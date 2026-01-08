El aeropuerto de Ezeiza se verá afectado el viernes (09/01) por obras de mantenimiento en su pista principal, por lo que las operaciones estarán frenadas por casi cuatro horas. Serán 41 los vuelos afectados. Aeropuertos Argentina informó que "se interrumpirán los vuelos entre las 13:55 y 17:40, en el horario de menor operación de la estación aérea".
VIERNES (09/01)
Ezeiza cerrado casi 4 horas: 41 vuelos serán derivados al Aeroparque
Aeropuertos Argentina realizará tareas de mantenimiento en la pista principal de Ezeiza. Los vuelos desviados llegarán al Aeroparque porteño.
La información detalla
A todo esto, la Asociación Nacional de Aviación Civil (ANAC) señaló
Por la red X ANAC posteó
La dirección del aeropuerto completó que las tareas se adoptaron tras una evaluación técnica “con el objetivo de optimizar las condiciones operativas, priorizando en todo momento la seguridad operacional, eje central del sistema aeronáutico”.
