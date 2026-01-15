¿Gobierno antiempresarios? Desde que asumió Javier Milei hay 21.000 empleadores menos

Cabe aclarar que las unidades productivas son “entidades, empresas u organismos públicos o privados que reúnen a una o más personas trabajadoras, y que producen bienes o servicios”, según la SRT.

Perdedores y ganadores

Los sectores que más empleadores perdieron fueron la construcción (-1.797 empresas); la industria manufacturera (-2.238); comercio (-4.184); servicios inmobiliarios (-3.057) y servicio de transporte y almacenamiento (- 5.042).

Construcción La Construcción, uno de los sectores que más empleadores perdió.

También reportaron fuertes caídas de empleadores los rubros de “servicios profesionales, científicos y técnicos” (-2.212) y agricultura (-1.803).

Los ganadores fueron los “servicios de asociaciones y servicios personales”, que ganaron 1.364 empleadores con un crecimiento del 3,4%.

“Actividades administrativas” subió de 11.468 empleadores a 12.281 con un aumento de 813.

Muy por debajo quedaron la “administración pública” con solo 37 unidades productivas nuevas; minas y canteras (+27) y “suministro de electricidad y gas” con sólo dos nuevos empleadores.

