Ezeiza cerrado casi 4 horas: 41 vuelos serán derivados al Aeroparque

Aeropuertos Argentina realizará tareas de mantenimiento en la pista principal de Ezeiza. Los vuelos desviados llegarán al Aeroparque porteño.

08 de enero de 2026 - 21:34
Ezeiza tendrá menos actividad en la tarde del viernes (09/01)

El aeropuerto de Ezeiza se verá afectado el viernes (09/01) por obras de mantenimiento en su pista principal, por lo que las operaciones estarán frenadas por casi cuatro horas. Serán 41 los vuelos afectados. Aeropuertos Argentina informó que "se interrumpirán los vuelos entre las 13:55 y 17:40, en el horario de menor operación de la estación aérea".

Se verán afectados 41 vuelos, en su mayoría domésticos e internacionales de corto alcance, por lo que algunas operaciones puntuales serán trasladadas al Aeroparque Jorge Newbery en acuerdo con las líneas aéreas, que reprogramarán sus vuelos de manera de ofrecer las mejores opciones a los pasajeros Se verán afectados 41 vuelos, en su mayoría domésticos e internacionales de corto alcance, por lo que algunas operaciones puntuales serán trasladadas al Aeroparque Jorge Newbery en acuerdo con las líneas aéreas, que reprogramarán sus vuelos de manera de ofrecer las mejores opciones a los pasajeros

A todo esto, la Asociación Nacional de Aviación Civil (ANAC) señaló

Las tareas de mantenimiento preventivo fueron coordinadas y consensuadas con las líneas aéreas, el concesionario Aeropuertos Argentina y las autoridades aeroportuarias Las tareas de mantenimiento preventivo fueron coordinadas y consensuadas con las líneas aéreas, el concesionario Aeropuertos Argentina y las autoridades aeroportuarias

Se reprograman vuelos, tras levantarse el paro de controladores en Aeroparque.
El Aeroparque porteño recibirá vuelos desviados de la terminal internacional de Ezeiza

El viernes 9 de enero, entre las 13:55 y las 17:40, se realizará el cierre temporal de ambas pistas del Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (EZE) por tareas de mantenimiento por razones de fuerza mayor. Se recomienda a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos El viernes 9 de enero, entre las 13:55 y las 17:40, se realizará el cierre temporal de ambas pistas del Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (EZE) por tareas de mantenimiento por razones de fuerza mayor. Se recomienda a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos

La dirección del aeropuerto completó que las tareas se adoptaron tras una evaluación técnica “con el objetivo de optimizar las condiciones operativas, priorizando en todo momento la seguridad operacional, eje central del sistema aeronáutico”.

