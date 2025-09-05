Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina por Eliminatorias

Embed

Las sensaciones de Lionel Scaloni luego del triunfo de la Selección Argentina

" La sensación es que siempre va a pasar algo, el equipo siempre está, eso es lo positivo que tiene este equipo . Damos la cara en cualquier faceta. La conexión con el público es increíble. De afuera pienso lo mismo que piensan los hinchas sobre estos jugadores".

. Damos la cara en cualquier faceta. La conexión con el público es increíble. De afuera pienso lo mismo que piensan los hinchas sobre estos jugadores". "El crecimiento forma parte de ir poniendo nuevos jugadores, que no se aburguesen, que no crean que por lo que se ganó van a estar. Eso forma parte del crecimiento, también a nivel persona y humano han demostrado que quieren seguir aun ganando y les molesta cuando las cosas no salen, cuando pierden. El equipo ha dado muestras de que ha crecido. Los jóvenes nos van dando frescura, eso también es crecimiento".

" Está bien que Leo (Messi) se emocione. Es muy difícil estar donde estamos en este momento, una situación tan positiva . No me gusta mirar para atrás, pero sí lo hago han pasado un montón de cosas como para que la gente pueda merecer disfrutar esto. Ojalá dure un montón, lo que pueda, pero es muy difícil".

. No me gusta mirar para atrás, pero sí lo hago han pasado un montón de cosas como para que la gente pueda merecer disfrutar esto. Ojalá dure un montón, lo que pueda, pero es muy difícil". "El partido de Leo hay poco que comentar. No va a viajar a Ecuador, tendría que haber salido, no salió por la emotividad del partido. Terminó bastante cargado. Tiene merecido pasar unos días con su familia"

image Scaloni y su cuerpo técnico.

Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina

Para cerrar las Eliminatorias sudamericanas, Argentina se va enfrentar a Ecuador. La cita está pautada para el próximo martes 9 de septiembre a las 20.00 (hora Argentina), en el estadio Monumental Banco Pichincha.

El conjunto argentino buscará cerrar la clasificación con una victoria, ya que se aseguró el primer lugar por varios puntos de diferencia, mientras que el el equipo dirigido por Sebastián Beccacece va a en buscar de quedarse con el segundo puesto de la tabla.

El último partido entre las dos selecciones, fue el 7 de julio de 2024, por los cuartos de final de la Copa América 2024. La Albiceleste se impuso 4-2 en los penales, con Emiliano Martínez como figura, luego de haber igualada 1-1 en los 90'.

Seguí leyendo...

Con el escudo manchado con sangre, el crudo mensaje de Independiente contra Conmebol

Independiente afuera: la U de Chile los calificó de "delincuentes" y Verón al rescate

Gustavo López está a nada de salir del closet y decir de qué equipo es