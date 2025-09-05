En la actualidad Nelson Castro es uno de los periodistas más respetados de la Argentina. A raíz de su vasta y extensa trayectoria en los medios de comunicación supo consolidarse en diversos medios y en esta ocasión desde el micrófono de Radio Rivadavia apuntó duramente contra el presidente Javier Milei.
NO DEJÓ LUGAR A DUDAS
Nelson Castro opinó tajante sobre la salud mental de Milei: "Lo digo con toda responsabilidad"
El periodista Nelson Castro apuntó contra el Presidente en medio del escándalo que explotó en el Gobierno tras la filtración de los audios de Diego Spagnuolo.
"Esto que venimos hablando nosotros desde el comienzo de esta patología psíquica del Presidente de la República empieza a ser el tema que en el mundo de los negocios, en el mundo de las finanzas y demás empieza a verse", dijo con suma seriedad al respecto del presente del oficialismo sobre todo en medio de la filtración del extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, y la intervención en el dólar, entre otros temas.
Y siguió: "Con una relación patológica entre el Presidente de la República. Esto está pesando en el Gobierno, no es un hecho casual". "Estamos frente a un Presidente de la República, lo digo con toda responsabilidad, con un problema psícico importante de comportamiento en cuanto a la conducta", expresó quien además de comunicador es médico neurólogo.
Asimismo, aprovechó para compararlo con Cristina Kirchner a quien en 2013 había dicho que padecía un trastorno que se caracteriza por generar un ego desmedido: "Así como esto lo vivimos con Cristina, lo estamos viviendo hoy. Y esto tiene una consecuencia política clara. Un Gobierno que vive peleándose todo el tiempo y no tiene ninguna mayoría es un Gobierno con una fragildiad y una pérdida de poder político fenomenal".
Nelson Castro cuestionó el silencio del Gobierno tras la filtración de audios
Es preciso destacar que por medio del sitio Newsweek el periodista Nelson Castro criticó al Gobierno por no dar explicaciones de los dichos del exfuncionario Diego Spagnuolo.
A lo largo de la nota expresó: "El silencio hasta aquí es atronador. Solo hablaron Guillermo Francos y Martín Menem, en una defensa que no tiene elementos objetivos para oponerse a lo que se escucha en dichos audio. El silencio de Diego Spagnuolo y de todos los involucrados indican claramente que el hecho existió".
"Este penoso escenario exige la utilización de una vara de mayor exigencia. Debemos demandar a la Justicia la correspondiente celeridad en el proceso y al Gobierno, que permita que esto se investigue", sumó posteriormente.
Y reflexionó: "Desde luego, la corrupción es un problema tan viejo como la condición humana y en todos los países representa un flagelo. Pero en Argentina tiene un nivel de profundidad y de extensión realmente interminable. Y uno va viendo que pasan los gobiernos y el problema sigue teniendo exactamente la misma dimensión".
