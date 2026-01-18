Las acciones de Transener (TRAN), la mayor transportadora de energía eléctrica de Argentina, registraron una marcada caída en los últimos días, en medio de los avances oficiales en el proceso de venta de la participación estatal que Enarsa mantiene en la firma controlante, Citelec.
PRIVATIZACIÓN
Acciones de Transener se desploman tras avances en la venta que lleva adelante Enarsa
El mercado ajusta valuaciones ante la licitación del paquete estatal en Transener y crece la volatilidad en la mayor transportista eléctrica.
La noticia sacudió a los inversores y generó interrogantes sobre las expectativas del mercado frente a una privatización que podría redefinir parte del esquema energético local.
El derrumbe de Transener
Desde el 24 de diciembre pasado, cuando las acciones de Transener alcanzaron máximos intradiarios cercanos a los $ 4.400, el precio de los papeles se derrumbó cerca de 24,5%, hasta cotizar alrededor de $ 3.280 este viernes, 16/01.
La caída se intensificó tras la publicación oficial de la licitación que habilita la venta del 50% de Citelec que pertenece a Enarsa, con un precio base que resultó significativamente menor al valor de mercado.
La licitación de Citelec
El llamado a licitación pública nacional e internacional, publicado en el Boletín Oficial el 23 de diciembre de 2025, estableció un precio base de US$ 206,2 millones para esa participación accionaria. Ese monto sugiere una valuación total de la compañía cercana a US$ 780 millones, bastante más baja que el market cap de US$1.233 millones que ostentaba Transener a fines de 2025, según publicó Bloomberg Línea.
“No se trata de un deterioro de los fundamentos de la empresa, sino de un ajuste del mercado frente a la valuación y al ‘price discovery’ tras el inicio del proceso de licitación”, afirmó Matías Cattaruzzi, analista de renta variable de AdCap Grupo Financiero, al mismo medio.
Para él, el desplome responde más bien a una digestión de la transacción y a un reajuste de expectativas, que a señales negativas sobre la salud operativa de la firma.
Críticas a la privatización
La participación accionaria de Citelec, controlante de Transener, está dividida a partes iguales entre Pampa Energía y Enarsa —con un 51% de acciones de Clase A y 1,65% de Clase B en manos de cada uno— mientras que el resto de las acciones Clase B de Transener se negocia en el mercado o está en manos de inversores, incluida la ANSES.
Durante gran parte de 2025, la posible privatización impulsó el precio de las acciones de Transener, apoyada también por la desregulación del sector y la actualización tarifaria favorable a las transportistas de energía. No obstante, la reciente convocatoria a licitación revirtió ese impulso.
Cattaruzzi agregó:
Según algunos analistas, la intensa volatilidad observada en estos papeles también responde a volúmenes operados inusualmente altos en ciertas jornadas, donde se registraron caídas de hasta 12% en ruedas de negociación. Esto podría indicar movimientos especulativos o desinversiones de participantes relevantes, más que un cambio profundo en la perspectiva de negocio de la compañía.
Privatización
El proceso de privatización de Transener forma parte de una estrategia más amplia del gobierno de Javier Milei de reducir la actividad estatal en empresas empresariales y atraer capital privado al sector energético, en consonancia con su agenda de desinversión en activos públicos.
En este contexto, mientras los inversores esperan ofertas que se conocerán en marzo cuando se cierre la presentación de propuestas, la acción de Transener sigue siendo observada con atención como termómetro de confianza en la transición de un activo regulado clave hacia un esquema más privado.
Más noticias en Urgente24
Miércoles 21/01 en AFA: Claudio Tapia anuncia la distribución de dinero 2026 a los clubes
En Jesús María, Lali Espósito le ganó la batalla cultural a Javier Milei
2026, la odisea de Javier Milei
El BCRA dice tener reservas de US$ 44.800 millones pero estarían en rojo por US$ 20.000 millones
Javier Milei dice que va con Donald Trump pero su gente va con Xi Jinping