La Selección Argentina venció 3 a 0 a Venezuela por la fecha 17 de las Eliminatorias. En el último partido oficial de Lionel Messi con la camiseta nacional en el país, el Diez se despachó con un doblete y fue una de las figuras del encuentro.
Selección Argentina 3 - Venezuela 0: doblete de Leo Messi en su última función
En su despedida con la Selección Argentina en el país, Messi marcó dos golazos en la goleada sobre Venezuela. "Poder terminar de esta manera acá es lo que siempre soñé", dijo Leo.
22:30
Final del partido: Argentina venció a Venezuela por 3 a 0
22:18
¡GOL DE ARGENTINA! VIDEO: Jugada exquisita con impronta Scaloneta que Messi define con un pase a la red
22:03
¡GOL DE ARGENTINA! VIDEO: Lautaro Martínez marca en la primera pelota que toca del partido
22:02
¡Se lo perdió Nico González! Un pase excelso de Messi para dejar mano a mano a González, que le marcó bien el pase al espacio
21:59
Afuera Mastantuono, adentro Nico González: qué busca Scaloni con este cambio
21:55
Curioso cambio en Venezuela: el entrenador saca a la única carta ofensiva que tenía el equipo
21:47
De lado a lado, la Selección tiene dominio absoluto y mueve la pelota en busca de encontrar la hendija
21:43
Comienza el 2T
21:26
Final del 1T
21:14
¡GOL DE ARGENTINA! VIDEO: Messi abre la cuenta con un toque sutil y la pica por arriba del arquero
21:03
La Vinotinto no inquieta con pelota; el problema es cuando se cierra cerca de su arco y tapa todos los caminos
20:53
La Albiceleste, sin posiciones fijas en el frente de ataque: rotación necesaria frente al bloque bajo
-
20:46
Por qué a Venezuela le sirve replegarse y esperar a Argentina
20:36
Argentina busca romper la rigidez de una Venezuela parada en un 5-3-2
-
Comienza el partido
19:59
VIDEO: Messi no aguantó las lágrimas ni en la entrada en calor
-
¡Cambio de último momento en la formación titular de Argentina!
-
18:45
Te vas a emocionar: el emotivo VIDEO que publicó AFA por la despedida de Messi
18:11
Por qué el Huevo Acuña es titular antes que Nicolás Tagliafico
-
Nico Paz perdió la pulseada ante Franco Mastantuono, pero sumará minutos
-
Equipo confirmado en la Selección Argentina
Dos realidades muy distintas se jugaron esta noche en el Estadio Monumental. La selección dirigida por el Bocha Batista se jugaba sus últimos cartuchos para lograr el histórico boleto a la Copa del Mundo. Marchaba séptimo en la tabla de posiciones y tras la derrota se mantuvo en esa posición, ya que Bolivia perdió contra Colombia. La Vinotinto ya no puede alcanzar los puestos de clasificación, así que en el último partido jugará por retener ese boleto al repechaje.
Del otro lado, el local vivía su propia crónica. Ya clasificado al Mundial 2026, los focos estaban puestos en uno de los capítulos más difíciles de su historia. Lionel Messi jugaba su último partido oficial en el país.
Era una noche sensible. Muy sensible. Vaya que lo era, que Leo rompió en llanto apenas salió al campo de juego a hacer la entrada en calor. El equipo, su equipo, sus compañeros y hermanos de cancha, también percibían ese sentir que envolvía al Monumental. Por es que, nuevamente, mostraron esa fidelidad inclaudicable hacia su capitán: lo buscaron cada vez que pudieron, y así lograron que Leo convierta un doblete en un cierre tan especial.
Primero fue Julián Álvarez, que aplicó el freno en el área y, en vez de patear él, se la dio a Messi que lo acompañaba de cerca. El Diez no defraudó y la picó, con tanta jerarquía y calma. Fue el 1 a 0 al minuto 39´, y de esa manera la Selección Argentina lograba romper el cerco incómodo y molesto que había establecido la Vinotinto.
Es que Venezuela había salido a disputar el encuentro apostando a contragolpear. Con las líneas bien juntas en un 5-3-2, se replegaba en su campo con el plan claro cortar los caminos internos. Atento, comprometido, se movía al son de los toques de la Selección Argentina y estaba atento para marcar.
En la Albiceleste debutaba como titular Franco Mastantuono. Volcado por izquierda, la zona que mejor le sienta, tuvo un partido aprobado. Sobre todo por las ganas. Buscó asociarse con sus compañeros, mostrarse como opción de pase, pidió la pelota. Mostró personalidad. Quizás el compromiso por cumplir lo llevó a tomar decisiones algo apresuradas, pero fue una buena presentación. Todo indica que pelea cabeza a cabeza con Nico Paz (que ingresó en el complemento y jugó algunos minutos) para ganarse un lugar en el próximo Mundial.
No fue un mal primer tiempo del equipo nacional, pero le faltaron mayores combinaciones por dentro en la frontal del área. A pesar de que no tenían posiciones fijas, Messi, Almada, Álvarez y Mastantuono no lograron tener fútbol en los espacios reducidos. Tampoco estuvo fino el equipo para proyectar mejor a los laterales y dar amplitud, con el objetivo de abrir huecos en le defensa venezolana.
Hasta que Paredes robó en una salida de la Vinotinto y Argentina contragolpeó. Julián Álvarez tocó para Leo y la Albiceleste hizo el primero.
En el segundo tiempo, Venezuela no cambió su plan y siguió replegado, probablemente esperando algún contragolpe. El empate le servía.
Pero nunca pesó en ofensiva, y el dominio del combinado nacional fue absoluto. Una vez más, Scaloni acertó con un cambio. Mandó a la cancha a Nicolás González, ese jugador versátil que este cuerpo técnico tanto valora. El nuevo futbolista del Atlético de Madrid le dio eso que el equipo tanto necesitaba: juego al espacio y profundidad.
Así llegó el segundo gol, al minuto 76´. Centro de González para que Lautaro Martínez, que había ingresado tan solo unos minutos atrás y todavía no la había tocado, ponga el 2 a 0.
El 3 a 0 final llegó al minuto 80´gracias a esa fidelidad de los compañeros de Messi para con él. Buen pase de De Paul para Almada, que jugó atrás para Leo y éste definió con un pase a la red.
"Muchas emociones. Viví muchas cosas en esta cancha, buenas, no tan buenas, pero siempre es una alegría jugar en Argentina, delante de nuestra gente. Hace muchos años que venimos disfrutando partido tras partido. Poder terminar de esta manera acá es lo que siempre soñé", dijo el rosarino tras la victoria.
En una noche muy emotiva, Leo se dejó llevar por lo que le hacía sentir el corazón pero también fue lo suficientemente racional como para ser sincero con todos los argentinos.
En vistas a su posible presencia o ausencia en el próximo Mundial, dijo: "Por edad lo más lógico es que no llegue. Pero está ahí nomás y estoy ilusionado, con ganas. Pero como dije siempre voy día a día, partido tras partido".
