Desde hace unos días, los usuarios de Mastercard en la Argentina se despidieron de Masterconsultas, el clásico portal que durante años fue el punto de referencia para administrar las tarjetas. La novedad es que la plataforma fue reemplazada por Mis Consultas, un sitio renovado que promete no solo mejorar la experiencia, sino también centralizar la gestión de otros plásticos.
HISTÓRICO
Mastercard sacude la web: El sitio Masterconsultas dejó de funcionar
Quienes todavía usaban Masterconsultas de Mastercard, deben hacer el cambio cuanto antes para no perder acceso a sus datos.
¿Por qué Mastercard reemplaza Masterconsultas por Mis Consultas?
La decisión se venía gestando desde hace semanas, cuando la web de Mis Consultas comenzó a funcionar en paralelo. Aunque Masterconsultas no emitió ningún comunicado oficial en su página, muchos usuarios recibieron un mail informando sobre el cierre y explicando cómo migrar al nuevo sistema.
Quienes no completaron el proceso de mudanza deben crear un usuario desde cero en Mis Consultas para poder seguir administrando sus tarjetas Mastercard sin inconvenientes. El correo también incluyó un número de teléfono para resolver problemas de acceso, algo frecuente en los primeros días del nuevo portal, donde varios usuarios reportaron que el sitio se colgaba en etapas clave del registro.
¿Qué bancos trabajan con Mastercard y el nuevo sistema?
La transición afecta a varias entidades que emiten tarjetas Mastercard con Fiserv como procesadora. Sin embargo, bancos como BBVA y Santander dejaron de operar bajo este esquema. Ahora sus clientes solo pueden gestionar sus tarjetas a través del propio home banking de cada banco, sin pasar por Mis Consultas.
En el mercado argentino existen dos grandes procesadoras: Fiserv, responsable de Mis Consultas, y Prisma, que administra el sitio Mis Tarjetas —también conocido como Visa Home—. Este último, según muchos usuarios, quedó tecnológicamente atrasado y necesitaría una renovación urgente para estar a la altura de las nuevas plataformas.
¿Qué ofrece el nuevo portal Mis Consultas para tarjetas Mastercard?
El sitio Mis Consultas promete una experiencia más ágil y moderna. Desde ahí, los usuarios pueden ver todos sus consumos, configurar alertas, registrar viajes y manejar varias tarjetas Mastercard en un solo lugar.
La recomendación es clara: quienes todavía usaban Masterconsultas deben hacer el cambio cuanto antes para no perder acceso a sus datos y aprovechar las nuevas funcionalidades en Mis Consultas (https://misconsultas.com.ar/).
Más noticias en Urgente24
Coto sacude el mercado inaugurando un Data Center con triple certificación internacional
El mítico auto que regresó a la vida en Japón y volverá locos a los fanáticos
Lunes sin carry trade: ¿Llamará Javier Milei a Axel Kicillof? ¿El dólar? Vuela el riesgo país
Nelson Castro opinó tajante sobre la salud mental de Milei: "Lo digo con toda responsabilidad"