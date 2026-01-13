El presidente Donald Trump amenazó con "tomar medidas muy contundentes" si las autoridades iraníes comienzan a colgar a manifestantes antigubernamentales en la semana.
"Pagarán un alto precio": Donald Trump al gobierno de Irán
Donald Trump advirtió que USA "tomará medidas muy contundentes". En una entrevista de la cadena CBS confirmó que "la ayuda está en camino"
"Tomaremos medidas muy contundentes. Si hacen algo así, tomaremos medidas muy contundentes", dijo el mandatario al presentador de "CBS Evening News", Tony Dokoupil, durante una entrevista exclusiva en la cadena en Dearborn, Michigan, emitida el martes (13/01) por la noche.
El mandatario dijo que sabe que un "número bastante considerable" de personas murió durante las más de dos semanas de manifestaciones. ya que los vídeos muestran bolsas para cadáveres alineadas en una morgue de Teherán.
En una publicación en redes sociales el martes, Trump advirtió que los funcionarios iraníes "pagarán un alto precio" por cualquier violencia y prometió a los ciudadanos iraníes que "LA AYUDA ESTÁ EN CAMINO." Dijo que cancelaría todas las reuniones con funcionarios iraníes hasta que cesaran los asesinatos.
Durante la entrevista, Trump reiteró que "hay mucha ayuda en camino" para los ciudadanos iraníes, que llegará "diferentes formas", incluyendo asistencia económica.
Cuando le preguntaron cuál es su objetivo final en Irán, el presidente dijo: "El objetivo final es ganar. Me gusta ganar."
Al preguntarle qué implicaba "ganar", enumeró una lista de operaciones militares de su primer y segundo mandato: la reciente captura del líder venezolano Nicolás Maduro, la incursión en Siria en 2019 que culminó con la muerte del fundador del ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi, y el asesinato en 2020 de Qassem Soleimani, jefe de la élite militar Quds de Irán.
"No queremos ver que ocurra lo que está pasando en Irán. Y ya sabes, si quieren hacer protestas, eso es una cosa, cuando empiezan a matar a miles de personas, y ahora me cuentas lo de la horca — ya veremos cómo les va. No va a salir bien..."
