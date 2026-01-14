Donald Trump abucheado en Ford por culpa de Epstein, pero contestó con un "fuck you"

"El trabajador de la planta de camiones de Dearborn es un orgulloso miembro de un sindicato fuerte y combativo. Cree en la libertad de expresión, un principio que abrazamos con todo el corazón, y apoyamos a nuestros miembros para proteger su voz en el trabajo. El sindicato garantizará que nuestro miembro reciba la protección total de todo el texto contractual negociado, salvaguardando así su trabajo y sus derechos como miembro del sindicato", dijo el sindicato UAW a través de un comunicado. "Los trabajadores nunca deben ser sometidos a lenguaje o comportamiento vulgar por parte de nadie, incluido el presidente de los Estados Unidos", añadieron, haciendo referencia al 'fuck you' de Trump.

Sabula, que habló con The Washington Post, confirmó este miércoles ser quien gritó y reveló que la empresa tomó medidas debido a las quejas del presidente. "En cuanto a haberlo criticado, definitivamente no me arrepiento en absoluto", aseguró, aunque añadió que le preocupa el futuro de su trabajo y cree que fue objeto de sanciones por "avergonzar a Trump delante de sus amigos".

Donald Trump aparece mencionado en el caso Epstein

El abucheo y la confrontación de un trabajador con Trump ocurren en medio de las filtraciones a cuentagotas de la primera tanda de documentos del caso Epstein, liberados por el Departamento de Justicia de EE. UU. gracias a una ley del Congreso respaldada por ambos partidos. Esta primera divulgación expone miles de archivos con correos electrónicos, registros de vuelo (en los que se mencionan figuras como Trump), fotos (como la de Bill Clinton junto a Epstein y otra persona en un jacuzzi) y testimonios.

Estas nuevas filtraciones ocurren mientras Trump comienza a perder credibilidad entre sus votantes debido a su mención en el caso Epstein. En noviembre, congresistas de EE. UU. publicaron correos electrónicos atribuidos a Jeffrey Epstein, en los que se expone que Donald Trump sabía de su conducta con menores y que, incluso, había estado con una de ellas.

Trump sabía acerca de las chicas. Quiero que te des cuenta de que ese perro que no ha ladrado aún es Trump. Ella pasó horas en mi casa con él, nunca se ha mencionado (Jeffrey Epstein) Trump sabía acerca de las chicas. Quiero que te des cuenta de que ese perro que no ha ladrado aún es Trump. Ella pasó horas en mi casa con él, nunca se ha mencionado (Jeffrey Epstein)

image Un correo electrónico publicado este miércoles por los demócratas de la Cámara de Representantes. Epstein dijo sobre Trump: “Por supuesto que sabía de las chicas, ya que le pidió a Ghislaine que parara”. Epstein le escribió a Maxwell: “Quiero que te des cuenta de que ese perro que no ha ladrado es Trump… [Nombre censurado de otra persona] pasó horas en mi casa con él… nunca se le ha mencionado. Jefe de policía, etc. Estoy al 75%”.

Jeffrey Epstein, el magnate financiero estadounidense que murió de manera sospechosa en su celda mientras esperaba un juicio por liderar una red de tráfico de menores, dijo en un correo electrónico que Donald Trump “pasó horas en mi casa” con una jovencita que posteriormente fue identificada como víctima de trata sexual, según los nuevos correos electrónicos difundidos, lo que plantea serias dudas sobre la relación del mandatario estadounidense con el fallecido pederasta.

En otra tanda de las correspondencias liberadas este mes, se expone que Epstein supuestamente presentó a una niña de 14 años a Trump en su complejo Mar-a-Lago, en Florida.

Durante el supuesto encuentro en la década de 1990, Epstein le dio un codazo a Trump y "le preguntó en tono jocoso", en referencia a la niña: "Esta es buena, ¿verdad?", según el documento. Trump sonrió y asintió con la cabeza. El documento dice que "ambos se rieron" y que la niña se sintió incómoda.

La víctima alega que Epstein la preparó y abusó de ella durante muchos años.

Los demócratas del comité de supervisión de la Cámara de Representantes publicaron tres intercambios de correos electrónicos entre Jeffrey Epstein, su novia y otros sujetos, que contienen exponen que Donald Trump estaba más al tanto de las actividades ilícitas de Epstein de lo que el presidente ha dicho.

Entre los correos electrónicos, una selección de miles de documentos entregados por el patrimonio de Epstein al Congreso, hay un intercambio entre Epstein y Ghislaine Maxwell, su novia y socia de la red de trata secreta con jovencitas que estaban al servicio del establishment político y de las élites globales.

En el correo electrónico del 2 de abril de 2011, Epstein le escribió a Maxwell: “Quiero que te des cuenta de que ese perro que no ha ladrado es Trump… [Nombre censurado de otra persona] pasó horas en mi casa con él… nunca se le ha mencionado. Jefe de policía, etc. Estoy al 75%”.

Maxwell respondió ese mismo día: “He estado pensando en eso”.

Aunque no está claro cuándo Trump pasó tiempo en su casa, Maxwell declaró este año a funcionarios del Departamento de Justicia, al testificar desde prisión, que nunca presenció un comportamiento inapropiado de Trump.

El comité también publicó dos intercambios de correos electrónicos entre Epstein y el autor Michael Wolff. En un correo electrónico de 2019, Epstein dijo sobre Trump: “Por supuesto que sabía de las chicas, ya que le pidió a Ghislaine que parara”.

A pesar de la divulgación por parte del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, la Casa Blanca salió a negar los correos electrónicos. "Los demócratas filtraron selectivamente correos electrónicos a los medios liberales para crear una narrativa falsa y difamar al presidente Trump", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en un comunicado.

La Casa Blanca niega el correo, pero las fotos públicas y testimonios enturbian todo

Sobre el caso Epstein, Trump prometió en campaña desclasificar los documentos y dijo que cortó lazos con él muchos antes de que fuera arrestado por primera vez en 2006. Dos años después, el financista se declaró culpable de solicitar los servicios de una menor para prostitución.

Sin embargo, la relación entre Trump y Jeffrey Epstein habría seguido a pesar de la primer condena por abuso sexual a una menor de edad.

image Un evento de moda de Victoria’s Secret en 1999, en Nueva York: Trump y Epstein riendo y conversando al comienzo del desfile. Tales fotografías fueron descubiertas por el equipo KFile de CNN durante una revisión de videos de archivo de Trump en eventos de los años noventa y dos mil.

De hecho, se los vio socializar juntos en varios eventos hasta principios de 2000. En los 90, Trump realizó varios viajes en el jet privado de Epstein, según los registros de vuelo, y en 2002 le dijo a la revista New York que “es muy divertido estar con él”.

Hace poco tiempo, el diario Wall Street Journal reveló que Trump le había enviado una carta a Epstein por su cumpleaños número 50, en 2003, con una nota de tono obsceno que incluía la silueta de una mujer desnuda y su propio nombre. Según la publicación, se observaba la firma “Donald” en el lugar del vello púbico y la dedicatoria: “Feliz cumpleaños — y que cada día sea otro maravilloso secreto”.

image La Casa Blanca negó rápidamente que la carta procediera de Trump, afirmando que la firma no coincidía con la del Presidente.

Lo más relevante del caso de Jeffrey Epstein (primer ministros y la alta alcurnia implicada)

Jeffrey Epstein fue un reconocido financista estadounidense, encontrado muerto en su celda del Centro Correccional Metropolitano de Nueva York en agosto de 2019. Aunque el médico forense dictaminó suicidio, diversas teorías conspirativas sugieren un posible asesinato para silenciarlo, dado que se codeaba con figuras famosas y miembros de la aristocracia británica.

La obsesión con este caso radica en la creencia de que los nombres de figuras prominentes involucradas en su red de tráfico sexual permanecen ocultos. Lo que sí se ha comprobado —y por lo cual fue acusado— son múltiples delitos graves, relacionados principalmente con el abuso sexual de menores (niñas de entre 14 y 17 años, a quienes reclutó, traficó y abusó), el tráfico sexual y la conspiración para cometer dichos delitos.

En tanto, a fines de octubre pasado, el libro póstumo de Virginia Giuffre, la víctima del financista pedófilo, salió a la luz, dejando al descubierto un entramado de poder, complicidad y perversión detrás de la red de trata que operaba al servicio de celebridades, empresarios, nobles y primeros ministros con gustos perversos.

La red de tráfico sexual estaba integrada por

Ghislaine Maxwell : exnovia y principal colaboradora de Epstein. Condenada en 2021 por tráfico sexual de menores y actualmente cumpliendo 20 años de prisión.

El propio Jeffrey Epstein

JeanLuc Brunel: exscout de modelos acusado de proveer menores para Epstein. Encontrado muerto en prisión en Francia en 2022.

Figuras públicas y celebridades mencionadas, pero sin acusaciones formales de delitos.

Prince Andrew (Duque de York) : acusado por Virginia Giuffre de contacto sexual con ella siendo menor; el caso se acordó fuera de corte en 2022.

El primer ministro israelí, Ehud Barak, mencionado por la víctima Virginia Giuffre. "Me estranguló repetidamente hasta que perdí el conocimiento y disfrutaba viéndole temer por mi vida. Horriblemente, el Primer Ministro se rió cuando me lastimó y se excitó aún más cuando le rogué que parara. Salí de la cabaña sangrando por la boca, la vagina y el ano. Durante días, me dolía respirar y tragar".

Bill Clinton : mencionado en más de 50 de los documentos redactados , según ABC. El portavoz del expresidente, Ángel Ureña, dijo que Clinton “no sabe nada sobre los terribles crímenes” pero que "en 2002 y 2003, el presidente realizó un total de cuatro viajes en el avión de Jeffrey

Donald Trump : mencionado en registros de vuelo y círculos sociales con Epstein, sin acusación formal.

Alan Dershowitz : abogado que representó a Epstein en 2006; ha sido identificado en documentos como posible implicado, aunque lo niega rotundamente.

Stephen Hawking, Michael Jackson, David Copperfield, Naomi Campbell, Cate Blanchett, Leonardo DiCaprio, Al Gore, Hillary Clinton, George Lucas, Kevin Spacey, Ehud Barak, Marvin Minsky, entre otros, fueron mencionados en listas o correspondencia encontrada, sin evidencia de participación en crímenes. La víctima Giuffre que dijo que el venerado físico británico estuvo en una "orgía con menores de edad".

Empleados, testigos y víctimas identificadas:

Virginia Giuffre (antes Virginia Roberts): víctima emblemática que presentó alegaciones de tráfico sexual forzado. Hace poco tiempo se suicidó.

Juan Alessi y Alfredo Rodríguez : empleados domésticos clave del hogar de Epstein, testigos en casos y depósitos.

Sarah Kellen, Adriana Ross, Nadia Marcinkova, Annie Farmer, Maria Farmer, Lynn Miller, Janusz Banasiak, entre otros asistentes y personas que estuvieron involucradas en logística y acusaciones.

En mayo pasado, funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos informaron al presidente Donald Trump que su nombre estaba en los archivos Epstein, según informó The Wall Street Journal. A Trump se le dijo que muchas otras figuras de alto perfil también fueron nombradas, aunque ser mencionado no es sinónimo de delito.

Sin embargo, el caso Epstein ha vuelto a ser tema de debate público en Estados Unidos y dentro del electorado republicano, quienes sienten que Trump, su líder, los ha tomado por tontos tras prometer en campaña desclasificar todo sobre el caso, pero su administración, hace unos meses, prácticamente habría archivado la causa.

El 7 de julio pasado, en pleno gobierno actual de Trump, el FBI concluyó que no existía una “lista de clientes” de Epstein, lo que contradijo la promesa de campaña de Trump de que expondría todo el caso y reanudaría la investigación judicial.

