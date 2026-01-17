River vs Peñarol en su último amistoso de pretemporada: Hora, formaciones y dónde ver

Para la cita de esta noche, Gallardo planea colocar una formación similar a la que puso contra Millonarios aunque habrá algunos retoques y también se dará la aparición de un jugador que no estuvo disponible hace seis días. Aníbal Moreno, el refuerzo más importante que tuvo River hasta el momento en este mercado de pases, hará su debut con la camiseta de La Banda. Además, estará presente Facundo Colidio, quien se perdió el anterior amistoso por un estado febril.