El operativo de Estados Unidos en el territorio venezolano para capturar —o secuestrar— a Nicolás Maduro abrió aún más la grieta en el Congreso estadounidense, pero también dividió al propio MAGA (Make America Great Again), en alusión a los republicanos de línea dura que no ven con buenos ojos que Washington continúe con el despilfarro en asuntos externos y que le expresan extrema preocupación al presidente Donald Trump por el hecho de que la transición en Venezuela esté siendo liderada por figuras del chavismo, acusadas de crímenes de lesa humanidad.
POLÍTICA CUESTIONADA
Congreso de USA pondrá freno a Donald Trump en Venezuela y sanciones "del infierno" a Rusia
El Senado de Estados Unidos evalúa un proyecto para frenar la intervención en Venezuela, con apoyo republicano, mientras Trump planea un "sanciones del infierno" contra Rusia.
En este contexto marcado por la intervención en Venezuela y las amenazas de anexión de Groenlandia, el Senado de Estados Unidos intenta aprobar resoluciones sobre poderes de guerra que limiten la capacidad del presidente de lanzar ofensivas en soberanías externas, a pesar de que Trump haga caso omiso al Derecho Internacional Penal.
Este jueves, la Cámara Alta consideró la resolución que impediría a Trump tomar más acciones militares en Venezuela sin autorización del Congreso estadounidense.
Definitivamente, la campaña desde agosto en el Caribe para, supuestamente, desbaratar el flujo de drogas hacia Washington, junto con la reciente captura de Nicolás Maduro, ha generado temores por los costos militares en el despliegue, que provendrían de las arcas estatales, más aún cuando la Casa Blanca coopera con los frentes de guerra en Israel y Ucrania.
El Senado estadounidense inicia debate para intentar detener a Trump en Venezuela
El Senado de Estados Unidos aprobó este jueves iniciar el debate de una resolución que impediría al presidente del país, Donald Trump, tomar más acciones militares contra Venezuela sin autorización del Congreso. La moción presentada para llevar la resolución al pleno del Senado recibió 52 votos a favor y 47 en contra, ya que al menos cinco senadores del Partido Republicano de Donald Trump se unieron a los demócratas en la votación, recoge NBC.
Además de 47 demócratas, votaron para continuar con el avance de la legislación los senadores republicanos Rand Paul de Kentucky, Lisa Murkowski de Alaska, Susan Collins de Maine, Todd Young de Indiana y Josh Hawley de Misuri.
Se espera frenar las ambiciones de Trump en el hemisferio occidental y su afán por controlar los recursos petroleros de Caracas tras la caída en desgracia de Maduro durante el operativo estadounidense del sábado en la zona de jurisdicción del Palacio de Miraflores.
Sin embargo, en tiempos recientes, los demócratas del Congreso estadounidense no habían logrado la aprobación de varias resoluciones y proyectos de ley destinados a frenar la campaña contra Venezuela y el Caribe. No obstante, ahora se les unirían muchos legisladores republicanos, según informan la agencia Reuters y The Wall Street Journal, en desacuerdo con la política de Trump debido a los costos de la intervención en Caracas.
De hecho, los republicanos también se han pronunciado en contra de los planes de anexión de la isla de Groenlandia, lo que consideran que podría generar una escalada directa con Dinamarca y los aliados de la OTAN.
"Hoy hablé con al menos dos republicanos que no votaron previamente a favor de esta resolución y que están pensándola", dijo el senador Rand Paul, republicano de Kentucky que copatrocina la resolución, en una conferencia de prensa antes de la votación de este jueves.
Según los líderes republicanos, Trump no les notificó sobre la redada de la madrugada del sábado para capturar a Maduro y su esposa, Cilia Flores, aunque expresaron públicamente estar conformes con ella. Sin embargo, con el paso de las horas surgió incertidumbre sobre el futuro de Venezuela, y empezaron a cuestionar por qué la transición debería ser liderada por el mismo chavismo, ahora bajo el comando de Delcy Rodríguez.
"Es hora de que el Congreso afirme su control sobre acciones militares de este tipo, y es hora de sacar esto de la clandestinidad y ponerlo a la luz", aseguró por su parte el senador Tim Kaine, demócrata por Virginia, quien forzó la votación.
Donald Trump apunta con al Eje de Rusia y China
La Guardia Costera y el Ejército de Estados Unidos incautaron el miércoles un petrolero ruso vinculado a Venezuela a unos 480 kilómetros al sur de Islandia, lo que aumentó las tensiones entre el gobierno de Trump y el de Vladímir Putin.
Las recientes hostilidades con Moscú, sin duda, se activaron tras la operación estadounidense del sábado para capturar al aliado chavista de Moscú, el presidente venezolano Nicolás Maduro, en una operación en Caracas. Además, a Rusia le molestaron las recientes declaraciones del ministro de Guerra estadounidense, Pete Hegsheth, quien en tono humorístico comentó que las defensas aéreas rusas en la capital venezolana “no funcionarían tan bien” debido a que no pudieron detener la redada estadounidense.
En este panorama de tensión, se acaba de filtrar que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha dado luz verde a un llamado "proyecto de ley de sanciones del infierno" dirigido contra Rusia.
La iniciativa introduciría un arancel estadounidense del 500% sobre las importaciones de países que compran petróleo, gas, uranio y otras materias primas rusas, según el autor del proyecto de ley, el senador republicano Lindsey Graham.
Graham calificó la medida de "oportuna" y afirmó abiertamente que Ucrania está haciendo concesiones para buscar la paz, mientras que Putin "solo habla y continúa matando a gente inocente", sin estar predispuesto a firmar la propuesta de paz estadounidense, la cual incluso le garantizaría territorios ganados en batalla o a través de cuestionados plebiscitos.
Hasta este sábado, las relaciones diplomáticas entre Washington y Moscú habían sido momentáneamente más fraternas, sobre todo después del encuentro presidencial en Alaska del año pasado. Sin embargo, con esta redada en Venezuela y las continuas amenazas de Estados Unidos a la soberanía de Irán, así como el apoyo estadounidense a las manifestaciones en ese país, el presidente ruso Vladímir Putin ha comenzado a percatarse de que Donald Trump busca aislarlo económicamente, romper sus alianzas comerciales y que la captura del líder chavista podría sentar un precedente, a pesar de que esto habría violado el Derecho Internacional Penal.
