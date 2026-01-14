Dinamarca afirma que "va a ser muy díficil" evitar que Donald Trump tome Groenlandia

Donald Trump apoderándose de Groenlandia activaría una ola de anexiones ilegales

El gobierno de Dinamarca, al mando de la primera ministra socialdemócrata Mette Frederiksen, se puso en contacto con el Ejecutivo español para analizar la situación de Groenlandia frente a las amenazas injerencistas de Donald Trump, según lo divulgó la agencia de noticias española EL MUNDO.

Copenhague, sin rodeos, le transmitió a Moncloa, socio comunitario y comercial, que va a ser “muy difícil” evitar que Trump se apodere de la isla y que están “aterrados” con la idea de entrar en el terreno bélico con la primera potencia occidental. Estos comentarios fueron enviados al Ejecutivo español, confidente del gobierno danés tras las declaraciones de hace unos días de Pedro Sánchez, quien pidió a Europa evitar el "vasallaje" de EE.UU. sobre otros territorios, en plena tensión por Groenlandia.

image Primer ministro del territorio autónomo danés (Groenlandia), dice que la isla ártica preferiría seguir siendo parte de Dinamarca.

Sin embargo, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, contestó de manera indirecta que “ahora no es el momento de crear barreras entre nosotros”, aunque celebró que Estados Unidos intentara poner un freno a la influencia de China y Rusia en el Ártico, el argumento de la Casa Blanca para apropiarse de Groenlandia.

Aunque por el momento los planes de anexión de Trump sobre Groenlandia están solamente en el plano discursivo, de hacerse de la isla del Ártico (gran reserva de gas, hidrocarburos y tierras raras), esto sentaría un “precedente”, como así lo trasmitieron los interlocutores daneses a Moncloa.

Y ese precedente interpela a España y a otros europeos, ya que, si pensamos en la lógica del MAGA (Make America Great Again), Marruecos, socio estratégico de EE.UU, podría invadir los territorios españoles de las islas Ceuta y Mellila, o bien otros países musulmanes podrían intervenir Canarias, como base para competir mejor con China y Rusia en el continente africano.

Por eso la UE debe hacer algo y no esperar, debido a que la OTAN de Rutte ya le rinde pleitesía al avance estadounidense que se excusa en la supuesta veeduría de los valores occidentales y en intentar contrarrestar la influencia del Eje Asiático en las Américas y en el Ártico, aunque para ello infrinja el Derecho Internacional Penal.

Aparte de Dinamarca, el gobierno griego de Kyriakos Mitsotakis (miembro del PP Europeo) también mantiene comunicación con el Ejecutivo de España, al cual transmitió la preocupación por la doctrina Donroe de Trump que daría rienda libre a otros países para anexionar territorios en disputa a través de la fuerza, como China con Taiwán o Recep Tayyip Erdogan con sus reivindicaciones sobre islas e islotes griegos cercanos a su costa, como las islas Egeos, o bien esto legitimaría la ocupación rusa de Crimea y Donbás.

