Escándalo Mercado Pago: Miles de usuarios se quedan sin este beneficio

No obstante, acá viene la parte que genera controversia y que explica por qué muchos usuarios se quejan de que "no les aparece" la promoción. Para poder acceder a este beneficio, es necesario cumplir con requisitos bastante específicos: no haber pagado ningún viaje en colectivo o subte con código QR de Mercado Pago antes de activar este beneficio, no haber sido beneficiario de promociones anteriores similares, y fundamentalmente, no haber realizado ningún viaje pagando con QR desde el 15 de noviembre de 2025 hasta el momento de activar esta oferta. En otras palabras, el beneficio está pensado exclusivamente para usuarios nuevos del sistema de pago por QR en transporte o para quienes no lo han usado en los últimos dos meses.

Esta restricción deja afuera a los usuarios más fieles, aquellos que ya venían utilizando el QR regularmente para sus traslados. Una decisión que generó debate en X, porque premia la incorporación de nuevos usuarios por sobre los que ya venían confiando en el sistema. Además, la empresa aclara que este reintegro no es acumulable con otras promociones vigentes, por lo que habrá que elegir bien qué beneficio conviene más en cada caso.

Las repercusiones en X

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lanninita/status/2009321248111862099&partner=&hide_thread=false No sale en mp — Nini (@lanninita) January 8, 2026 Comentario en X de @lanninita.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tadeoaraujo__/status/2007454730142859333&partner=&hide_thread=false mercado pago activame de vuelta el reintegro del colectivo, me habia olvidado lo que era gastar en transporte público — Chichocasla (@tadeoaraujo__) January 3, 2026 Comentario en X de @tadeoaraujo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Roedorlauchin/status/2009317808430305326&partner=&hide_thread=false Sería para cuentas que nunca han activado el beneficio. Por eso no aparece ya que la mayoría lo usó el año pasado. — Aitor Nebraska (@Roedorlauchin) January 8, 2026 Comentario en X de @Roedorlauchin.

