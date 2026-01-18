En esta ocasión, el debate lo inició la periodista Silvia Mercado desde su cuenta en X cuando posteó acerca de un viaje al exterior de la diputada nacional Juliana Santillán y compañeros suyos del bloque de La Libertad Avanza. No viajaron a la USA de Donald Trump sino a la China de Xi Jinping. Teléfono para Javier Milei.
DEBATE LIBERTARIO
Javier Milei dice que va con Donald Trump pero su gente va con Xi Jinping
Donald Trump dice que China es mala palabra y Javier Milei aplaude pero a su gente de La Libertad Avanza le atrae más Xi Jinping.
Vayamos a la breve crónica y un comentario:
Silvia Mercado:
ACERCA DEL VIAJE DE LA DIPUTADA SANTILLÁN que fue expuesto por esta cuenta a medida que me llegaba la información. DATO.
- La diputadq Santillán viajó a China entre los días 6 a 14 de enero en business. Fue la jefa de delegación de un grupo de diputados libertarios y aliados, que viajaron en económica.
- La presidencia de la Cámara de Diputados niega enfáticamente haber pagado los pasajes y asegura que se trató de una invitación.
- Un miembro la delegación me informó que la intención era que cada uno se pague el pasaje pero como no hubo voluntarios, los terminó pagando la Cámara en un trámite que sería “secreto”.
- Cómo jefa de delegación, la diputada Santillán tuvo un trato equivalente a presidenta de la Cámara en cuanto al nivel de agenda.
- Es el segundo viaje que realiza a China desde que es diputada. El anterior fue en diciembre de 2024.
- OPINIÓN. Ser parte de la casta conlleva sus controversias.
Juliana Santillán Juárez Brahím desde su cuenta @SantilanJuli223:
Silvia, seguís sosteniendo una mentira, trabajás impunemente de ésta manera: CALUMNIANDO E INJURIANDO, no te saldrá gratis, si no te retractás, estoy habilitada a iniciar una demanda civil, e ir por tu nervio más sensible: EL BOLSILLO, sabés perfectamente no hubo gastos del Estado Argentino en el viaje de alto nivel de intercambio bilateral parlamentario con la República Popular China, eso no ocurrió, ahora lo tendrás que probar en la justicia. NO VOY A PERMITIR LE MIENTAS A LOS ARGENTINOS, ÉSTA FUE TU ÚLTIMA VEZ.
El comentario
Alejandro Rodríguez desde su cuenta en X @TOPOarg:
WANG YI, EL CANCILLER CHINO AL QUE CORTEJAN LOS LIBERTARIOS ARGENTINOS
Dicen que los gastos de pasajes, alojamientos y traslados de los diputados libertarios argentinos que se fueron de excursión a China, corrieron por cuenta del mismísimo gobierno de la República Popular China.
En particular, el anfitrión de los legisladores que responden al Presidente Javier Milei fue Wang Yi, un miembro destacado del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista chino, que también es el poderoso Ministro de Relaciones Exteriores de China.
Yi conoce bien a los mileístas, les dispensa amable trato y jamás les ha cerrado las puertas.
La ex Canciller, Diana Mondino, acudió a él en abril de 2024. La excusa esgrimida para ir a verlo fue la de fortalecer las relaciones entre Argentina y China; pero el interés inmediato y concreto era otro: lograr la renovación del Swap.
Por ese fundamental motivo, Mondino estuvo acompañada en aquel viaje por el actual Canciller, Pablo Quirno, por entonces máximo responsable de las Finanzas nacionales. El encuentro, cara a cara, de Quirno y Mondino con Yi resultó clave para mantener el swap de monedas por el equivalente a cinco mil millones de dólares.
En febrero de 2025, el entonces Canciller Gerardo Werthein solicitó un encuentro con Wang Yi en Múnich, al margen de la Conferencia de Seguridad que allí se desarrollaba. Yi aceptó la reunión y llenó de positivos adjetivos calificativos la relación entre los dos países.
Werthein actuó con reciprocidad: aseguró que nuestro país acata firmemente el principio de "una sola China" y explicitó la decisión argentina de "convertirse en un socio confiable y estable de China".
En los últimos días, los diputados libertarios que mantuvieron un encuentro con el Canciller chino destacaron el "potencial comercial" del vínculo. Alguno de ellos se puso rápidamente a hacer los deberes y ya planea visitas de empresarios chinos a su provincia norteña. Para los libertarios argentinos de Milei, es con Yi. Nada sin él.
---------------------------
Más noticias en Urgente24
No sólo tormentas: Alerta del SMN por los fenómenos que se aproximan
La miniserie de 8 capítulos que gustó tanto que dejó al público pidiendo más
Maher Carrizo respondió a la oferta de Boca y hay impacto en River
Luego de negociar por Villa, River cerró un sorpresivo acuerdo con Independiente Rivadavia
Ganancias vuelve a endurecerse y la presión fiscal sigue en ascenso