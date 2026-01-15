Los reclamos de los productores agropecuarios, principalmente en Francia y España, por el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea no aflojan al punto que, en el país de la "elegancia" comenzaron un boicot a los productos agroindustriales que ya llegan desde este continente:
REBELDES
Acuerdo UE-Mercosur: En pie de guerra, grandes super de Francia no venderán alimentos de la región
Algunas grandes cadenas de supermercados de Francia anunciaron que no venderán productos de Sudamérica en protesta por la firma del acuerdo UE-Mercosur.
Las quejas son ante el supuesto ingreso de alimentos y materias primas provenientes de Argentina, Brasil, Uruguay o Paraguay a un valor mucho más bajo que el de los productores europeos, ante lo que anticipan como un escenario de competitividad desequilibrada a favor de los países del bloque sudamericano.
Según informó la agencia francesa RFI, Carrefour, Leclerc y otras cadenas, ya confirmaron que no expondrán carne proveniente de los países americanos en sus góndolas, en nombre de su "soberanía alimentaria".
"Es un compromiso firme. La semana pasada estuve en la junta directiva de la FCD, que es el sindicato de la gran distribución. Carrefour, Systemu y Leclerc tendrán la misma postura", anunció Thierry Cotillard, presidente del grupo 'Les mousquetaires' (supermercados (Intermarché y Netto) y publicó la agencia francesa.
Experiencia anterior en Francia
En 2024, cuando el acuerdo comenzaba a tomar forma, el director general de Carrefour, Alexandre Bompard, atacó el acuerdo, y anunció que su cadena no compraría ni vendería carne proveniente del Mercosur, lo que en su momento le costó una fuerte denuncia de entidades ruralistas de Brasil.
"La decisión del grupo Carrefour y sus homólogos es abastecerse casi exclusivamente, o incluso exclusivamente, de productos franceses", aseveró, y añadió: "El 100 % de las aves de corral son francesas, el 97% de la carne de res es francesa y el 100% de la carne de cerdo es francesa". "No habrá cambios", subrayó.
La decisión de los supermercados se toma en solidaridad con los productores franceses, que llevan más de dos meses de protestas en las principales rutas de eses país, y accesos a la capital París.
En los últimos días, luego de conocerse la votación favorable para la rúbrica del acuerdo, los agricultores recrudecieron las protestas, y pavimentaron de papas algunas arterias de ese país, y mantienen los tractores fuera de las granjas en cortes intermitentes de calzada.
En tanto, también comenzaron un boicot a los productos agroindustriales, y hasta circularon videos en redes de los propios productores desbaratando un cargamento de carne de pollo.
España, otro foco de protesta
También en España las protestas siguen escalando, no cesan los cortes, y los agricultores se mantienen en las calles, manifestando su rechazo al acuerdo. En este país, si bien anunciaron una batería de protestas de magnitud para el jueves 26, por estas horas se mantienen los tractores cortando rutas, caminos y accesos.
En horas de la madrugada de este jueves, la ciudad de Valladolid amaneció con unos 200 tractores marchando y exigiendo a las autoridades que "bloqueen el acuerdo".
Otras noticias de Urgente24
Escándalo: Acusan a un funcionario de Javier Milei por un desvío multimillonario en la CNEA
Ni venta de tierras, ni mapuches: Ignacio Torres insiste con el ecocidio con el 85% del incendio controlado
Ganancias vuelve a endurecerse y la presión fiscal sigue en ascenso
Arancel Cero: Desde el jueves (15/01) celulares más baratos ¿empujarán las ventas?