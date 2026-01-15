Terremoto en Racing por lo último que se filtró sobre Facundo Cambeses

image

En este mercado de pases, y ante la salida de Jeremías Ledesma y la lesión de Franco Armani, Cambeses fue vinculado con River Plate. No obstante, esa posibilidad fue rápidamente descartada, ya que el Millonario no está dispuesto a ejecutar la cláusula vigente.

Está claro que la intención de Diego Milito y de la comisión directiva es que el arquero permanezca muchos años más en el club y que, en caso de una futura transferencia, sea únicamente a cambio de una cifra elevada.

Más sobre Racing de Gustavo Costas

Racing Club tuvo un buen 2025, temporada en la que conquistó la Recopa Sudamericana, alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores y disputó la final del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

De cara a 2026, la Academia disputará la Copa Sudamericana y ya incorporó dos refuerzos de renombre para afrontar dicha competencia: Valentín Carboni, quien llegó a préstamo desde el Inter, y Matko Miljevic, incorporado desde Huracán.

image

En el inicio del Torneo Apertura, el equipo dirigido por Gustavo Costas debutará el sábado 24 de enero, desde las 19.30, frente a Gimnasia, en condición de visitante.

