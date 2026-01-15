urgente24
Calor agobiante, corte de luz y tormentas: Jueves caótico en Buenos Aires

Jueves muy complicado en el AMBA, con apagón masivo, temperaturas extremas y, luego, tormentas. Llamativo silencio oficial por el corte de luz.

15 de enero de 2026 - 17:34

No es un déjà vu: cada vez que sube la temperatura llegan los cortes de luz, sobre todo en Buenos Aires (y, encima, ahora con tarifas muy altas, lo que genera mayor indignación social). Este jueves (15/01) se registró un apagón masivo en el AMBA, donde más de un millón de usuarios se quedaron sin energía eléctrica. El corte también afectó al subte y trenes, además del caos de tránsito por no funcionar los semáforos. Mientras tanto, la Secretaría de Energía en silencio. El servicio comenzó a reestablecerse con el correr de las horas, pero aún hay miles de hogares que siguen sin luz.

image

En medio del calor y el apagón masivo, llegaron las tormentas a Buenos Aires, que podrían continuar a lo largo de la tarde noche, incluso con caída de granizo.

Bienvenidos al Vivo vespertino de Urgente24:

BCRA volvió a comprar, pero igual las reservas cayeron US$71 millones

El Banco Central sigue comprando reservas y hoy sumó US$47 millones. Sin embargo, en la jornada terminaron US$71 millones abajo, totalizando US$44.646 millones.

Fuentes oficiales explicaron a Ámbito.com que la merma se produjo tras pagos al BID y al Banco Mundial por cerca de US$100 millones, cifra que fue amortiguada parcialmente por el efecto favorable de una suba en las cotizaciones.

Desde el BCRA explicaron que no todas las compras impactan de manera directa en las reservas, ya que depende del origen de los dólares: aquellos que ya estaban depositados en el sistema pasan de reservas brutas a netas, mientras que solo los flujos provenientes del exterior incrementan el stock total.

Captura de pantalla 2026-01-15 180850
'Palito' del gobierno cordobés a Javier Milei, en la previa a su llegada a Jesús María

Javier Milei participará este viernes (16/01) del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María,y si bien desde el Gobierno de Córdoba expresaron su satisfacción por la presencia presidencial, lanzaron un comentario ácido al que salió a responder el jefe del bloque libertario en Diputados, el cordobés Gabriel Bornoroni.

El ministro de Vinculación y Gestión Institucional de Córdoba, Miguel Siciliano, dijo: "Estoy feliz de saber que el Presidente viene". Pero no se privó de lanzar un 'palito': "Es la muestra de que, a lo mejor, cambió de idea sobre los festivales", afirmó, con chicana.

Siciliano hizo alusión así a los dichos de Milei tiempo atrás, cuando cuestionó lo que él consideró como un "gasto" del Estado en este tipo de eventos, y se generó un contrapunto con el gobernador Llaryora, quien hablaba de "inversión" pública.

Gabriel Bornoroni hizo malabares para defender la presencia del Presidente en dicho festival: "Jesús María no es un festival deficitario: genera ingresos, tiene sponsors privados, deja superávit y devuelve más de la mitad a más de 24 escuelas", afirmó. En ese sentido, consideró que la presencia de Javier Milei es coherente con su visión de distinguir entre "gasto improductivo" y actividades que generan valor.

Donald Trump recibió a María Corina Machado en la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió en la Casa Blanca a la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.

Contamos con el presidente Trump para la libertad de Venezuela, afirmó Machado al salir del encuentro, en declaraciones dirigidas tanto a sus seguidores como a la prensa internacional.

La reunión, celebrada en el comedor presidencial, se extendió por más de dos horas y contó con la participación del secretario de Estado, Marco Rubio.

Alerta del SMN por "fenómenos meteorológicos peligrosos"

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó el alerta naranja en varias partes del país, incluido Buenos Aires, por los fenómenos meteorológicos que ocurrirán en las próximas horas, incluidas tormentas fuertes, lluvias intensas, ráfagas y ocasional caída de granizo. También hay alerta por calor.

En total 12 provincias se encuentran bajo alerta naranja por "fenómenos meteorológicos peligrosos", específicamente, tormentas fuertes.

Las provincias bajo alerta naranja por tormenta son: Catamarca, Córdoba, La Rioja, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán.

También hay varios avisos a muy corto plazo por tormentas fuertes con lluvias intensas, ráfagas y ocasional caída de granizo para zonas de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes y Córdoba.

Otras zonas del país se encuentran con alerta amarillo por tormenta, siendo estas: Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Salta y San Luis.

Sin luz: La explicación de Edenor y de Edesur al apagón masivo

Edenor explicó en redes sociales el motivo del apagón masivo en el AMBA: "una falla en la Subestación Morón que tuvo un impacto inicial sobre alrededor de 800.000 clientes".

Edesur hizo lo propio, ya que también muchos usuarios de esa distribuidora eléctrica sufrieron corte de luz.

image
image

