Calor agobiante, corte de luz y tormentas: Jueves caótico en Buenos Aires

No es un déjà vu: cada vez que sube la temperatura llegan los cortes de luz, sobre todo en Buenos Aires (y, encima, ahora con tarifas muy altas, lo que genera mayor indignación social). Este jueves (15/01) se registró un apagón masivo en el AMBA, donde más de un millón de usuarios se quedaron sin energía eléctrica. El corte también afectó al subte y trenes, además del caos de tránsito por no funcionar los semáforos. Mientras tanto, la Secretaría de Energía en silencio. El servicio comenzó a reestablecerse con el correr de las horas, pero aún hay miles de hogares que siguen sin luz.
BCRA volvió a comprar, pero igual las reservas cayeron US$71 millones
El Banco Central sigue comprando reservas y hoy sumó US$47 millones. Sin embargo, en la jornada terminaron US$71 millones abajo, totalizando US$44.646 millones.
Fuentes oficiales explicaron a Ámbito.com que la merma se produjo tras pagos al BID y al Banco Mundial por cerca de US$100 millones, cifra que fue amortiguada parcialmente por el efecto favorable de una suba en las cotizaciones.
Desde el BCRA explicaron que no todas las compras impactan de manera directa en las reservas, ya que depende del origen de los dólares: aquellos que ya estaban depositados en el sistema pasan de reservas brutas a netas, mientras que solo los flujos provenientes del exterior incrementan el stock total.
