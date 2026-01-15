River se hartó del fútbol argentino: la decisión radical de Stéfano Di Carlo

Con Santino Andino parecía todo acordado pero fue el jugador el que decidió darle máxima prioridad a llegar a Europa y es por eso que el atacante le dijo que no River. Por Maher Carrizo el Millonario había llegado a un acuerdo con Vélez pero de un momento a otro el Fortín cambió las condiciones del traspaso. Finalmente el pase de Romaña de trabó por decisión de la nueva dirigencia de San Lorenzo.