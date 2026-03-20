Privatizaciones: Luis Caputo extiende el plazo para una venta de alta tensión

Según trascendidos en la prensa especializada, varios grupos se mostraron interesados en participar del proceso de privatización de Citelec S.A. Se trata de grandes jugadores del mercado local que pueden afrontar el importante nivel de inversión que exige el mantenimiento de la red eléctrica a nivel nacional.

Entre los interesados figurarían grupos como Edenor, una empresa que ya tiene gran participación en el mercado eléctrico y que busca diversificar hacia el transporte; Edinson Energía que también tiene participación en el mercado de transporte y Central Puerto con participación vigente en el mercado eléctrico. Además, otros jugadores del mercado energético estarían interesados, aunque con mayores desafíos para generar la estructura necesaria para su compra.

De momento, no han trascendido intereses extranjeros directos. Sin embargo, habría conversaciones para que plataformas empresarias locales oficien de representantes para empresas del exterior con interés en meterse en el mercado eléctrico local.

Según publica este lunes el diario La Nación dicho interés habría nacido en una reunión que Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería, mantuvo con los otros accionistas de Citelec, controlante del 51% de Transener: Pampa Energía y Enarsa.

Más privatizaciones

En el radar privatizador del Gobierno también aparecen otros procesos de alto grado de avance y con expectativa a concretarse en 2026. Se trata de Aysa, Intercargo, Metrogas y la Hidrovía junto a Corredores Viales.

De todos esos procesos, el Ministerio de Economía pretende embolsar fondos suficientes para poder hacer frente a los inminentes vencimientos de deuda y además engrosar, en la medida de lo posible, las reservas de divisas acorde a las exigencias del programa del FMI. Algo que demandará no solo la venta de las empresas mencionadas, sino también de muchas otras que están en lista de espera para ser privatizadas.

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