"Pagarán un alto precio": Donald Trump al gobierno de Irán

Cuando le preguntaron cuál es su objetivo final en Irán, el presidente dijo: "El objetivo final es ganar. Me gusta ganar."

Al preguntarle qué implicaba "ganar", enumeró una lista de operaciones militares de su primer y segundo mandato: la reciente captura del líder venezolano Nicolás Maduro, la incursión en Siria en 2019 que culminó con la muerte del fundador del ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi, y el asesinato en 2020 de Qassem Soleimani, jefe de la élite militar Quds de Irán.

Qué más dijo Trump

"No queremos ver que ocurra lo que está pasando en Irán. Y ya sabes, si quieren hacer protestas, eso es una cosa, cuando empiezan a matar a miles de personas, y ahora me cuentas lo de la horca — ya veremos cómo les va. No va a salir bien..."

