Acuerdo UE-Mercosur: En pie de guerra, grandes super de Francia no venderán alimentos de la región

En 2024, cuando el acuerdo comenzaba a tomar forma, el director general de Carrefour, Alexandre Bompard, atacó el acuerdo, y anunció que su cadena no compraría ni vendería carne proveniente del Mercosur, lo que en su momento le costó una fuerte denuncia de entidades ruralistas de Brasil.

"La decisión del grupo Carrefour y sus homólogos es abastecerse casi exclusivamente, o incluso exclusivamente, de productos franceses", aseveró, y añadió: "El 100 % de las aves de corral son francesas, el 97% de la carne de res es francesa y el 100% de la carne de cerdo es francesa". "No habrá cambios", subrayó.

La decisión de los supermercados se toma en solidaridad con los productores franceses, que llevan más de dos meses de protestas en las principales rutas de eses país, y accesos a la capital París.

En los últimos días, luego de conocerse la votación favorable para la rúbrica del acuerdo, los agricultores recrudecieron las protestas, y pavimentaron de papas algunas arterias de ese país, y mantienen los tractores fuera de las granjas en cortes intermitentes de calzada.

En tanto, también comenzaron un boicot a los productos agroindustriales, y hasta circularon videos en redes de los propios productores desbaratando un cargamento de carne de pollo.

España, otro foco de protesta

También en España las protestas siguen escalando, no cesan los cortes, y los agricultores se mantienen en las calles, manifestando su rechazo al acuerdo. En este país, si bien anunciaron una batería de protestas de magnitud para el jueves 26, por estas horas se mantienen los tractores cortando rutas, caminos y accesos.

En horas de la madrugada de este jueves, la ciudad de Valladolid amaneció con unos 200 tractores marchando y exigiendo a las autoridades que "bloqueen el acuerdo".

