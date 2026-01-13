Mercado Pago colapsó y dejó a miles sin poder pagar: Silencio oficial y bronca en todo el país

¿Qué zonas del país fueron afectadas por la caída de Mercado Pago?

El mapa de reportes mostró una afectación amplia y federal. Las zonas con mayor cantidad de reclamos fueron la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, pero el problema también se extendió a Rosario, Córdoba, Mendoza, Tucumán y San Juan, entre otras localidades.

En algunos puntos del país, los usuarios describieron fallas intermitentes, el servicio parecía volver por momentos y luego caía otra vez. En otros casos, directamente no se podía operar durante largos períodos, generando complicaciones especialmente en comercios que trabajan casi exclusivamente con pagos digitales.

La situación expuso, una vez más, la dependencia creciente del sistema financiero digital y la fragilidad que aparece cuando una plataforma dominante se cae.

Mercado Pago y Mercado Libre: ¿Una falla más grande de lo esperado?

En paralelo a los problemas con Mercado Pago, también se registraron inconvenientes en Mercado Libre. Esto encendió una señal de alerta entre los usuarios más atentos, que empezaron a especular con una falla más amplia en la infraestructura del grupo empresarial.

Si bien no hubo confirmación oficial, la coincidencia temporal reforzó la hipótesis de un problema técnico de mayor alcance. Para muchos, el episodio dejó al descubierto el riesgo de concentrar pagos, cobros y operaciones comerciales en un mismo ecosistema digital.

mercado pago 2

La falta de precisiones técnicas, otra vez, fue el combustible perfecto para la incertidumbre.

¿Qué dicen los usuarios de Mercado Pago en redes sociales?

Mientras el servicio seguía inestable, X, Instagram y Facebook se llenaron de mensajes. Desde comerciantes que no pudieron cerrar ventas hasta usuarios que quedaron sin poder pagar el transporte o el almuerzo, el malestar fue generalizado.

Algunos apuntaron contra Mercado Pago por no ofrecer alternativas claras en situaciones de emergencia. Otros reclamaron mayor transparencia y comunicación inmediata cuando ocurren este tipo de caídas. También aparecieron comparaciones con otras billeteras digitales y pedidos para diversificar medios de pago.

