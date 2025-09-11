La Provocación: Los Milei reinician la motosierra cuando faltan 45 días

Los Milei reinician la motosierra, en una provocación faltando 45 días para las elecciones del 26/10. Su plan de batalla ratificando aquello que es rechazado por la mayoría desalentará a muchos de sus propios electores. Había alternativas que Javier Milei decidió ignorar. En cuanto a su hermana Karina, sólo se dedica a ampliar su control del poder institucional. Es peligroso el horizonte, en particular si La Libertad Avanza fracasa ruidosamente otra vez. Con sus vetos, Milei le facilita el proselitismo a sus opositores, convocando a movilizaciones en defensa de causas loables: la salud pública que utiliza como ícono al Hospital Garrahan, y la educación pública con movilidad social ascendente que utiliza como totem a la universidad. Serán días conflictivos, intensos, que impactarán en los mercados que el Presidente necesita estables. Hay garantía de riesgo país en ascenso.
Pésimo panorama para la maquinaria agrícola
Interesante columna de Favio Re para Bichos de Campo:
"(..) El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundió su Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPIM) correspondiente a julio, en el que uno de los datos destacados corresponde a la maquinaria agrícola.
Pero no por lo positivo, sino todo lo contrario: de acuerdo con los datos oficiales, el rubro “maquinaria agropecuaria” registró una baja del 7,1% en el séptimo mes del año, con respecto al mismo período de 2024.
Se trata de la primera caída en lo que va del 2025 y corta un proceso de recuperación que llevaba ocho meses, tras los magros números que se habían registrado en el ejercicio anterior.
Este dato revelado por el INDEC constituye una confirmación del paso atrás que atraviesa la cadena de la maquinaria agrícola, luego de un primer semestre que había entusiasmado por el ritmo de ventas, sobre todo en abril y mayo, luego de la realización de Expoagro.
En ese entonces, las bajas tasas provocaron un aumento en la demanda de sembradoras, tractores, cosechadoras, pulverizadoras y otros equipos para las labores a campo.
Por eso, en el acumulado de los primeros siete meses, la industria sectorial mantiene un alza del 24,8%, de acuerdo con el INDEC.
Pero el mercado comenzó a enfriarse en junio y desde entonces entró en un nuevo tobogán, que se profundizó hasta llegar a un desplome del 45% en los patentamientos de agosto (...)".
Deja tu comentario