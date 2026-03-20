Estrategia libertaria: Mantener la alianza en el Congreso pero dejar a Macri fuera del juego

“La idea es construir sin intermediarios”, repiten en Casa Rosada, marcando una línea clara: mantener la cooperación legislativa, pero sin reconocer a Macri como interlocutor central.

Ciudad de Buenos Aires, el próximo campo de disputa

En el oficialismo interpretan que el movimiento de Macri también está vinculado a la disputa por la Ciudad de Buenos Aires. Creen que el exmandatario intenta consolidar su espacio de cara a las próximas elecciones en ese distrito clave.

Sin embargo, La Libertad Avanza ya trabaja en una alternativa propia. El nombre que más resuena es el de Manuel Adorni, a quien proyectan como posible candidato.

La decisión final aún no está tomada y dependerá de cómo evolucione el contexto político. En paralelo, también aparece en carpeta Patricia Bullrich, cuyo perfil es evaluado tanto para una candidatura local como para una eventual proyección nacional.

Ruido interno y estrategia en construcción

El armado político convive con tensiones internas dentro del oficialismo. En distintos despachos reconocen que las investigaciones que involucran a Adorni —vinculadas a gastos, viajes y patrimonio— generaron incomodidad.

Aun así, en el Gobierno aseguran que no modificarán su hoja de ruta. El foco sigue puesto en fortalecer la estructura de La Libertad Avanza y ampliar su base política, incluso sumando dirigentes del PRO que estén dispuestos a jugar por fuera del liderazgo de Macri.

Una relación sin ruptura, pero con distancia

Por ahora, en la Casa Rosada descartan un enfrentamiento directo con el expresidente. Consideran que, llegado el momento, Macri terminará acompañando las candidaturas del oficialismo.

El vínculo, entonces, se mueve en una zona intermedia: sin ruptura abierta, pero con una estrategia clara de autonomía. Mientras el PRO intenta reposicionarse, el Gobierno apuesta a consolidar su propio armado político sin depender de su antiguo aliado.

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