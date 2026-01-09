Ataque de Rusia con los "Oreshnik" en zona gasística de Ucrania (Lviv / Leópolis) y Kiev en evacuación

image Rusia ataca por primera vez la ciudad ucraniana de Leópolis con misil hipersónico Oréshnik. Sistema de misiles ruso Oréshnik, durante un entrenamiento en un lugar no revelado de Bielorrusia. | GENTILEZA AP

El presidente ucraniano calificó los ataques como "crímenes de guerra" e instó a la comunidad internacional, especialmente a Estados Unidos, a responder a esta ofensiva del Kremlin, en un contexto marcado por negociaciones de paz con la veeduría de Washington y las intenciones del presidente estadounidense de poner fin a la guerra que las arcas estatales estadounidense están financiando para garantizar la supervivencia de Kiev.

"En total, durante la noche se lanzaron 242 drones, 13 misiles balísticos, específicamente contra instalaciones energéticas e infraestructuras civiles, un misil balístico de mediano alcance Oreshnik y 22 misiles de crucero", explicó el líder ucraniano.

In Kyiv and the region, the aftermath of the massive Russian strike is still being dealt with. All necessary services are deployed. Twenty residential buildings alone were damaged. Recovery operations after the strikes also continue in the Lviv region and other regions of our… pic.twitter.com/AMkwfKHOkC — Volodymyr Zelenskyy / (@ZelenskyyUa) January 9, 2026

"La campaña de terror energético de Rusia deja a las ciudades ucranianas sin electricidad, pero eso no es obstáculo para verlo claramente: Rusia es la única parte que intenta prolongar esta guerra y, por lo tanto, debe rendir cuentas", exigió, por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania.

"Esta vez el enemigo atacó deliberadamente las calderas del distrito: esto es terrorismo energético y un intento de convertir el invierno en un arma", manifestó la primera ministra ucraniana Yulia Svyrydenko.

Por su parte, el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitri Medvédev, describió el ataque con los misiles hipersónicos "Oreshnik" como "una inyección de haloperidol", señalando que "a estos pacientes nunca los tranquilizan las advertencias de los amables psiquiatras", por lo que deben ser tratados por "médicos con puños fuertes".

Washington entró en Guerra Fría con Rusia y Ucrania aprovecha la ocasión

La nueva oleada de ataques rusos en Ucrania, que incluyó 253 drones y 33 misiles, entre ellos los hipersónicos "Oreshnik", se centró en dañar la infraestructura eléctrica de Kiev y las instalaciones gasísticas de la ciudad ucraniana de Leópolis, cerca de la frontera con Polonia. Este ataque se interpreta como una advertencia directa a los aliados de la OTAN, así como un mensaje hacia Donald Trump, quien ha intensificado su retórica ofensiva contra Rusia.

En las últimas horas, el presidente estadounidense ha anunciado que buscará aprobar un proyecto de ley en el Congreso para imponer aranceles del 500% a los socios comerciales de Rusia. En la misma jornada de sus afirmaciones, el Ministerio de Defensa ruso advirtió a Washington y a los aliados de la OTAN que atacará a los soldados extranjeros presentes en Ucrania.

Este viernes, según las Fuerzas Armadas de Ucrania, las fuerzas rusas atacaron objetivos en la región de Lviv. El periodista corresponsal militar Oleksandr Kots aclaró que, a juzgar por las imágenes de las cámaras de seguridad, bombardearon el yacimiento de gas de Stryi y el depósito subterráneo de gas de Bilche-Volytsko-Uherskoye.

"Necesitamos una respuesta clara del mundo. En primer lugar, de Estados Unidos, a quien Rusia respeta profundamente. Rusia debe recibir señales de que es su responsabilidad centrarse en la diplomacia y asumir las consecuencias", dijo Zelenski en relación a los ataques rusos de este viernes.

Esta horda de ataques rusos en Ucrania se produce en un contexto de creciente tensión, marcado por la incautación esta semana, por parte de la Guardia Costera de Estados Unidos, de un petrolero ruso vinculado al chavismo, en aguas internacionales del Atlántico Norte, al sur de Islandia.

En este sentido, las recientes hostilidades con Moscú parecen haber sido provocadas por la operación estadounidense del sábado en Caracas, que resultó en la captura de un aliado chavista de Moscú, el presidente venezolano Nicolás Maduro. Además, las tensiones aumentaron tras las declaraciones del ministro de Guerra estadounidense, Pete Hegsheth, quien, en tono humorístico, comentó que las defensas aéreas rusas en la capital venezolana “no funcionarían tan bien” debido a que no pudieron detener la redada estadounidense.

image

Trump acorralaría a Putin con el "proyecto de ley de sanciones del infierno"

Según se filtró, Donald Trump ha dado luz verde a un llamado "proyecto de ley de sanciones del infierno" dirigido contra Rusia. La iniciativa introduciría un arancel estadounidense del 500% sobre las importaciones de países que compran petróleo, gas, uranio y otras materias primas rusas, según el autor del proyecto de ley, el senador republicano Lindsey Graham.

El presidente de Estados Unidos expresó su apoyo a este proyecto de ley bipartidista en el Congreso que le otorgaría la autoridad para imponer amplias sanciones a los socios comerciales de Rusia.

Trump hizo estas declaraciones después de que el senador Lindsey Graham revelara que el presidente había aprobado que se tratara en el Congreso esta legislación que permitiría aranceles de hasta el 500% a los países que compran petróleo y gas rusos.

image El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un evento en Washington, DC, el 15 de diciembre de 2025. | GENTILEZA RT

"Lo apoyo. Espero que no tengamos que usarlo", declaró Trump a Fox News, en una entrevista transmitida el jueves. "Sabes, tenemos fuertes sanciones contra Rusia ahora mismo. La economía rusa está muy mal, pero son mucho más grandes que las de Ucrania", añadió.

Trump ha expresado su frustración por la falta de disposición de Rusia a sellar un alto al fuego con Ucrania, pero también ha acusado a Kiev de no ceder ante la primera propuesta estadounidense de paz, que contemplaba una cesión territorial de Donbás y Crimea a Rusia. En varias ocasiones, ha culpado a ambos países por la situación actual.

Hasta este sábado, las relaciones diplomáticas entre Washington y Moscú habían sido momentáneamente más fraternas, sobre todo después del encuentro presidencial en Alaska del año pasado. Sin embargo, con esta redada en Venezuela y las continuas amenazas de Estados Unidos a la soberanía de Irán, así como el apoyo estadounidense a las manifestaciones en ese país, el presidente ruso Vladímir Putin ha comenzado a percatarse de que Donald Trump busca aislarlo económicamente, romper sus alianzas comerciales y que la captura del líder chavista podría sentar un precedente, a pesar de que esto habría violado el Derecho Internacional Penal.

