Esta noche a partir de las 22:15hs River se enfrentará a Peñarol de Uruguay por la Serie Río de La Plata, lo que será el último amistoso de pretemporada del Millonario antes de empezar el Torneo Clausura. El choque que tendrá lugar en el Campus de Maldonado en Montevideo podrá verse por streaming a través de Disney + Premium.
SERIE RÍO DE LA PLATA
River vs Peñarol en su último amistoso de pretemporada: Hora, formaciones y dónde ver
Esta noche River se medirá ante un rival de fuste como Peñarol en lo que será su último amistoso en Uruguay.
River comenzó su pretemporada el pasado 20 de diciembre con el objetivo de volver a sentar las bases desde cero luego de que los rendimientos y resultados del Millonario conducido por Marcelo Gallardo durante 2025 fueran terroríficos. La búsqueda primordial para este 2026 es volver a ser un equipo confiable, con velocidad, presión constante y juego asociado.
La primera muestra del River 2026 se vio hace una semana en lo que fue el primer amistoso contra Millonarios de Colombia. El equipo de Gallardo, si bien no terminó redondeando una actuación brillante, sí fue muy superior al equipo cafetero y se terminó quedando con la victoria por 1-0 aunque el resultado pudo haber sido aún más abultado. Ahora se viene Peñarol, un rival que por historia y por presente es mucho más exigente.
Para la cita de esta noche, Gallardo planea colocar una formación similar a la que puso contra Millonarios aunque habrá algunos retoques y también se dará la aparición de un jugador que no estuvo disponible hace seis días. Aníbal Moreno, el refuerzo más importante que tuvo River hasta el momento en este mercado de pases, hará su debut con la camiseta de La Banda. Además, estará presente Facundo Colidio, quien se perdió el anterior amistoso por un estado febril.
Por su parte Peñarol llega a esta cita luego de un 2025 complicado desde los resultados, pero con la ilusión de volver a pelear bien arriba tanto en el campeonato uruguayo como en la Copa Libertadores luciendo un plantel renovado con la llegada de nombres importantes para el certamen charrúa como Washington Aguerre, Abel Hernández, Facundo Batista y Matías Arezo. El Manya viene de caer ante Independiente por 2-1 en su primer amistoso de pretemporada.
Probable formación de River
Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Facundo González o Matías Viña; Kevin Castaño, Aníbal Moreno, Giuliano Galoppo o Santiago Lencina; Juanfer Quintero; Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo
Probable formación de Peñarol
Washington Aguerre; Franco Escobar, Emanuel Gularte, Nahuel Herrera, Maximiliano Silvera; Jesús Trindade, Eric Remedi; Leandro Umpiérrez, Leonardo Fernández, Stiven Muhlethaler y Abel Hernández. DT: Diego Aguirre
Dónde ver
La televisación del encuentro amistoso entre River y Peñarol estará a cargo de Disney + Premium, por lo que se debe tener el paquete superior del servicio internacional de streaming.
