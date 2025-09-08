Mastercard sacude la web: El sitio Masterconsultas dejó de funcionar

En el mercado argentino existen dos grandes procesadoras: Fiserv, responsable de Mis Consultas, y Prisma, que administra el sitio Mis Tarjetas —también conocido como Visa Home—. Este último, según muchos usuarios, quedó tecnológicamente atrasado y necesitaría una renovación urgente para estar a la altura de las nuevas plataformas.

tarjeta de crédito mastercard.jpg

¿Qué ofrece el nuevo portal Mis Consultas para tarjetas Mastercard?

El sitio Mis Consultas promete una experiencia más ágil y moderna. Desde ahí, los usuarios pueden ver todos sus consumos, configurar alertas, registrar viajes y manejar varias tarjetas Mastercard en un solo lugar.

La recomendación es clara: quienes todavía usaban Masterconsultas deben hacer el cambio cuanto antes para no perder acceso a sus datos y aprovechar las nuevas funcionalidades en Mis Consultas (https://misconsultas.com.ar/).

