residen, que no trabajan y que no aportan nada a nuestro país".

Llegó el primer vuelo de argentinos deportados por Donald Trump

Diez argentinos que fueron deportados desde Estados Unidos arribaron este jueves al país en un avión contratado por el gobierno de Donald Trump. Ingresar a la terminal privada del aeropuerto de Ezeiza en la madrugada y se reencontraron con sus familias y allegados.

El chárter aterrizó a las 3:17 con los ciudadanos que fueron devueltos a la Argentina y pasadas las 4 se reencontraron con quienes los aguardaban fuera de la terminal. El vuelo había partido del aeropuerto Perot Field Fort Worth Alliance, en Texas; pasó por Colombia y siguió hasta el aeropuerto internacional Confins, en Belo Horizonte, Brasil, antes de llegar a Buenos Aires.

Estas deportaciones se dan en el contexto de la política de endurecimiento de la política norteamericana contra personas extranjeras indocumentadas que Trump viene implementando en los últimos meses. Con todo, el embajador argentino Alec Oxenford, señaló que se trata de una cantidad "infinitesimal" la de conciudadanos regresados.

Manuel Adorni consideró que lo del domingo fue "un error político"

Tras el fracaso electoral del domingo, el vocero presidencial dialogó con Antonio Laje en A24 e hizo autocrítica:

"Lo del domingo fue un error político", aseguró en primera instancia. Si bien reconoció que hubo equivocaciones remarcó: "no vamos a modificar el rumbo".

En ese marco señaló que el Gobierno tiene "cosas para corregir" y sostuvo: "No se les llegó a explicar a los bonaerenes por qué hacemos lo que hacemos". Además, advirtió que "hay sectores a los que les está costando arrancar".

Causa Vialidad: Jueves clave para CFK

Ante los reclamos de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner por el monto a decomisar en el marco de la pena por la causa Vialidad, este jueves se llevará a cabo una audiencia clave para determinar la cantidad exacta de los millones que tienen que ser devueltos, según determinó la Justicia en su fallo contrario a la expresidenta, que además derivó en una condena penal a seis años de cárcel e inhibición perpetua para ejercer cargos públicos.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal escuchará a los letrados de la expresidenta, quienes se oponen al cálculo realizado por el Tribunal Oral Federal N°2, que fijó en casi $685.000 millones el dinero total a reparar, actualizado en función del paso de los años desde el inicio del proceso.

El cuestionamientose centra, por un lado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) usado para llegar a ese número -ya que sostienen que debería ser de $42.000 millones, de acuerdo a cuentas realizadas por sus peritos de parte- y, por otro, en que afirma que es la justicia civil y comercial federal la que debe encargarse de este aspecto del caso.

Ulpiano Suarez: Un intendente radical negado a ponerse el traje de LLA

El veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario rápidamente provocó reacciones. Entre ellos el intendente de Mendoza, Ulpiano Suarez, se pronunció al cuestionar la decisión del Ejecutivo nacional.

"Gobernar es escuchar y actuar", comenzó el intendente en su cuenta de X. Para el sobrino del exgobernador Rodolfo Suarez, el veto "golpea al sistema educativo y, por ende, al futuro del país". Sobre esa línea, agregó: "No habrá progreso sin educación pública y de calidad. El rol estratégico e insustituible del Estado en este ámbito no puede quedar preso de anteojeras ideológicas ni especulaciones políticas".

Las críticas para Suarez demoraron en llegar, precisamente por referentes de la oposición local.

Así lo compartió el medio local, Los Andes:

Dirigentes opositores le recordaron la alianza de Cambia Mendoza con La Libertad Avanza. Uno de los primeros en responder fue Lucas Ilardo, candidato a diputado provincial por Fuerza Justicialista de Mendoza, quien escribió: "La revolución de Twitter, pero a la hora de los bifes... vegetariano Ulpiano. Avísele a sus legisladores y candidatos nacionales. Y cambie el nombre de su fuerza: se llama La Libertad Avanza-CM".

También se pronunció Marisa Uceda, candidata a diputada nacional por el mismo frente. De manera irónica, le replicó: "Pero Ulpiano, tu jefe Alfredo Cornejo mandó a sus diputados a votar en contra y tu candidato Luis Petri es empleado de Milei. O estás confundido o sos un caradura bárbaro".

Mafia en Rosario: "Los Menores" en la mira con un medio periodístico en el centro de escena

Después de varios meses sin este tipo de intimidaciones públicas entre bandas, este jueves por la mañana la Policía secuestró en la puerta de Telefé Rosario una bandera con un mensaje mafioso dirigido a la banda narco Los Menores.

Según informó el periodista Ariel Borderi desde la puerta del ex canal 5, avenida Belgrano al 1000, la bandera fue retirada rápidamente, incluso antes de uno de los ingresos del personal matutino.

Era de tela de pasacalle, estaba escrita a mano y tenía errores de ortografía. Mencionaba a cuatro nombres conocidos de la banda Los Menores y los desafiaba a la guerra.

El hecho ocurre un día después del ataque con bombas molotov a una canchita de fútbol 5 de zona suroeste, que también parecía ser un mensaje mafioso y a varios meses de la seguidilla de banderas colgadas en distintos puntos de la ciudad con los nombres de referentes del narcotráfico local, conocidos por las crónicas policiales.

Es oficial: Nuevos valores para los biocombustibles

El gobierno de Javier Milei autorizó este jueves nuevas subas en el biodiesel y bioetanol que se destinan a la mezcla obligatoria con las naftas y gasoil y sumó así más presión en los precios que pagan los automovilistas en el surtidor ya que las petroleras trasladan estos aumentos de manera directa a sus precios finales.

Lo hizo a través de las resoluciones 368/2025 y 369/2025 de la Secretaría de Energía publicadas hoy en el Boletín Oficial.

Así estableció el precio mínimo de adquisición del biodiesel destinado a su mezcla obligatoria con gasoil en $1.408.687 por tonelada.

En tanto, para el bioetanol elaborado a base de caña de azúcar, se ha fijado un precio mínimo de adquisición de $857,006 por litro.

Para el bioetanol elaborado a base de maíz, el precio mínimo de adquisición es de $785,468 por litro.

Estas cifras representan un incremento promedio del 4% frente a los valores que regían hasta agosto, y se traducen en un componente adicional que terminará impactando en el precio que pagan los usuarios en las estaciones de servicio.

Ya se habla de Victoria Villarruel y Juan Schiaretti

Editorial de RealPolitik acerca de qué está pasando por estas horas:

"(...) En la noche del domingo Milei fue llevado a la rastra a La Plata, con el engaño de que los resultados habían sido parejos. Su discurso, en el que hacía mención a una autocrítica para luego afirmar que profundizaría el ritmo del ajuste, era el propio de una elección equilibrada. Pero hubo más de 13 puntos de diferencia y 1 millón de votos separaron al panperonismo de la alianza entre los libertarios y el Pro. De este modo, quedó doblemente en ridículo: ni se molestaron en preservarlo de la exposición o de reescribir el texto.

En los días sucesivos el gobierno insistió en pegarse tiros en los pies. En lugar de entregar alguna cabeza, decidió reconfirmar a los responsables del fracaso y de las razones del malhumor social. Por lo tanto, se limitaron a crear una mesa política nacional, otra provincial y una tercera, federal, con los mismos actores que venían desempeñando esas funciones. La principal novedad fue la incorporación de las mesas. Es decir, sólo beneficiaron a alguna mueblería. Pero la confirmación más significativa fue otra: la verdadera presidenta de la Argentina, la que toma decisiones en última instancia, es Karina Milei (…)

La previsible complicidad provisoria de los mercados contrastó con la confirmación de la continuidad de los rumores de negociación entre el Círculo Rojo y los gobernadores y varias fuerzas políticas para buscar una salida a una situación actual que conduce inexorablemente a la catástrofe. La titularidad del Ejecutivo, en caso de que la iniciativa llegue a buen puerto, navega entre Victoria Villarruel y Juan Schiaretti. En este contexto, el gobierno ha buscado reunirse con esos mismos gobernadores, pero sólo encuentra negativas. Tan debilitado está que hasta la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT) declaró clausurada cualquier posibilidad de negociación con las autoridades nacionales. (…)".

Otro revés para Santiago Caputo: La caída de Romo

Gonzalo Seoane en Infocielo: "(...) El referente de las llamadas Fuerzas del Cielo mileista, Agustín Romo, transita sus últimos momentos como jefe del bloque de Diputados libertario. Referente de Santiago Caputo, Romo ve amenazada su presidencia en el bloque por el tándem de Sebastián Pareja y Karina Milei, armadores de la estrategia electoral libertaria en la Provincia, a la cuál no fue invitado Romo a participar. Punto que detonó el hartazgo de los “militantes del teclado” (como los llaman socarronamente en las huestes de Pareja), que vieron como los corrían de toda decisión.

Pareja ya bendijo a su referente de Florencio Varela y “el jefe” Karina le dio vía libre para que el cambio sea apenas asuma el expolicía de la bonaerense el próximo 10 de diciembre. Hasta aseguran que ya hay una reunión pautada entre los diputados actuales y los que ingresan en diciembre.

Agustín Romo, fiel ladero del tándem Caputo-Gordo Dan, nunca pudo hacer pie en la Legislatura y solo se limitaba a mirar su teléfono celular en las sesiones sin brindar discurso alguno. Las pocas veces que tuvo que hablar fueron pocas líneas leídas (algo prohibido en las bancas) y sin contenido político. Desde que Guillermo Castello, hoy sin posibilidad de renovación de la banca, se sumó al bloque, fue la espada cantante, pero sin respaldo evidente de sus compañeros libertarios. (...)".

Los ex LLA impiden a Karina Milei un festejo en PBA

La Política Online: "(...) La lista violeta con el nombre Unión y Libertad que enfureció a Karina Milei se quedó con 2,5 puntos en la Séptima Sección y dejó afuera al libertario Alejandro Speroni por apenas medio punto. La Libertad Avanza consiguió 32,8% y necesitaba el 33,3.

Esa lista de Unión y Libertad, de un violeta algo más claro que el de La Libertad Avanza, fue impulsada por Carlos Kikuchi y Nono Vargas. Todos lo niegan, pero la jugada era confundir al electorado y sacarle votos a la lista de Javier Milei.

La maniobra dio resultados, la lista logró 2,5 puntos, unos 3.850 votos. Probablemente una porción de esos votos hayan sido electores que entraron al cuarto oscuro para votar la lista de La Libertad Avanza y por error tomaron la boleta de Unión y Libertad. (...)".

Ministerio del Interior licuado antes de comenzar

Sebastián Iñurrieta en LetraP, ratificando lo ya anticipado por Urgente24:

"(…) Catalán debutará con un veto a la ley que modifica el sistema de reparto de los Aportes del Tesoro de la Nación (ATN) que fue consensuada entre las autoridades de las 24 jurisdicciones. (…)

Milei, a diferencia de lo que ocurrió hasta ahora, le prometió herramientas de seducción a Catalán. Al reparto de los ATN, que continuaría siendo de manera discrecional como toda la vida, se viene el anuncio del Presupuesto 2026 por cadena nacional del Presidente. "La idea es que los gobernadores sean parte de ese proceso", avisan en el flamante nuevo viejo Ministerio del Interior. Algo de plata hay.

Más allá de Catalán, la presencia en la mesa federal dedicada a los gobernadores es la de Toto Caputo. Hasta ahora, el interlocutor de Economía con los mandatarios era Carlos Guberman: al secretario de Hacienda lo llaman "Señor No".

Este miércoles, Caputo recibió a Nacho Torres (Chubut), uno de los gobernadores de Provincias Unidas.

La misma foto mirada desde el prisma de la interna deja otra lectura: en la silla vacía falta Lule Menem. (…)

La ausencia de Menem en las distintas mesas políticas no parece ser suficiente para aplacar los fuegos de la interna. "Lo que podría haber sido un anuncio político potente quedó diluido como una decisión administrativa", reprochan en un sector libertario la baja potencia de la refundación del Ministerio del Interior, eliminado por Milei el año pasado cuando Francos pasó a Jefatura, con un tuit.

"Los gobernadores no se comen el verso", aportan sin apostar a que haya demasiados cambios en la relación con la Nación. La idea de darle el ministerio a un mandatario como prenda de cambio (lo mismo hicieron Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, por caso) nunca fue evaluada. "El ministro del Interior debe representar al Presidente ante las provincias, no al revés", argumentan en Balcarce 50. (…)".

