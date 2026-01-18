Acciones de Transener se desploman tras avances en la venta que lleva adelante Enarsa

“No se trata de un deterioro de los fundamentos de la empresa, sino de un ajuste del mercado frente a la valuación y al ‘price discovery’ tras el inicio del proceso de licitación”, afirmó Matías Cattaruzzi, analista de renta variable de AdCap Grupo Financiero, al mismo medio.

Para él, el desplome responde más bien a una digestión de la transacción y a un reajuste de expectativas, que a señales negativas sobre la salud operativa de la firma.

Críticas a la privatización

La participación accionaria de Citelec, controlante de Transener, está dividida a partes iguales entre Pampa Energía y Enarsa —con un 51% de acciones de Clase A y 1,65% de Clase B en manos de cada uno— mientras que el resto de las acciones Clase B de Transener se negocia en el mercado o está en manos de inversores, incluida la ANSES.

Durante gran parte de 2025, la posible privatización impulsó el precio de las acciones de Transener, apoyada también por la desregulación del sector y la actualización tarifaria favorable a las transportistas de energía. No obstante, la reciente convocatoria a licitación revirtió ese impulso.

Cattaruzzi agregó:

Ese precio funciona como piso de la subasta, no como precio de venta, pero el mercado reaccionó ajustando expectativas ante la ausencia de prima de control, la posible penalización por liquidez y la duración del proceso, que se extenderá varios meses hasta mayo de 2026. Ese precio funciona como piso de la subasta, no como precio de venta, pero el mercado reaccionó ajustando expectativas ante la ausencia de prima de control, la posible penalización por liquidez y la duración del proceso, que se extenderá varios meses hasta mayo de 2026.

Según algunos analistas, la intensa volatilidad observada en estos papeles también responde a volúmenes operados inusualmente altos en ciertas jornadas, donde se registraron caídas de hasta 12% en ruedas de negociación. Esto podría indicar movimientos especulativos o desinversiones de participantes relevantes, más que un cambio profundo en la perspectiva de negocio de la compañía.

Privatización

El proceso de privatización de Transener forma parte de una estrategia más amplia del gobierno de Javier Milei de reducir la actividad estatal en empresas empresariales y atraer capital privado al sector energético, en consonancia con su agenda de desinversión en activos públicos.

En este contexto, mientras los inversores esperan ofertas que se conocerán en marzo cuando se cierre la presentación de propuestas, la acción de Transener sigue siendo observada con atención como termómetro de confianza en la transición de un activo regulado clave hacia un esquema más privado.

