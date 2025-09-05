Tras la victoria 3x0 frente a Venezuela, la Selección Argentina disputará el último partido de las Eliminatorias Sudamericanas la próxima semana. El conjunto que dirige Lionel Scaloni, que ya tiene asegurada su participación en el Mundial 2026, deberá afrontar la última fecha rumbo a la Copa del Mundo que organizarán Estados Unidos, México y Canadá.
Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina por Eliminatorias
La Selección Argentina goleó 3 a 0 a Venezuela este jueves (4/9) en el Estadio Monumental y ya piensa en el próximo compromiso de Eliminatorias Sudamericanas.
Lionel Messi por duplicado y Lautaro Martínez fueron los goleadores de una jornada de pura fiesta y regocijo en Núñez. Con este resultado, la Albiceleste se escapó aún más en lo más alto de la tabla de posiciones con 38 unidades, sin posibilidad de perder ese lugar.
Por otro lado, fue el último partido oficial de La Pulga en suelo argentino. El astro rosarino no volverá a jugar en nuestro país por los puntos y confirmó que no viajará a Quito para el último partido eliminatorio ante Ecuador.
La tabla de posiciones quedó conformada de la siguiente manera (aunque sujeta a cambios en la última fecha):
Las sensaciones de Lionel Scaloni luego del triunfo de la Selección Argentina
- "La sensación es que siempre va a pasar algo, el equipo siempre está, eso es lo positivo que tiene este equipo. Damos la cara en cualquier faceta. La conexión con el público es increíble. De afuera pienso lo mismo que piensan los hinchas sobre estos jugadores".
- "El crecimiento forma parte de ir poniendo nuevos jugadores, que no se aburguesen, que no crean que por lo que se ganó van a estar. Eso forma parte del crecimiento, también a nivel persona y humano han demostrado que quieren seguir aun ganando y les molesta cuando las cosas no salen, cuando pierden. El equipo ha dado muestras de que ha crecido. Los jóvenes nos van dando frescura, eso también es crecimiento".
- "Está bien que Leo (Messi) se emocione. Es muy difícil estar donde estamos en este momento, una situación tan positiva. No me gusta mirar para atrás, pero sí lo hago han pasado un montón de cosas como para que la gente pueda merecer disfrutar esto. Ojalá dure un montón, lo que pueda, pero es muy difícil".
- "El partido de Leo hay poco que comentar. No va a viajar a Ecuador, tendría que haber salido, no salió por la emotividad del partido. Terminó bastante cargado. Tiene merecido pasar unos días con su familia"
Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina
Para cerrar las Eliminatorias sudamericanas, Argentina se va enfrentar a Ecuador. La cita está pautada para el próximo martes 9 de septiembre a las 20.00 (hora Argentina), en el estadio Monumental Banco Pichincha.
El conjunto argentino buscará cerrar la clasificación con una victoria, ya que se aseguró el primer lugar por varios puntos de diferencia, mientras que el el equipo dirigido por Sebastián Beccacece va a en buscar de quedarse con el segundo puesto de la tabla.
El último partido entre las dos selecciones, fue el 7 de julio de 2024, por los cuartos de final de la Copa América 2024. La Albiceleste se impuso 4-2 en los penales, con Emiliano Martínez como figura, luego de haber igualada 1-1 en los 90'.
