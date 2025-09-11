La Provocación: Los Milei reinician la motosierra cuando faltan 45 días

Live Blog Post

Pésimo panorama para la maquinaria agrícola

Interesante columna de Favio Re para Bichos de Campo:

"(..) El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundió su Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPIM) correspondiente a julio, en el que uno de los datos destacados corresponde a la maquinaria agrícola.

Pero no por lo positivo, sino todo lo contrario: de acuerdo con los datos oficiales, el rubro “maquinaria agropecuaria” registró una baja del 7,1% en el séptimo mes del año, con respecto al mismo período de 2024.

Se trata de la primera caída en lo que va del 2025 y corta un proceso de recuperación que llevaba ocho meses, tras los magros números que se habían registrado en el ejercicio anterior.

Este dato revelado por el INDEC constituye una confirmación del paso atrás que atraviesa la cadena de la maquinaria agrícola, luego de un primer semestre que había entusiasmado por el ritmo de ventas, sobre todo en abril y mayo, luego de la realización de Expoagro.

En ese entonces, las bajas tasas provocaron un aumento en la demanda de sembradoras, tractores, cosechadoras, pulverizadoras y otros equipos para las labores a campo.

Por eso, en el acumulado de los primeros siete meses, la industria sectorial mantiene un alza del 24,8%, de acuerdo con el INDEC.

Pero el mercado comenzó a enfriarse en junio y desde entonces entró en un nuevo tobogán, que se profundizó hasta llegar a un desplome del 45% en los patentamientos de agosto (...)".