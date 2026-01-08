Escándalo Mercado Pago: Miles de usuarios se quedan sin este beneficio

Mercado Pago decidió traer de vuelta uno de los beneficios más utilizados por quienes viajan en transporte público: el reintegro del 100% en colectivos y subtes. Sin embargo, como suele ocurrir con este tipo de beneficios, hay condiciones específicas que conviene conocer antes de ilusionarse demasiado.
Para comenzar, es importante saber dónde encontrarlo: al abrir la aplicación, se debe ingresar en la solapa “Beneficios”, allí aparece bien visible el titular "Transporte con QR 100% de reintegro", una frase que sin lugar a dudas atrae a quienes viajan todos los días. Pero antes de entusiasmarse demasiado, conviene leer la letra chica porque este beneficio tiene condiciones específicas que no todos podrán aprovechar.
La promoción arrancó el 6 de enero y se extenderá hasta el 31 del mismo mes, aunque con dos limitaciones importantes: está sujeta a disponibilidad de cupones y tiene un tope de $150.000.000 en reintegros totales. Cuando se alcance cualquiera de estos límites, el beneficio termina. Por eso, la clave está en activarlo cuanto antes desde la app para no quedarse afuera.
Respecto a los medios de pago válidos, la plataforma acepta prácticamente todas las opciones: dinero disponible en cuenta, tarjetas de débito como Visa, Mastercard, Cabal y Maestro, además de tarjetas de crédito Visa, Mastercard y American Express. Por lo tanto, la flexibilidad es amplia.
Ahora bien, ¿cuándo llega el reembolso? Según la propia billetera, "Vas a recibir el reintegro desde el día siguiente a tu viaje y hasta 5 días hábiles después". Nada de esperas eternas ni procesos burocráticos complicados. Eso sí, hay que recordar activar manualmente el beneficio desde la aplicación, porque no se habilita solo.
No obstante, acá viene la parte que genera controversia y que explica por qué muchos usuarios se quejan de que "no les aparece" la promoción. Para poder acceder a este beneficio, es necesario cumplir con requisitos bastante específicos: no haber pagado ningún viaje en colectivo o subte con código QR de Mercado Pago antes de activar este beneficio, no haber sido beneficiario de promociones anteriores similares, y fundamentalmente, no haber realizado ningún viaje pagando con QR desde el 15 de noviembre de 2025 hasta el momento de activar esta oferta. En otras palabras, el beneficio está pensado exclusivamente para usuarios nuevos del sistema de pago por QR en transporte o para quienes no lo han usado en los últimos dos meses.
Esta restricción deja afuera a los usuarios más fieles, aquellos que ya venían utilizando el QR regularmente para sus traslados. Una decisión que generó debate en X, porque premia la incorporación de nuevos usuarios por sobre los que ya venían confiando en el sistema. Además, la empresa aclara que este reintegro no es acumulable con otras promociones vigentes, por lo que habrá que elegir bien qué beneficio conviene más en cada caso.
