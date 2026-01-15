Racing Club ya incorporó dos futbolistas de cara a la temporada 2026: Matko Miljevic y Valentín Carboni. Además, Gustavo Costas tiene la intención de sostener la base del plantel que le viene dando resultados. En ese contexto, el periodista Tomás Dávila, de ESPN, dio a conocer una información relevante vinculada al arquero Facundo Cambeses.
Terremoto en Racing por lo último que se filtró sobre Facundo Cambeses
Tomás Dávila filtró una noticia sobre Facundo Cambeses que va a generar mucha repercusión en Racing Club.
El entrenador de la Academia tomó una determinación importante al darle la titularidad al exarquero de Banfield, quien respondió con creces tras los rendimientos irregulares de un referente como Gabriel Arias.
Tomás Dávila de ESPN sobre Facundo Cambeses
Facundo Cambeses se convirtió en uno de los jugadores más importantes de Racing Club gracias a su gran rendimiento, al punto de haber sido considerado por Lionel Scaloni para la Selección Argentina.
El arquero tiene chances de pelear por un lugar como tercer guardameta de cara al Mundial de 2026 y, en ese contexto, no sorprende que empiece a surgir la posibilidad de una eventual salida de la Academia.
Sin embargo, el periodista de ESPN Tomás Dávila brindó detalles sobre el futuro del portero que seguramente generen repercusión en el mundo Racing: “La próxima semana habrá una reunión con Facundo Cambeses y su entorno para extender el vínculo, que finaliza en diciembre de 2027, por uno o dos años más. Además, se le ofrecerá un aumento salarial y podría haber un retoque en la cláusula de rescisión, que hoy es de 15 millones de euros”.
En este mercado de pases, y ante la salida de Jeremías Ledesma y la lesión de Franco Armani, Cambeses fue vinculado con River Plate. No obstante, esa posibilidad fue rápidamente descartada, ya que el Millonario no está dispuesto a ejecutar la cláusula vigente.
Está claro que la intención de Diego Milito y de la comisión directiva es que el arquero permanezca muchos años más en el club y que, en caso de una futura transferencia, sea únicamente a cambio de una cifra elevada.
Racing Club tuvo un buen 2025, temporada en la que conquistó la Recopa Sudamericana, alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores y disputó la final del Torneo Clausura de la Liga Profesional.
De cara a 2026, la Academia disputará la Copa Sudamericana y ya incorporó dos refuerzos de renombre para afrontar dicha competencia: Valentín Carboni, quien llegó a préstamo desde el Inter, y Matko Miljevic, incorporado desde Huracán.
En el inicio del Torneo Apertura, el equipo dirigido por Gustavo Costas debutará el sábado 24 de enero, desde las 19.30, frente a Gimnasia, en condición de visitante.
