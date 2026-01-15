Calor agobiante, corte de luz y tormentas: Jueves caótico en Buenos Aires

Live Blog Post

'Palito' del gobierno cordobés a Javier Milei, en la previa a su llegada a Jesús María

Javier Milei participará este viernes (16/01) del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María,y si bien desde el Gobierno de Córdoba expresaron su satisfacción por la presencia presidencial, lanzaron un comentario ácido al que salió a responder el jefe del bloque libertario en Diputados, el cordobés Gabriel Bornoroni.

El ministro de Vinculación y Gestión Institucional de Córdoba, Miguel Siciliano, dijo: "Estoy feliz de saber que el Presidente viene". Pero no se privó de lanzar un 'palito': "Es la muestra de que, a lo mejor, cambió de idea sobre los festivales", afirmó, con chicana.

Siciliano hizo alusión así a los dichos de Milei tiempo atrás, cuando cuestionó lo que él consideró como un "gasto" del Estado en este tipo de eventos, y se generó un contrapunto con el gobernador Llaryora, quien hablaba de "inversión" pública.

Gabriel Bornoroni hizo malabares para defender la presencia del Presidente en dicho festival: "Jesús María no es un festival deficitario: genera ingresos, tiene sponsors privados, deja superávit y devuelve más de la mitad a más de 24 escuelas", afirmó. En ese sentido, consideró que la presencia de Javier Milei es coherente con su visión de distinguir entre "gasto improductivo" y actividades que generan valor.

