Ganancias vuelve a endurecerse y la presión fiscal sigue en ascenso

Para las empresas con ganancias que superan los $1.335.141.857,38, el esquema se vuelve aún más exigente. El tercer tramo incorpora un monto fijo de $393.866.847,93 y una alícuota marginal del 35% sobre el excedente. En este nivel, la tasa efectiva se acerca rápidamente a los máximos históricos del tributo.

Qué cambia para las empresas en 2026

El diseño de las escalas confirma una mayor progresividad formal, aunque en la práctica endurece la presión fiscal sobre sociedades con resultados reales que apenas acompañan la inflación. Con niveles de precios todavía elevados, muchas compañías podrían migrar de tramo sin una mejora genuina de rentabilidad, pagando una tasa más alta solo por efecto nominal.

Además, la presencia de montos fijos elevados acelera el impuesto a ingresar apenas se cruza cada umbral. Esto distorsiona la planificación financiera y obliga a revisar estrategias de reinversión, distribución de dividendos y cierre de balances, especialmente en sectores con márgenes ajustados.

Impacto en la tasa efectiva

Con este esquema, la tasa efectiva de Ganancias deja de ser un simple porcentaje y pasa a depender de la ubicación exacta del resultado dentro de cada escala. En los tramos superiores, el peso del monto fijo hace que el impuesto crezca más rápido que la utilidad incremental, reduciendo el incentivo a expandir operaciones sin una mejora clara de márgenes.

Para muchas empresas, el foco en 2026 estará puesto en optimizar deducciones, anticipos y estructura de costos, ya que el salto entre escalones puede implicar millones de pesos adicionales en carga tributaria aun con variaciones acotadas del resultado contable.

Un esquema que tensiona la rentabilidad

La publicación de las escalas confirma que el Impuesto a las Ganancias para sociedades seguirá siendo uno de los tributos más pesados del sistema argentino.

Con alícuotas que alcanzan el 35% y umbrales que no siempre reflejan la realidad económica de cada sector, el impuesto vuelve a ocupar un lugar central en la discusión sobre competitividad, inversión y previsibilidad fiscal de cara al próximo ejercicio.

