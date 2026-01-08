Ezeiza cerrado casi 4 horas: 41 vuelos serán derivados al Aeroparque

Se reprograman vuelos, tras levantarse el paro de controladores en Aeroparque. El Aeroparque porteño recibirá vuelos desviados de la terminal internacional de Ezeiza

Por la red X ANAC posteó

El viernes 9 de enero, entre las 13:55 y las 17:40, se realizará el cierre temporal de ambas pistas del Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (EZE) por tareas de mantenimiento por razones de fuerza mayor. Se recomienda a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos El viernes 9 de enero, entre las 13:55 y las 17:40, se realizará el cierre temporal de ambas pistas del Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (EZE) por tareas de mantenimiento por razones de fuerza mayor. Se recomienda a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos

La dirección del aeropuerto completó que las tareas se adoptaron tras una evaluación técnica “con el objetivo de optimizar las condiciones operativas, priorizando en todo momento la seguridad operacional, eje central del sistema aeronáutico”.

