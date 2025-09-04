Selección Argentina 3 - Venezuela 0: doblete de Leo Messi en su última función

La Selección Argentina venció 3 a 0 a Venezuela por la fecha 17 de las Eliminatorias. En el último partido oficial de Lionel Messi con la camiseta nacional en el país, el Diez se despachó con un doblete y fue una de las figuras del encuentro.

Dos realidades muy distintas se jugaron esta noche en el Estadio Monumental. La selección dirigida por el Bocha Batista se jugaba sus últimos cartuchos para lograr el histórico boleto a la Copa del Mundo. Marchaba séptimo en la tabla de posiciones y tras la derrota se mantuvo en esa posición , ya que Bolivia perdió contra Colombia. La Vinotinto ya no puede alcanzar los puestos de clasificación, así que en el último partido jugará por retener ese boleto al repechaje.

Del otro lado, el local vivía su propia crónica. Ya clasificado al Mundial 2026, los focos estaban puestos en uno de los capítulos más difíciles de su historia. Lionel Messi jugaba su último partido oficial en el país.

Era una noche sensible. Muy sensible. Vaya que lo era, que Leo rompió en llanto apenas salió al campo de juego a hacer la entrada en calor. El equipo, su equipo, sus compañeros y hermanos de cancha, también percibían ese sentir que envolvía al Monumental. Por es que, nuevamente, mostraron esa fidelidad inclaudicable hacia su capitán: lo buscaron cada vez que pudieron, y así lograron que Leo convierta un doblete en un cierre tan especial.

Primero fue Julián Álvarez, que aplicó el freno en el área y, en vez de patear él, se la dio a Messi que lo acompañaba de cerca. El Diez no defraudó y la picó, con tanta jerarquía y calma. Fue el 1 a 0 al minuto 39´, y de esa manera la Selección Argentina lograba romper el cerco incómodo y molesto que había establecido la Vinotinto.

Es que Venezuela había salido a disputar el encuentro apostando a contragolpear. Con las líneas bien juntas en un 5-3-2, se replegaba en su campo con el plan claro cortar los caminos internos. Atento, comprometido, se movía al son de los toques de la Selección Argentina y estaba atento para marcar.

En la Albiceleste debutaba como titular Franco Mastantuono. Volcado por izquierda, la zona que mejor le sienta, tuvo un partido aprobado. Sobre todo por las ganas. Buscó asociarse con sus compañeros, mostrarse como opción de pase, pidió la pelota. Mostró personalidad. Quizás el compromiso por cumplir lo llevó a tomar decisiones algo apresuradas, pero fue una buena presentación. Todo indica que pelea cabeza a cabeza con Nico Paz (que ingresó en el complemento y jugó algunos minutos) para ganarse un lugar en el próximo Mundial.

No fue un mal primer tiempo del equipo nacional, pero le faltaron mayores combinaciones por dentro en la frontal del área. A pesar de que no tenían posiciones fijas, Messi, Almada, Álvarez y Mastantuono no lograron tener fútbol en los espacios reducidos. Tampoco estuvo fino el equipo para proyectar mejor a los laterales y dar amplitud, con el objetivo de abrir huecos en le defensa venezolana.

Hasta que Paredes robó en una salida de la Vinotinto y Argentina contragolpeó. Julián Álvarez tocó para Leo y la Albiceleste hizo el primero.

En el segundo tiempo, Venezuela no cambió su plan y siguió replegado, probablemente esperando algún contragolpe. El empate le servía.

Pero nunca pesó en ofensiva, y el dominio del combinado nacional fue absoluto. Una vez más, Scaloni acertó con un cambio. Mandó a la cancha a Nicolás González, ese jugador versátil que este cuerpo técnico tanto valora. El nuevo futbolista del Atlético de Madrid le dio eso que el equipo tanto necesitaba: juego al espacio y profundidad.

Así llegó el segundo gol, al minuto 76´. Centro de González para que Lautaro Martínez, que había ingresado tan solo unos minutos atrás y todavía no la había tocado, ponga el 2 a 0.

El 3 a 0 final llegó al minuto 80´gracias a esa fidelidad de los compañeros de Messi para con él. Buen pase de De Paul para Almada, que jugó atrás para Leo y éste definió con un pase a la red.

"Muchas emociones. Viví muchas cosas en esta cancha, buenas, no tan buenas, pero siempre es una alegría jugar en Argentina, delante de nuestra gente. Hace muchos años que venimos disfrutando partido tras partido. Poder terminar de esta manera acá es lo que siempre soñé", dijo el rosarino tras la victoria.

En una noche muy emotiva, Leo se dejó llevar por lo que le hacía sentir el corazón pero también fue lo suficientemente racional como para ser sincero con todos los argentinos.

En vistas a su posible presencia o ausencia en el próximo Mundial, dijo: "Por edad lo más lógico es que no llegue. Pero está ahí nomás y estoy ilusionado, con ganas. Pero como dije siempre voy día a día, partido tras partido".

Resumen del partido

Live Blog Post ¡Se lo perdió Nico González! Un pase excelso de Messi para dejar mano a mano a González, que le marcó bien el pase al espacio

Live Blog Post Afuera Mastantuono, adentro Nico González: qué busca Scaloni con este cambio El ingreso de González puede darle mayor profundidad y ataque al espacio a las ofensivas de la Selección, una herramienta clave para romper el cerrojo rival. Además, el ahora nuevo jugador del Atlético de Madrid puede hacer tareas defensivas muy bien.

Live Blog Post Curioso cambio en Venezuela: el entrenador saca a la única carta ofensiva que tenía el equipo El Bocha Batista saca a Salomón Rondón, que se mostró molesto por salir. Aunque hace 9 por 9, ya que en su lugar ingresó Josef Martínez, el cambio sorprende porque Rondón había demostrado ser la carta ofensiva por excelencia de la Vinotinto.

Live Blog Post De lado a lado, la Selección tiene dominio absoluto y mueve la pelota en busca de encontrar la hendija

Live Blog Post Comienza el 2T

Live Blog Post Final del 1T

Live Blog Post La Vinotinto no inquieta con pelota; el problema es cuando se cierra cerca de su arco y tapa todos los caminos

Live Blog Post La Albiceleste, sin posiciones fijas en el frente de ataque: rotación necesaria frente al bloque bajo Entre Julián Álvarez, Thiago Almada, Franco Mastantuono y Lionel Messi intercambian posiciones permanentemente.

Live Blog Post Por qué a Venezuela le sirve replegarse y esperar a Argentina Además de las lógicas diferencias en la jerarquía para dominar con la posesión, para la Vinotinto no es un mal resultado el empate. Si saca un punto y Colombia pierde, llegará a la última fecha con chances, y allí se enfrentará nada menos al combinado cafetero.

Live Blog Post Argentina busca romper la rigidez de una Venezuela parada en un 5-3-2

Live Blog Post Comienza el partido

Live Blog Post ¡Cambio de último momento en la formación titular de Argentina! A pesar de su molestia muscular, Tagliafico le pidió a Scaloni expresamente poder jugar el partido. Así, el ex Independiente ingresa por el Huevo Acuña.

Live Blog Post Por qué el Huevo Acuña es titular antes que Nicolás Tagliafico Scaloni optó por Acuña ante la lesión de Tagliafico. El lateral izquierdo del Lyon se resintió de una dolencia muscular que había sufrido en el último partido que disputó con el club francés y es baja en la Albiceleste. El DT se inclinó por la experiencia del Huevo.

Live Blog Post Nico Paz perdió la pulseada ante Franco Mastantuono, pero sumará minutos Finalmente, Scaloni se inclinó por Franco Mastantuono para el once titular. El juvenil del Real Madrid hará su debut como titular de la Selección Argentina, luego de haber debutado oficialmente ante Chile la fecha pasada, cuando jugó un puñado de minutos. El ex River le ganó la pulseada a Nico Paz, otro de los talentos arropados por este cuerpo técnico. Cuando le habían consultado por Mastantuono en la conferencia de prensa de ayer, Scaloni dijo: "También está Nico Paz, que ya fue titular. Son ideas que tengo en la cabeza y que vamos a terminar de cerrar hoy". Parecía que Paz se posicionaba para ir desde el arranque, pero finalmente es Mastantuono. Sin embargo, es muy probable que el líder del Como 1907 ingrese desde el banco de suplentes y juegue un rato.