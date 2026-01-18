Javier Milei dice que va con Donald Trump pero su gente va con Xi Jinping

Juliana Santillán Juárez Brahím desde su cuenta @SantilanJuli223:

Silvia, seguís sosteniendo una mentira, trabajás impunemente de ésta manera: CALUMNIANDO E INJURIANDO, no te saldrá gratis, si no te retractás, estoy habilitada a iniciar una demanda civil, e ir por tu nervio más sensible: EL BOLSILLO, sabés perfectamente no hubo gastos del Estado Argentino en el viaje de alto nivel de intercambio bilateral parlamentario con la República Popular China, eso no ocurrió, ahora lo tendrás que probar en la justicia. NO VOY A PERMITIR LE MIENTAS A LOS ARGENTINOS, ÉSTA FUE TU ÚLTIMA VEZ.

El comentario

Alejandro Rodríguez desde su cuenta en X @TOPOarg:

WANG YI, EL CANCILLER CHINO AL QUE CORTEJAN LOS LIBERTARIOS ARGENTINOS

Dicen que los gastos de pasajes, alojamientos y traslados de los diputados libertarios argentinos que se fueron de excursión a China, corrieron por cuenta del mismísimo gobierno de la República Popular China.

En particular, el anfitrión de los legisladores que responden al Presidente Javier Milei fue Wang Yi, un miembro destacado del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista chino, que también es el poderoso Ministro de Relaciones Exteriores de China.

Yi conoce bien a los mileístas, les dispensa amable trato y jamás les ha cerrado las puertas.

La ex Canciller, Diana Mondino, acudió a él en abril de 2024. La excusa esgrimida para ir a verlo fue la de fortalecer las relaciones entre Argentina y China; pero el interés inmediato y concreto era otro: lograr la renovación del Swap.

Por ese fundamental motivo, Mondino estuvo acompañada en aquel viaje por el actual Canciller, Pablo Quirno, por entonces máximo responsable de las Finanzas nacionales. El encuentro, cara a cara, de Quirno y Mondino con Yi resultó clave para mantener el swap de monedas por el equivalente a cinco mil millones de dólares.

En febrero de 2025, el entonces Canciller Gerardo Werthein solicitó un encuentro con Wang Yi en Múnich, al margen de la Conferencia de Seguridad que allí se desarrollaba. Yi aceptó la reunión y llenó de positivos adjetivos calificativos la relación entre los dos países.

Werthein actuó con reciprocidad: aseguró que nuestro país acata firmemente el principio de "una sola China" y explicitó la decisión argentina de "convertirse en un socio confiable y estable de China".

En los últimos días, los diputados libertarios que mantuvieron un encuentro con el Canciller chino destacaron el "potencial comercial" del vínculo. Alguno de ellos se puso rápidamente a hacer los deberes y ya planea visitas de empresarios chinos a su provincia norteña. Para los libertarios argentinos de Milei, es con Yi. Nada sin él.

Embed WANG YI, EL CANCILLER CHINO AL QUE CORTEJAN LOS LIBERTARIOS ARGENTINOS



Dicen que los gastos de pasajes, alojamientos y traslados de los diputados libertarios argentinos que se fueron de excursión a China, corrieron por cuenta del mismísimo gobierno de la República Popular China.… pic.twitter.com/lAvWWRFh2k — TOPO Rodríguez (@TOPOarg) January 18, 2026

---------------------------

Más noticias en Urgente24

No sólo tormentas: Alerta del SMN por los fenómenos que se aproximan

La miniserie de 8 capítulos que gustó tanto que dejó al público pidiendo más

Maher Carrizo respondió a la oferta de Boca y hay impacto en River

Luego de negociar por Villa, River cerró un sorpresivo acuerdo con Independiente Rivadavia

Ganancias vuelve a endurecerse y la presión fiscal sigue en ascenso