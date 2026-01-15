A contramano del discurso oficial a favor de los “empresarios héroes”, como los llamó Javier Milei a fines de 2024, desde que él asumió se perdieron 21.000 empleadores y 194.000 empleos formales. Los sectores más golpeados fueron los servicios inmobiliarios y los de transporte y almacenamiento.
INFORME OFICIAL
¿Gobierno antiempresarios? Desde que asumió Javier Milei hay 21.000 empleadores menos
Son datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. Desde que asumió Javier Milei se perdieron 21.000 empleadores y 194.000 empleos formales.
Javier Milei y los "héroes" caídos
“Para nosotros ustedes no son el enemigo. Para nosotros ustedes son héroes”, les dijo Javier Milei a los empresarios en la inauguración del Centro Comercial Coto de Mar del Plata en diciembre de 2024. También había elogiado con el mismo a los que fugaron divisas en la gestión K. Pero los elogios y las decisiones gubernamentales a favor del sector no alcanzaron para evitar que miles quebraran o tuvieran que cerrar sus empresas con la consecuente pérdida de puestos de trabajo en el sector formal, lo que explica el aumento del cuentapropismo.
Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) en octubre de 2025 cerraron 912 empresas y en 10 meses de 2025 (hasta donde se realizó la medición) se perdieron o 8.830 empleadores.
Y si los datos se remontan a noviembre de 2023, en 23 meses se produjo una caída neta de 21.046 empleadores o “unidades productivas”.
Es casi el 4% de los empleadores de la Argentina.
Cabe aclarar que las unidades productivas son “entidades, empresas u organismos públicos o privados que reúnen a una o más personas trabajadoras, y que producen bienes o servicios”, según la SRT.
Perdedores y ganadores
Los sectores que más empleadores perdieron fueron la construcción (-1.797 empresas); la industria manufacturera (-2.238); comercio (-4.184); servicios inmobiliarios (-3.057) y servicio de transporte y almacenamiento (- 5.042).
También reportaron fuertes caídas de empleadores los rubros de “servicios profesionales, científicos y técnicos” (-2.212) y agricultura (-1.803).
Los ganadores fueron los “servicios de asociaciones y servicios personales”, que ganaron 1.364 empleadores con un crecimiento del 3,4%.
“Actividades administrativas” subió de 11.468 empleadores a 12.281 con un aumento de 813.
Muy por debajo quedaron la “administración pública” con solo 37 unidades productivas nuevas; minas y canteras (+27) y “suministro de electricidad y gas” con sólo dos nuevos empleadores.
