Nelson Castro opinó tajante sobre la salud mental de Milei: "Lo digo con toda responsabilidad"

Nelson Castro cuestionó el silencio del Gobierno tras la filtración de audios

Es preciso destacar que por medio del sitio Newsweek el periodista Nelson Castro criticó al Gobierno por no dar explicaciones de los dichos del exfuncionario Diego Spagnuolo.

A lo largo de la nota expresó: "El silencio hasta aquí es atronador. Solo hablaron Guillermo Francos y Martín Menem, en una defensa que no tiene elementos objetivos para oponerse a lo que se escucha en dichos audio. El silencio de Diego Spagnuolo y de todos los involucrados indican claramente que el hecho existió".

"Este penoso escenario exige la utilización de una vara de mayor exigencia. Debemos demandar a la Justicia la correspondiente celeridad en el proceso y al Gobierno, que permita que esto se investigue", sumó posteriormente.

Y reflexionó: "Desde luego, la corrupción es un problema tan viejo como la condición humana y en todos los países representa un flagelo. Pero en Argentina tiene un nivel de profundidad y de extensión realmente interminable. Y uno va viendo que pasan los gobiernos y el problema sigue teniendo exactamente la misma dimensión".

