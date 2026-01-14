Dinamarca transmitió al mundo que “va a ser difícil” evitar que el presidente estadounidense Donald Trump se apodere de Groenlandia, más aún cuando este persiste con su retórica injerencista y continúa amenazando a soberanías externas, como a Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, exponiendo un argumento tutelar de velar por los valores del occidente o hacer ello por motivos "seguridad nacional".
PRECEDENTE DE ANEXIÓN
Dinamarca afirma que "va a ser muy díficil" evitar que Donald Trump tome Groenlandia
Dinamarca transmitió que "va a ser muy díficil" evitar que Donald Trump se apodere de Groenlandia y dijo que esto sienta un precedente para que Turquía, China, Marrruecos y Rusia anexionen ilegalmente territorios e islotes.
En este contexto, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, acusó abiertamente al gobierno de Trump de ejercer una presión “inaceptable” para hacerse con Groenlandia y avisó de que “lo más difícil está por venir”, aludiendo justamente al precedente del 3 de enero, cuando Washington capturó a Nicolás Maduro para que rinda cuentas ante un tribunal Nueva York por narcoterrorismo, pero también doblegó al chavismo con nuevo rostro para poder administrar su petróleo.
La dura acusación de Frederiksen ocurre en vísperas de la reunión que este miércoles mantendrán en la Casa Blanca los responsables de Exteriores de Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia. La misma se produce en un momento bisagra para el mundo, en el que Donald Trump se adentra en una nueva era carnívora de EE.UU., bajo la doctrina Monroe —pero rebautizada como Donroe—, interviniendo sin decoro en asuntos domésticos de otros países para supuestamente liberarlos del yugo opresor, o prometiendo anexar territorios por motivos de “seguridad nacional”, o participando en la caída y el ascenso de poderes, como en el caso de Venezuela E Irán, donde estallaron protestas contra el régimen teocrático, arengadas por Washington.
“No ha sido fácil hacer frente a una presión del todo inaceptable de nuestro aliado más estrecho desde tiempos inmemoriales”, dijo la primera ministra danesa Frederiksen.
De igual forma, calificó la situación con Estados Unidos de “muy grave” y recordó que “Groenlandia es una parte del Reino de Dinamarca”, la cual, a su vez, forma parte de la OTAN y la Unión Europea (UE), al igual que Washington. Por ello, una agresión a un estado miembro por parte de otro estado miembro fragmentaría la unidad, pero también obligaría de facto a los estados miembros de la UE a asistir a Dinamarca «con todos sus medios», como dicta el artículo 42 del Tratado de la Unión.
Donald Trump apoderándose de Groenlandia activaría una ola de anexiones ilegales
El gobierno de Dinamarca, al mando de la primera ministra socialdemócrata Mette Frederiksen, se puso en contacto con el Ejecutivo español para analizar la situación de Groenlandia frente a las amenazas injerencistas de Donald Trump, según lo divulgó la agencia de noticias española EL MUNDO.
Copenhague, sin rodeos, le transmitió a Moncloa, socio comunitario y comercial, que va a ser “muy difícil” evitar que Trump se apodere de la isla y que están “aterrados” con la idea de entrar en el terreno bélico con la primera potencia occidental. Estos comentarios fueron enviados al Ejecutivo español, confidente del gobierno danés tras las declaraciones de hace unos días de Pedro Sánchez, quien pidió a Europa evitar el "vasallaje" de EE.UU. sobre otros territorios, en plena tensión por Groenlandia.
Sin embargo, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, contestó de manera indirecta que “ahora no es el momento de crear barreras entre nosotros”, aunque celebró que Estados Unidos intentara poner un freno a la influencia de China y Rusia en el Ártico, el argumento de la Casa Blanca para apropiarse de Groenlandia.
Aunque por el momento los planes de anexión de Trump sobre Groenlandia están solamente en el plano discursivo, de hacerse de la isla del Ártico (gran reserva de gas, hidrocarburos y tierras raras), esto sentaría un “precedente”, como así lo trasmitieron los interlocutores daneses a Moncloa.
Y ese precedente interpela a España y a otros europeos, ya que, si pensamos en la lógica del MAGA (Make America Great Again), Marruecos, socio estratégico de EE.UU, podría invadir los territorios españoles de las islas Ceuta y Mellila, o bien otros países musulmanes podrían intervenir Canarias, como base para competir mejor con China y Rusia en el continente africano.
Por eso la UE debe hacer algo y no esperar, debido a que la OTAN de Rutte ya le rinde pleitesía al avance estadounidense que se excusa en la supuesta veeduría de los valores occidentales y en intentar contrarrestar la influencia del Eje Asiático en las Américas y en el Ártico, aunque para ello infrinja el Derecho Internacional Penal.
Aparte de Dinamarca, el gobierno griego de Kyriakos Mitsotakis (miembro del PP Europeo) también mantiene comunicación con el Ejecutivo de España, al cual transmitió la preocupación por la doctrina Donroe de Trump que daría rienda libre a otros países para anexionar territorios en disputa a través de la fuerza, como China con Taiwán o Recep Tayyip Erdogan con sus reivindicaciones sobre islas e islotes griegos cercanos a su costa, como las islas Egeos, o bien esto legitimaría la ocupación rusa de Crimea y Donbás.
