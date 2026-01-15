Los últimos días de River en cuanto a mercado de pases se refiere no fueron para nada fructíferos ya que se cayeron las llegadas de Maher Carrizo y Santino Andino, además de trabarse el arribo de Jhohan Romaña. Es por eso que ahora Stéfano Di Carlo tomó una decisión crucial para el futuro y esto ya lo sabe Marcelo Gallardo.
River se hartó del fútbol argentino: la decisión radical de Stéfano Di Carlo
Con Santino Andino parecía todo acordado pero fue el jugador el que decidió darle máxima prioridad a llegar a Europa y es por eso que el atacante le dijo que no River. Por Maher Carrizo el Millonario había llegado a un acuerdo con Vélez pero de un momento a otro el Fortín cambió las condiciones del traspaso. Finalmente el pase de Romaña de trabó por decisión de la nueva dirigencia de San Lorenzo.
En River comenzaron a hartarse de los manejos de los dirigentes del fútbol argentino, ya que en charlas mano a mano dicen una cosa, pero luego en los micrófonos cambian la versión para no caerles antipáticos a sus hinchas. Por este motivo, Stéfano Di Carlo tiene la decisión de no negociar más con clubes del medio local en los próximos mercados de pases.
River no negocia más en el fútbol argentino
“Ya les aviso que River no va a negociar más con clubes argentinos. Por Maher Carrizo lo que pasó es que habían llegado a un acuerdo y cuando los hinchas de Vélez se enteraron que Carrizo se iba a River por 6 millones de dólares los empezaron a putear a todos. Por eso Berlanga cambió las condiciones”, indicó Hernán Castillo en su canal de YouTube.
Al mismo tiempo agregó: “Lo mismo pasa con Romaña. Hay dirigentes que no se quieren bancar la puteada por dejar ir a sus jugadores a River o a Boca. Por eso ponen trabas”, sentenció. Cabe resaltar que las operaciones más sencillas del Millonario en este mercado de pases se dieron para sumar a Aníbal Moreno, Matías Viña y Fausto Vera que llegaron de Brasil.
Por el momento dentro del ámbito local la única negociación abierta que tiene River es con San Lorenzo por Jhohan Romaña, una operación que en Núñez esperan que se destrabe mediante la presión del jugador y sus representantes que tienen intenciones de que el pase se haga. Luego de esto, el Millonario empezará a mirar jugadores en el exterior.
