Teniente General Juan Martìn Paleo: "Petri encarna un relato payasesco"

Ante la pregunta obvia acerca de los motivos que llevan a un uniformado con 44 años de carrera 4 de ellos ocupando la máxima jerarquía militar del país a cambiar la tranquilidad del retiro por el fragor de la política responde sin dudar:

“No podría decir que tuve tres vocaciones en mi vida, pero si tres momentos diferentes que están unidos por una vocación única, la de servir. Primero en post adolescencia mi paso por el Seminario Conciliar luego la mutación a la vida castrense que ocupó la mayor parte de mi vida y ahora la política que tal como yo la veo es una actividad de servicio. Creo que es una buena manera de devolverle a la sociedad parte de lo mucho que recibí de parte de ella”.

paleo4 Aquellos días de Paleo en las Fuerzas Armadas.

¿Espanto o preocupación?

Paleo se autodefine como un liberal humanista y marca una clara diferencia con las ideas libertarias del presidente Milei a las que califica como contestarias:

No puedo compartir el pensamiento de alguien que sostiene que es un topo que viene a destruir el Estado desde adentro. ¿Cómo podría aceptar que un Comandante en Jefe venga a destruir el Estado? No concibo la anarquía en ninguna de sus formas.

Ante la consulta sobre cómo percibe la actualidad nacional actual, Paleo sostiene que la realidad no lo espanta al tiempo que sostiene que "todos estamos un poco como en el cuento de la rana sumergida en una olla con agua que se va calentando de a poco".

“Si uno mira algunas de las cosas que están pasando en el presente sin que no espante, resultarían inimaginables hace 10 o 20 años atrás, nos estamos acostumbrando a estar peor hoy que ayer, cada día."

Este gobierno llega al poder evidentemente por el hastío que originó el sistema anterior, pero atención mucha gente que votó por Milei si bien mantiene su negativa a volver al pasado sostiene sin dudar que esto tampoco es lo que votó. La decepción comienza a reinar entre los votantes de Milei que comienza a ver que hay casos de corrupción muy similares a los del gobierno anterior miremos el caso ANDIS por ejemplo.

“La gente aceptó votar el discurso antiCasta con ajuste y austeridad, pero el gobierno se llenó de apellidos “ilustres” relacionados con la corrupción de los '90 y no es un dato menor el punto en común con el gobierno anterior en lo que se refiere a predicar el odio hacia el periodismo”.

Sin solución de continuidad, el Teniente General Paleo sostiene: “No podemos estar mal con nuestros vecinos eso es no tener sentido común. No se trata de alinearse automáticamente con EEUU y desechar a China, lo inteligente es estar con EEUU, con China y con todos los países con los que podamos negociar y convertir todo el potencial que tenemos en riqueza exportable que nos permita desarrollarnos”.

“Lo único que parece importarle a este gobierno es bajar la inflación lo que además es un objetivo de corto plazo”, subraya Paleo.

Iniciativas parlamentarias en carpeta

Resulta gratificante descubrir el valor superlativo que el candidato Paleo le asigna al Senado Nacional como institución, no se priva de sostener que visualiza a la Cámara Alta como un reciento en el que sin desdeñar el impulso de la sangre joven se privilegie el aporte de hombres y mujeres con madurez e experiencia.

No quiero ir al Senado para ser el sindicalista de los militares, pero eso no quita que no reclame por un trato justo en materia judicial para con los militares que están privados de su libertad. No favoritismo, pero si que se les apliquen todas las garantías que tiene cualquier ciudadano sometido a proceso.

Paleo visualiza como primera tarea reflotar el proyecto bicameral del futuro, una iniciativa que perdió estado parlamentario por no haber sido tratada oportunamente.

El proyecto refiere a una planificación nacional a 50 años vista y consta de 10 ejes temáticos entre los que se encuentran aspectos demográficos, climatológicos, tecnológicos, geopolíticos, económicos y hasta religiosos, unidos por un hilo conductor ya que son generadores de hipótesis de conflicto.

El proyecto -según sus palabras- permitiría dotar al país de una herramienta de la que hoy carece y que radica en tener una visión de futuro como país que medianamente aglutine a la mayoría de los habitantes.

Me pone muy mal cuando escucho a los políticos sostener que Argentina no tiene hipótesis de conflicto máxime cuando tenemos una parte de nuestro territorio ocupado por una potencia invasora. Tenemos al ocupa sentando en nuestro living y estamos siendo cada vez más condescendientes con ese ocupa. Y no hablo de generar un nuevo conflicto bélico, pero debemos pensar que no hablamos solo de Malvinas sino del Atlántico Sur, el paso interoceánico y la proyección antártica. Es por este tipo de cuestiones que mientras que no tengamos un diagnostico al que denomino "mundo, región país" proyectado a 30, 40 o 50 años no podremos desarrollar políticas nacionales acordes a nuestras necesidades.

Paleo no duda en afirmar que ante la convocatoria que su ahora referente político Ricardo López Murphy quiere sumar su aporte en áreas tales como defensa, seguridad e inteligencia.

De hecho otro de los proyectos que tiene en carpeta es uno que aborde en forma conjunta la temática relacionada con defensa, seguridad e inteligencia.

“Jamás escucharán de mi boca una crítica hacia los actuales jefes de las FFAA, ahora compito por un cargo político y todas mis críticas serán hacia la conducción política ya que aún si un jefe militar comete un error la responsabilidad siempre recaerá en la conducción política de la defensa”

“Hay que tener en claro que cuando los jefes de las FFAA tienen que plantear o cuestionar decisiones o reclamar por sus necesidades lo hacen a puertas cerradas con el ministro, eso no quiere decir que luego el ministro lo trasmita adecuadamente al Comandante en jefe, dudo que el actual ministro lo haga".

petri.jpg Luis Petri, "un holograma", según Paleo.

La gestión Petri

La lista de críticas a la gestión del actual ministro de Defensa, Luis Petri, no es corta de hecho y al igual de lo que manifiestan en off la mayoría de los altos mandos militares actuales si hubiera un ranking ministerial para el veterano militar la labor del mendocino ex radical devenido en libertario se ubica entre las peores de la historia y en un mismo nivel de ponderación que la que merece para el mundo militar la gestión de Nilda Garré.

##“La primera cosa que Petri desactivó fue el FONDEF, un instrumento ingenioso para sostener el equipamiento militar que ni a los propios militares se le había ocurrido y que duró solo una gestión de gobierno, pues ahora tomándonos por estúpidos nos dicen que se sigue implementando cuando todos sabemos que no es así".

##“El área de Defensa se maneja con un relato que además es un relato payasesco como lo indica el tema del uso de uniformes. Nunca nadie se había atrevido a tanto y encima los militares le han hecho saber a Petri que su actitud no es bien vista puertas adentro de las fuerzas”.

##“ Usar un uniforme sin tener los atributos reglamentarios para hacerlo transforma a ese uniforme en un disfraz”. Contundente Paleo expresa claramente la opinión de la comunidad militar".

Paleo pone énfasis en esta particular manía y ejemplifica:

Durante dos años como Inspector General del Ejército me tocó inspeccionar hospitales militares, jamás se me hubiera ocurrido ir con delantal blanco y estetoscopio sería una burla al personal médico.

Petri Milei P.jpg Cosplayers Milei y Petri.

Lo más triste es que Petri le hace hacer la misma payasada al Presidente de la Nación. A Petri solo le importa lo que sus asesores de imagen le indican y si le indican que esas actitudes miden en las redes lo demás no le importa.

Uno de los aspectos del relato ministerial que Paleo se preocupa en aclarar es el supuesto acercamiento entre la civilidad y las FFAA que el saliente ministro Petri declama haber conseguido. Al respecto el ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las FFAA sostiene.

“A estos muchachos les falta leer los diarios, ya en el gobierno de Mauricio Macri la ponderación social de las FFAA se encontraba entre el segundo y tercer puesto superando a organizaciones civiles de mucho prestigio y durante la pandemia definitivamente se consolidaron como las primeras en el ranking de aceptación social”,

Las grandes falencias

Si bien los modos y extravagancias de Petri molestan y mucho al mundo uniformado (pero uniformado con derecho a estarlo) Paleo pasa revista a temas bastante más delicados

La cuestión salarial no podía ser obviada por quien siendo conocedor de la realidad socio económica del personal militar apunta.

“A veces me parece que esta gente cree que los hijos de los militares van a escuelas caras y que las esposas se dedican a cuidar la casa, hoy si la pareja del militar no trabaja no llegan a fin de mes. Si tanto los quieren lo primero que tienen que hacer es solucionar la cuestión salarial la mitad del personal militar y policial se encuentra debajo de la línea de pobreza”.

Casi sin tomar aire prosigue: “Mejoren el presupuesto militar, compren equipamiento que se justique no los manden con una ley flojísima de papeles a la frontera a hacer una paparruchada ilegal como lo es la “Operación Roca” en la que estamos empeñado a las FFAA en tareas de seguridad no de defensa”.

Patricia Bullrich La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

El gran capricho de Patricia Bullrich

Cuando se le consulta a Paleo cómo es posible que siendo que todos los especialistas civiles y militares sostienen lo ilegal del uso del poder militar en operaciones de seguridad (mientras se mantenga la legislación vigente) Petri haga caso omiso y siga con su empecinamiento violatorio de la ley responde.

“Porque es un capricho de Patricia Bullrich. El proyecto de ley que ambos ministros enviaron al congreso para darle un marco legal a la intervención militar en operaciones de seguridad no pasó el filtro de la comisión, era descabellado”.

"Porque es un capricho de Patricia Bullrich. El proyecto de ley que ambos ministros enviaron al congreso para darle un marco legal a la intervención militar en operaciones de seguridad no pasó el filtro de la comisión, era descabellado". "La propia gente del Ministerio de Defensa a la que consulte sobre como habían hecho algo tan desastroso me confesó que el proyecto fue escrito por la Ministra de Seguridad ".

”. “La gente cree que las FFAA están ociosas sin saber que la preparación para la defensa requiere entrenamiento diario”.

“El personal militar empeñado en el operativo Roca está jurídicamente desprotegido a no ser que vayan para no ver nada o no hacer nada es decir un pacto entre mentirosos… yo hago de cuenta que te mando y vos haces de cuenta que obedeces”.

¿Los F16 no van a venir?

El Teniente General Paleo fue parte activa del proceso de reequipamiento militar iniciado durante el gobierno anterior el que preveía la adquisición de aviones caza a estrenar, al ser consultado sobre el cambio de paradigma que implicó la compra de 24 aviones F16 con más de 40 años de uso responde.

##“En primer lugar no creo que lleguen al país 24 F16 ya que la operación de compra requiere que primero se pague y luego se provea. El país debe ir pagando primero para Dinamarca vaya liberando las unidades y nada me hace presumir que el país vaya a liberar 300 millones de dólares para esto. Luego si llegaran y no se aumenta el presupuesto en defensa muy difícilmente puedan volar”.

##“Luego tenemos el tema de las ordenes de compra secretas para modernizar las pistas y hangares de las bases aéreas que supuestamente recibirán a los F16, no hay razón alguna para hacer esas obras bajo secreto militar, salvo que exista un especial interés en que las mismas no sean auditadas”.

##“ Los argumentos que uso Petri para justificar el secreto militar en este tema no son creíbles y voy a pedir un informe, aunque sea en reunión secreta de la comisión de defensa del Senado si llego a obtener una banca”.

petri-f16.jpg Luis Petri jugando al F16.

El proyecto

El experimentado general es al mismo tiempo un bisoño político resulta pertinente pedirle que señale en sus propias palabras los motivos por los cuales eventualmente habría que votarlo.

“Nominar a Bullrich fue un gran error del gobierno, tal vez hubiera sido mejor dejarla en su puesto actual. Ella no sabe de leyes y la gran prueba de ello es el desastre que está realizando con el tema de las supuestas escuchas a la Secretaria General Karina Milei. Desde censura previa a la prensa hasta un conflicto con Rusia. No hay un solo abogado constitucionalista que apruebe lo actuado”.

“En cuanto al candidato (Mariano) Recalde, creo que no es adecuado para encarar desde el Senado las leyes que requiere el país y que deben producir un cambio tan grande que asegure un desarrollo adecuado del país. Sus antecedentes en el manejo de una empresa como Aerolíneas Argentinas no le juegan a favor”.

