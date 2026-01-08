Congreso de USA pondrá freno a Donald Trump en Venezuela y sanciones "del infierno" a Rusia

Además de 47 demócratas, votaron para continuar con el avance de la legislación los senadores republicanos Rand Paul de Kentucky, Lisa Murkowski de Alaska, Susan Collins de Maine, Todd Young de Indiana y Josh Hawley de Misuri.

Se espera frenar las ambiciones de Trump en el hemisferio occidental y su afán por controlar los recursos petroleros de Caracas tras la caída en desgracia de Maduro durante el operativo estadounidense del sábado en la zona de jurisdicción del Palacio de Miraflores.

Sin embargo, en tiempos recientes, los demócratas del Congreso estadounidense no habían logrado la aprobación de varias resoluciones y proyectos de ley destinados a frenar la campaña contra Venezuela y el Caribe. No obstante, ahora se les unirían muchos legisladores republicanos, según informan la agencia Reuters y The Wall Street Journal, en desacuerdo con la política de Trump debido a los costos de la intervención en Caracas.

De hecho, los republicanos también se han pronunciado en contra de los planes de anexión de la isla de Groenlandia, lo que consideran que podría generar una escalada directa con Dinamarca y los aliados de la OTAN.

"Hoy hablé con al menos dos republicanos que no votaron previamente a favor de esta resolución y que están pensándola", dijo el senador Rand Paul, republicano de Kentucky que copatrocina la resolución, en una conferencia de prensa antes de la votación de este jueves.

No puedo garantizarles cómo votarán, pero al menos dos están pensándolo y algunos de ellos están hablando públicamente sobre sus dudas al respecto No puedo garantizarles cómo votarán, pero al menos dos están pensándolo y algunos de ellos están hablando públicamente sobre sus dudas al respecto

image El Congreso de EE.UU. quiere limitar los poderes de guerra de Donald tRUMP.

Según los líderes republicanos, Trump no les notificó sobre la redada de la madrugada del sábado para capturar a Maduro y su esposa, Cilia Flores, aunque expresaron públicamente estar conformes con ella. Sin embargo, con el paso de las horas surgió incertidumbre sobre el futuro de Venezuela, y empezaron a cuestionar por qué la transición debería ser liderada por el mismo chavismo, ahora bajo el comando de Delcy Rodríguez.

"Es hora de que el Congreso afirme su control sobre acciones militares de este tipo, y es hora de sacar esto de la clandestinidad y ponerlo a la luz", aseguró por su parte el senador Tim Kaine, demócrata por Virginia, quien forzó la votación.

Donald Trump apunta con al Eje de Rusia y China

La Guardia Costera y el Ejército de Estados Unidos incautaron el miércoles un petrolero ruso vinculado a Venezuela a unos 480 kilómetros al sur de Islandia, lo que aumentó las tensiones entre el gobierno de Trump y el de Vladímir Putin.

Las recientes hostilidades con Moscú, sin duda, se activaron tras la operación estadounidense del sábado para capturar al aliado chavista de Moscú, el presidente venezolano Nicolás Maduro, en una operación en Caracas. Además, a Rusia le molestaron las recientes declaraciones del ministro de Guerra estadounidense, Pete Hegsheth, quien en tono humorístico comentó que las defensas aéreas rusas en la capital venezolana “no funcionarían tan bien” debido a que no pudieron detener la redada estadounidense.

En este panorama de tensión, se acaba de filtrar que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha dado luz verde a un llamado "proyecto de ley de sanciones del infierno" dirigido contra Rusia.

image El senador Graham lidera este proyecto contra Rusia.

La iniciativa introduciría un arancel estadounidense del 500% sobre las importaciones de países que compran petróleo, gas, uranio y otras materias primas rusas, según el autor del proyecto de ley, el senador republicano Lindsey Graham.

Graham calificó la medida de "oportuna" y afirmó abiertamente que Ucrania está haciendo concesiones para buscar la paz, mientras que Putin "solo habla y continúa matando a gente inocente", sin estar predispuesto a firmar la propuesta de paz estadounidense, la cual incluso le garantizaría territorios ganados en batalla o a través de cuestionados plebiscitos.

Hasta este sábado, las relaciones diplomáticas entre Washington y Moscú habían sido momentáneamente más fraternas, sobre todo después del encuentro presidencial en Alaska del año pasado. Sin embargo, con esta redada en Venezuela y las continuas amenazas de Estados Unidos a la soberanía de Irán, así como el apoyo estadounidense a las manifestaciones en ese país, el presidente ruso Vladímir Putin ha comenzado a percatarse de que Donald Trump busca aislarlo económicamente, romper sus alianzas comerciales y que la captura del líder chavista podría sentar un precedente, a pesar de que esto habría violado el Derecho Internacional Penal.

