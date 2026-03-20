Privatizaciones: Luis Caputo extiende el plazo para una venta de alta tensión

El plan de privatizaciones del Gobierno nacional en el sector energético sigue adelante y lo más cercano en el radar parece ser Citelec S.A., cuyo 50% pertenece a Enarsa (Energía Argentina) como brazo estatal de control. Con la mitad pública puesta a la venta, el transporte de alto voltaje quedaría a punto de pasar a manos privadas.
CITELEC
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Las privatizaciones en el sector energético continúan. Ahora, extienden el plazo del concurso por Citelec, controladora de Transener.
En ese sentido, el Ministerio de Economía extendió el plazo del concurso público para la presentación de ofertas. En concreto, los cambios corrieron la apertura de ofertas para el 14 de abril cuando estaba pautado para fines de marzo, lo que le brindó más tiempo a los oferentes a poder generar proyectos más detallados y de calidad.
Con la venta de Citelec, el Gobierno nacional podría completar un proceso de entrega total de Transener y Transba, las dos compañías que controlan prácticamente todo transporte de alto voltaje en el país, en una red que supera los 12.000 kilómetros de tendido eléctrico. Para justificar el proceso, Economía apuntó a la necesidad de generar un sistema más eficiente y de modernización constante, que solo los capitales privados pueden aportar.
Para el Gobierno, la recaudación esperada por la venta de la mitad de Citelec podría rondar los 200 millones de dólares.
Los interesados
Cabe recordar que la mitad restante de Citelec y, consecuentemente de Transener y Transba, está en manos de Pampa Energía. Esa empresa es una de las candidatas de quedarse con todo el negocio, o bien pasar a compartir una sociedad con otra empresa en el sector del transporte de electricidad.
Según trascendidos en la prensa especializada, varios grupos se mostraron interesados en participar del proceso de privatización de Citelec S.A. Se trata de grandes jugadores del mercado local que pueden afrontar el importante nivel de inversión que exige el mantenimiento de la red eléctrica a nivel nacional.
Entre los interesados figurarían grupos como Edenor, una empresa que ya tiene gran participación en el mercado eléctrico y que busca diversificar hacia el transporte; Edinson Energía que también tiene participación en el mercado de transporte y Central Puerto con participación vigente en el mercado eléctrico. Además, otros jugadores del mercado energético estarían interesados, aunque con mayores desafíos para generar la estructura necesaria para su compra.
De momento, no han trascendido intereses extranjeros directos. Sin embargo, habría conversaciones para que plataformas empresarias locales oficien de representantes para empresas del exterior con interés en meterse en el mercado eléctrico local.
Más privatizaciones
En el radar privatizador del Gobierno también aparecen otros procesos de alto grado de avance y con expectativa a concretarse en 2026. Se trata de Aysa, Intercargo, Metrogas y la Hidrovía junto a Corredores Viales.
De todos esos procesos, el Ministerio de Economía pretende embolsar fondos suficientes para poder hacer frente a los inminentes vencimientos de deuda y además engrosar, en la medida de lo posible, las reservas de divisas acorde a las exigencias del programa del FMI. Algo que demandará no solo la venta de las empresas mencionadas, sino también de muchas otras que están en lista de espera para ser privatizadas.
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