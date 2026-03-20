Rectificando a Sergio Massa: ¿Qué es el peronismo?

Probablemente esto fue consecuencia del éxito del peronismo que, para sobrevivir a la proscripción, mutó de fuerza político partidaria a un capítulo de la cultura popular argentina. El precio de alcanzar esa perdurabilidad fue la imprecisión ideológica. Pero no debería abusar: miren a la UCR....

En definitiva, el peronismo hoy día es tan difícil de definir como lo es el antiperonismo o 'gorilismo'.

Peronismo fue Carlos Menem, pero también los Kirchner y Eduardo Duhalde e inclusive Alberto Fernández fue presidente del Consejo Nacional. Nunca hubo autocrítica ni revisión de qué ocurrió. En esa confusión ¿por qué muchos peronistas no terminarían votando a Javier Milei en 2023?

De todos modos, no es esta confusión lo que más debería preocuparle al peronismo que mencionó Massa.

La cuestión principal es cómo fue que un movimiento de masas perdió capacidad de convocatoria popular.

Es cierto que los tiempos cambian, que ya no hay amateurs pintando paredones ni tradicionalistas que entonan la Marcha partidaria. Pero hay peronistas que promueven a Axel Kicillof para 2027, otros a Victoria Villarruel, otros a Dante Gebel y otros a Miguel Pichetto.

Y el personaje con más sufragios propios se encuentra bajo arresto domiciliario por corrupción, con juicios pendientes, pedido de licencia partidaria, cuestionada por otros peronistas, con una popularidad en baja y discrepa con lo que representan y opinan todos los mencionados.

axel-kicillof-y-veronica-magario.webp Axel Kicillof y Verónica Magario: Hay rumores negativos sobre las finanzas bonaerenses sometidas a stress por Javier Milei. Prueba de fuego para el peronismo.

Sergio Massa

De todos modos, Sergio Massa acierta cuando afirma que Unión por la Patria “puede retener la provincia de Buenos Aires": bastaría con desdoblar los comicios, de manera tal que los referentes distritales deban movilizarse 'a cara de perro' tal como sucedió en septiembre 2025 y no ocurrió en octubre 2025.

En cuanto a ganar la Presidencia en 2027 tampoco es imposible, considerando la acumulación de errores de los hermanos Milei y la continuidad de un conjunto de medidas de política económica que han derribado el consumo popular y promovido el desempleo.

También es cierto que, con semejante desafío por delante, debería prevalecer alguna forma de unidad, en particular en Provincia de Buenos Aires.

Pero

¿para hacer qué cosa?

¿Neomileísmo o neokirchnerismo?

¿Hay otra posibilidad?

¿Y que pasa con la Doctrina Social y con el movimiento de masas?

¿Se ha comprendido ya que la inflación destruye el salario y termina aniquilando cualquier experiencia popular?

¿De verdad habría esta vez 'equilibrio fiscal'?

El peronismo tiene pendiente ese debate sobre su proyecto.

En 2023 el candidato presidencial de Cristina Fernández de Kirchner fue Eduardo De Pedro, cuyo ideario era muy diferente al de Sergio Massa, impulsado por algunos gobernadores. Para satisfacer a las partes, comenzando por CFK, Massa terminó desdibujado, quizás más cercano al desastre conceptual de La Cámpora, que a sus propios ideales.

Por lo tanto, el movimiento popular que integra Massa -concepto más interesante que circunscribirlo al peronismo- debe mirar seriamente hacia adentro para no confundir a sus propios electores otra vez y ser más precisos al ofertar hacia afuera.

Reconstruir un ideario popular no es imposible, es necesario pero no puede ser el final sino el comienzo.

Sin duda que Massa podría aportar mucho al respecto. Es el político más preparado de su generación aunque también motivo de grandes controversias.

Pero precisar ideas es más importante que definir quiénes irán en una boleta. La prioridad de 2023 que resultó un enorme error conceptual de CFK.

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