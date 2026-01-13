La billetera digital volvió a quedar en el centro de la tormenta. Una caída masiva de Mercado Pago generó problemas para pagar, transferir dinero y operar con normalidad en distintas provincias, desatando una catarata de quejas, memes y reclamos en redes sociales. Mientras los usuarios intentaban entender qué estaba pasando, la empresa mantuvo silencio durante horas.
CAÍDA MASIVA
Mercado Pago colapsó y dejó a miles sin poder pagar: Silencio oficial y bronca en todo el país
El episodio vuelve a poner sobre la mesa una discusión de fondo. Mercado Pago dejó de ser solo una billetera digital para muchos usuarios.
El problema comenzó a registrarse durante las últimas horas y rápidamente escaló. Comercios sin poder cobrar, personas varadas frente a cajas, transferencias que no se acreditaban y saldos que no se actualizaban fueron algunas de las situaciones reportadas. En cuestión de minutos, Mercado Pago pasó de ser una herramienta cotidiana a un dolor de cabeza colectivo.
¿Qué pasó con Mercado Pago y por qué dejó de funcionar?
Según los reportes de usuarios, la falla afectó funciones clave de Mercado Pago, entre ellas pagos con QR, transferencias entre cuentas y operaciones dentro de la app. En algunos casos, el sistema directamente no permitía ingresar; en otros, las operaciones quedaban “en proceso” sin confirmación.
El volumen de reclamos fue tan alto que quedó reflejado en Downdetector, el sitio que monitorea caídas de servicios digitales. Ahí se observó un pico abrupto muy por encima de los niveles habituales, un indicador claro de que no se trató de un problema aislado ni de un error individual.
La ausencia de un comunicado oficial durante las primeras horas alimentó aún más el enojo. En redes sociales, muchos usuarios cuestionaron la falta de información y pidieron explicaciones urgentes sobre qué estaba pasando con su plata.
¿Qué zonas del país fueron afectadas por la caída de Mercado Pago?
El mapa de reportes mostró una afectación amplia y federal. Las zonas con mayor cantidad de reclamos fueron la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, pero el problema también se extendió a Rosario, Córdoba, Mendoza, Tucumán y San Juan, entre otras localidades.
En algunos puntos del país, los usuarios describieron fallas intermitentes, el servicio parecía volver por momentos y luego caía otra vez. En otros casos, directamente no se podía operar durante largos períodos, generando complicaciones especialmente en comercios que trabajan casi exclusivamente con pagos digitales.
La situación expuso, una vez más, la dependencia creciente del sistema financiero digital y la fragilidad que aparece cuando una plataforma dominante se cae.
Mercado Pago y Mercado Libre: ¿Una falla más grande de lo esperado?
En paralelo a los problemas con Mercado Pago, también se registraron inconvenientes en Mercado Libre. Esto encendió una señal de alerta entre los usuarios más atentos, que empezaron a especular con una falla más amplia en la infraestructura del grupo empresarial.
Si bien no hubo confirmación oficial, la coincidencia temporal reforzó la hipótesis de un problema técnico de mayor alcance. Para muchos, el episodio dejó al descubierto el riesgo de concentrar pagos, cobros y operaciones comerciales en un mismo ecosistema digital.
La falta de precisiones técnicas, otra vez, fue el combustible perfecto para la incertidumbre.
¿Qué dicen los usuarios de Mercado Pago en redes sociales?
Mientras el servicio seguía inestable, X, Instagram y Facebook se llenaron de mensajes. Desde comerciantes que no pudieron cerrar ventas hasta usuarios que quedaron sin poder pagar el transporte o el almuerzo, el malestar fue generalizado.
Algunos apuntaron contra Mercado Pago por no ofrecer alternativas claras en situaciones de emergencia. Otros reclamaron mayor transparencia y comunicación inmediata cuando ocurren este tipo de caídas. También aparecieron comparaciones con otras billeteras digitales y pedidos para diversificar medios de pago.
